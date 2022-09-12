Вчора, 10 вересня, в Одесі невідома жінка розмалювала пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ. Нещодавно цей пам'ятник активно обговорювали у мережі, оскільки петиція з вимогою замінити його на пам'ятник знаменитому у вузьких колах актору Біллі Ґерінґтону набрав 25 тисяч голосів. Цього разу невідома особа написала фарбою лаконічний меседж "Єкатєріна = Путін". Попри те, що особу, яка це зробила, на відео з камер спостереження ледве видно, російські пропагандисти на чолі з Анатолієм Шарієм винну "знайшли" досить швидко, звинувативши в усьому лідерку одеської гілки "Солідарної молоді" Марину Бойко. Хоч сама активістка заперечує причетність до розмальовування постаменту, на неї нахлинув потік повідомлень з погрозами в усі соцмережі та навіть викликали до відділку поліції.

#Букви поспілкувалися з Мариною Бойко та дізналися подробиці.

Активістка розповіла: побачила новину про те, що постамент імператриці розмалювали, з новинних пабліків. Її не дуже здивував такий вчинок невідомої особи, оскільки тема цього пам’ятника – дуже резонансна. Проте, Марина Бойко наголосила, що місцева влада ховається від хоч якогось розв’язання проблеми.

“Ну, хтось висловив свою позицію. Я поділяю цю позицію”, – сказала лідерка “Солідарної Молоді”.

Попри це, цієї ночі їй почали приходити повідомлення з погрозами у Telegram-канал від незнайомих номерів. Тоді ж вона дізналася, що “наводку” зробив проросійський пропагандист та колишній журналіст українського походження Анатолій Шарій.

“Повідомлення були приблизно такого характеру: “скоро за тобой придут”, “ты живёшь в Русском городе, будь добра уважать традиции Русского города”, “когда российские войска возьмут Одессу, тобой займутся”, “рисуй исчо”. Спочатку я подумала, що це якась дурна розсилка, але друзі показали публікацію з телеграм-каналу російського пропагандиста Анатолія Шарія, який заявив, що він встановив особу дівчини, яка розмалювала постамент, і ця дівчина – я, Марина Бойко, одеська активістка. Він прикріпив там скрін моєї сторінки в Instagram. Власне, на Instagram і повалило найбільше повідомлень і коментарів”, – розповіла Марина Бойко.

Інші проросійські канали (або, як сказала Марина Бойко – помийки) це підхопили та рознесли. Майже відразу це з’явилося в каналі “Приндестровец”.

Активістка припускає, що така наводка не є випадковою – ймовірно, вона може бути помстою за послідовну проукраїнську позицію партії “Європейська Солідарність” і очолюваної Мариною “Солідарної Молоді Одеси”:

“Я думаю, що ці звинувачення – наслідок тієї позиції щодо дерусифікації одеського міського простору, яку послідовно просуває партія “Європейська Солідарність” і команда “Солідарної Молоді Одеси”. Можливо, спроба помсти за цю позицію. Це не випадковість, просто я дійсно цим питанням займаюся, брала участь у складанні першого списку від громадськості щодо дерусифікації одеських вулиць, стежу за роботою історико-топонімічної комісії, виступала на нещодавньому публічному брифінгу “Одесити проти Катерини” (другого вересня він був). Тобто, скоріше за все, мене навіть просто помітили на фотографіях з цього заходу і я виявилася зручною кандидатурою, бо кучерява, ношу сорочки в клітинки, та ще і “порохоботка” – флеш-рояль”.

Депутатка Київради від “ЄС” Дінара Габібуллаєва наголосила, що пам’ятнику російській імператриці – не місце в Україні:

“Пам’ятнику Катерині не місце, як і всьому російському, всьому, що має меті знищення української ідентичності. Ми вже дивимось в майбутнє, і там немає місця кривавим імперіям. Наша організація підтримує підпис “Єкатеріна = Путін”. І мала послідовну та тверду позицію щодо демонтажів пам’ятників імперського тоталітарного режиму. Але питання, для чого поліція охороняє російські символи?”

У зв’язку зі звинуваченнями проросійських пропагандистів, Марину Бойко запросили до поліцейського відділку. Ба навіть більше – поліціянти приходили додому до Марини та налякали її 15-річну сестру.

“Представник поліції зателефонував мені на мобільний, перепитав, чи я Марина Бойко, і досить ввічливо попросив під’їхати у Приморський відділок поліції “поспілкуватися про нещодавній інцидент”. Я погодилася. Потім мені написала молодша сестра, підліток 15 років, і сказала, що з поліції приходили до нас додому, грюкали у двері, але вона злякалася і не відчинила, дала їм мій номер телефону. Це мене трохи збентежило, бо я досить контактна публічна людина, мій номер є буквально всюди і у всіх, і з’являтися на мою домашню адресу, лякаючи мою родину – явно зайве”.

На зустріч у Приморському відділку поліціянти запізнилися, тому самі під’їхали на адресу волонтерського офісу, де перебувала на той час Марина. Під час зустрічі правоохоронці почали переконувати лідерку “Солідарної Молоді” у тому, що Катерина ІІ заслуговує на пошану:

“Один казав більше про адміністративно-процесуальні аспекти ситуації, пояснював, що йдеться про адміністративне правопорушення, що його хвилює буква закону, а другий просто мене прямо запитав: “А чем вам не нравится Катерина??? Она город основала, это история!!!” – і намагався нав’язувати мені повагу до пам’ятника російській імператриці в дусі російських міфів про Одесу, тож ми з ним посперечалися”.

Вони записали дані Марини, сфотографували паспорт і зберегли декілька скрінів листувань, у яких їй погрожували. А також – запитали, чи знайома активістка з дівчиною, яка лишила напис на постаменті, на що отримали негативну відповідь.

Поліціянти визнали, що на фото – дійсно не Марина Бойко, визнавши, що є лише певна візуальна схожість.

“Що смішно, попросили показати ще фото моєї сестри, але вона не схожа абсолютно, до того ж, вона ще підліток, – розповіла активістка. – Я питала, що загрожує дівчині, яка зробила напис. Вони відповіли, що, імовірно, штраф. В цілому розмова пройшла більш-менш нормально. Я підписала протокол, і вони поїхали”.