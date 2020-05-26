У вівторок замість того, щоб іти на допит в ДБР у провадженні про незаконне розмитнення картин, Петро Порошенко виставив ці картини в музеї Гончара. Через кілька годин бійці ДБР силою вломились в музей, щоб забрати документи, створивши таку собі картинку для непосвяченого спостерігача.

«Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду», – ці слова сказав Володимир Зеленський на прес-конференції тиждень тому.

Але поки правоохоронні органи штампують провадження проти п’ятого президента, створюючи довершену картину політичного переслідування, Порошенко двічі за тиждень вдалось поставити чинного президента в незручне становище.

22 травня ДБР викликало Порошенка на допит у провадженні про обставини перевезення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин.

Допит мав відбутись 26 травня в офісі ДБР.

«Вас викликано до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка об 11 год. 00 хв. 26 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників», – йшлося у повідомленні ДБР.

П’ятий президент України не пішов на допит у Державне бюро розслідувань, а натомість по обіді відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин, які фігурують у вищевказаній справі.

«Вдячний Марині за ідею та чудовому музею Гончара, який прийняв колекцію. Також вдячний тим, хто прискорив відкриття цієї виставки: фактичному керівникові ДБР адвокату Януковича пану Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова пану Смирнову, усій потужній команді Генеральної прокуратури України на чолі із Генеральним прокурором пані Венедіктовою. Особливі слова подяки Військовій прокуратурі, бо лише вони наважилися внести відверто брехливу інформацію до єдиного реєстру розслідувань, департаменту ДБР із розслідування злочинів серед військовослужбовців, які це підписали», – повідомив Порошенко після відкриття виставки.

«Десятки тисяч шанувальників мистецтва матимуть можливість ознайомитися з найкращими світовими мистецькими зразками з нашої колекції, яку ми дбайливо збирали. Це було задовго до війни, ми хотіли повернути Україні і українському народу те, що українцям належить по праву», — заявив Порошенко.

І додав, що правоохоронці теж матимуть, що подивитись, бо до картин додані також оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату.

Після цього Порошенко поїхав з музею, там залишилась його дружина. Десь через півгодини на місце приїхала група чоловіків, яка стала розпитувати, чи тут картини і чи тут Порошенко.

Потім чоловіки знайшли Марину Порошенко і спробували їй вручити повістку. Та відмовилась, зауваживши, що вона мало схожа на свого чоловіка. На цей момент вже в музеї вже був адвокат п’ятого президента Ігор Головань.

Чоловіки поїхали, через півгодини на місце прибули вже закамуфльовані бійці ДБР. Вони теж походили по території, повивчали ситуацію, але штурмувати музей не стали.

Судячи з номерів, це було київське управління ДБР. Потім їх змінили представники житомирського управління, які і вдерлися всередину музею, вимагати в представника музею колекцію. Той відмовився надати документи, бо це приватні речі.

Народних депутатів до приміщення не пустили. Лише директора. Близько 19-ї документацію на придбання картин вивезли з музею. Картини поки залишаються в приміщенні музею.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав дії ДБР «крадіжкою зі зломом». «Ні про яку законність і мови немає», – сказав він в коментарі Буквам.

Це коротко про сюжет.

Тепер повернемось до головної ідеї. Навесні 2019 Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка-корупціонера. Саме щодо потенційно корупційних дій влади був закумульований увесь гнів електорату.

Були звинувачення проти оточення президента в збагаченні на війні, прокурор Костянтин Кулик поштою розсилав повістки колишньому голові адміністрації президента, його заступнику і голові Нацбанку. Портнов заявляв, що президент виводив державні кошти через Кузню на Рибальському, а потім і саме підприємство вивів у офшори.

Рік по тому, ДБР ламає двері в музей, бо там лежать картини Порошенка? Що?

Вочевидь, що піарники Порошенка в один пас обіграли на класі команду Зеленського. П’ятий президент з рядового виклику у ДБР зробив перформанс, виставив у вільний доступ картини і документи, щоб кожен охочий міг прийти і подивитись, є там митна декларація чи ні.

Великі уми з ДБР нехай тепер спробують пояснити законність своїх дій у музеї. А хтось дуже розумний в ОП продати це людям замість бутерброда з маслом, засобів проти коронавірусу і кінця епохи бідності. І відбитися від жартів: за попереднього президента штурмом брали Словянськ, а за Зеленського – музеї.

Історія з картинами – не єдиний кейс в активі Порошенка за цей тиждень.

Минулого тижня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в якості агента України оголосив про подання в Міжнародний морський трибунал Меморандуму проти РФ у справі про незаконне затримання трьох кораблів Військово-морського флоту України і 24 членів їх екіпажу.

«Судний день РФ стає дедалі ближчим!!! Наше завдання – максимально прискорити момент істини!», – написав Єнін на своїй сторінці у Facebook.

А тепер увага, рік тому, 21 травня, слідчі ДБР відкрили провадження проти Петра Порошенка за можливу державну зраду за те, що він відправив ці кораблі навмисно спровокувати Росію.

За цим зверненням Портнова Порошенку інкримінують державну зраду.

Що ж виходить, однією рукою Зеленський подає в суд на Росію за захоплення наших кораблів. А іншою за це ж звинувачує Порошенка в держзраді. Де логіка?

Більше того, саме звернення в Міжнародний арбітраж медійно виглядає як наслідок критики Порошенка. Який місяць тому нагадав про це чинній владі. Зауваживши, що за останній рік жодне українське військове судно не перетнуло Керченської протоки, тому що нинішня влада нічого не зробила, щоб захистити свободу судноплавства в Азовському морі.

Виходить, що дуже інакший президент хоче посадити Порошенка, а сам йде по прокладеному попередником фарватеру.