Мер Харкова Геннадій Кернес вже тиждень бореться з коронавірусом у лікарні. Тим часом місцевий політикум намагається прорахувати, ким можна замінити чинного мера. А деякі кандидати навіть дуже на це сподіваються, адже інакше шансів у них немає.

14 вересня ЗМІ повідомили, що мер Харкова Геннадій Кернес госпіталізований в лікарню Харкова з діагнозом COVID-19 і захворювання «протікає у вкрай складній формі», з огляду на стан здоров’я мера після замаху.

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко офіційно підтвердив, що мер Харкова в лікарні.

Уже через день бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернеса привезли на лікування до берлінської клініки «Шаріте». Він же повідомив, що Кернес знаходиться в палаті інтенсивної терапії, але чутки про кому неправдиві.

Новина про хворобу Кернеса сильно вплинула на весь політбомонд міста і фінансові групи.

Судіть самі, до початку вересня Кернес був практично переобраним мером. За результатами соцопитування центру суспільного розвитку Інтер-акція, проведеного 12 серпня, 41,9% серед тих, хто збирається на вибори, віддали б голос за Кернеса. У липні соціологічна група Рейтинг оцінила підтримку мера Харкова в 60%.

Результат Кернеса серед харків’ян виглядав наступним чином: 60% сказали, що до мера ставлення позитивне, 26% – нейтральне, 13% – негативне.

Для порівняння, до депутатів Юлії Світличної ставлення у 44% – позитивне, 26% – нейтральне, 14% – негативне, а до Олександра Фельдмана – у 36% – позитивне, 37% – нейтральне, 15% – негативне.

При цьому до кандидата в мери від «Слуги народу» і нинішнього глави області Кучера позитивно ставилися аж 6%, нейтрально – 26%, негативно – 14%, не знали, хто це – 54%.

У цьому контексті не дивно, що саме зі штабу Кучера стали в першу чергу розносити новину про хворобу Кернеса. Адже тільки неучасть мера Харкова у виборах може хоч якось поліпшити позиції глави області на виборах.

Геннадій Кернес вперше був обраний мером в 2010. Тоді він виграв з мінімальним відривом в 1% у нинішнього міністра внутрішніх справ, а тоді колишнього глави області Арсена Авакова, якого на той момент підтримувала «Батьківщина».

У 2015 Кернес переміг уже з результатом 68,5% Тараса Ситенка від «Самопомочі». У конкурента було 12,3%.

За останні 5 років Кернес тільки зацементував свої позиції.

Ті, хто приїжджають до Харкова з інших міст, відзначають, що за останні 10 років місто стало краще.

«За час правління Кернеса, місто сильно змінився візуально. Красиві парки, нові пам’ятники, новорічна ілюмінація і чистота в місті. За нього голосують, бо «Кернес кращий» і за принципом «крадуть усі, але цей щось робить», – погоджується харків’янка Анна.

Хоча місцеві журналісти у відповідь уточнюють, що роблять тільки центр міста і парки. А ось з комунальним господарством і медициною в місті все ж кепсько.

«У мене немає гарячої води з квітня, а я ще в центрі живу», – розповідає харків’янин Юрій.

Успіх Кернеса журналісти пояснюють в тому числі і впливом на більшу частину місцевих ЗМІ.

Люди, які давно стежать за харківської політикою відзначають, що в Харкові немає кількох центрів впливу – все під Кернесом. «Він це чітко вибудовував. Всі основні ринки міста – на його людей, найбільші будівельні компанії вирішують питання через нього або через кого він скаже. Автобусні перевізники на харківських маршрутах залишилися ті, кому вдалося домовитися, а дрібних в якийсь момент змели – правда, з часом вони все ж стали повертатися на не надто смачні маршрути »- розповідає співрозмовник Букв.

Те ж стосується і політики. При цьому у Кернеса досточно сильні позиції як в місті, так і області.

У рейтингу політичних сил на виборах до обласної ради лідерами є Блок Кернеса «Успішний Харків», за який готові проголосувати 30,1% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, і «Опозиційна платформа – За життя» (22,9% таких респондентів). Партію «Слуга народу» підтримують 12,7%, блок Світличної «РАЗОМ!» – 11,5%, партію «Європейська солідарність» – 5,9%, партію Шарія – 4,7%, партію «Батьківщина» – 3,2%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився – близько 10%.

У Києві в «Слузі народу» серйозно засмучувалися, що мер Харкова більше впливає на їхній депутатський пасьянс в регіоні, ніж голова ОДА і кандидат в мери Кучер.

10 років правління Кернеса і від’їзд Авакова з Харкова у багатьох місцевих політиків відбили бажання брати участь в публічних сутичках і сформували якусь корпоративну кучність. Однак зараз для багатьох з них стане актуальним питання, кому делегувати владу далі.

Тепер деякі підняли голови і вирішили взяти участь в гонці, каже місцевий журналіст Юрій Ларін.

Наприклад, тоді як Валерія Мураєва засуджує інших за те, що достроково ховають Кернеса, її колишній чоловік Євген Мураєв вже пробує запускати інформацію, що він головний претендент на мерство в разі чого.

Ларін також зазначає, що багато хто з депутатів, хто раніше тихо співпрацював з Кернесом, раптом задумалися про самостійну гру. Або ж вирішили нагадати через ЗМІ про свій вплив.

Втім, редактор Харків Times Сергій Бобок вважає, що швидко перелаштуватися політикам буде важко.

«До минулого тижня в місті активною компанією і не пахло, а тепер подивимося. Хоча зіграти серйозно часу мало», – зазначає журналіст.

“Тут треш і підкилимні ігри, хоча я готовий битись об заклад, що Кернес переможе. Наскільки я чув всі, хто тільки можна, захотів зараз йти різко і думають що у Кернеса погане здоров’я. Не хочу називати прізвищ. Але дуже прикро все це навіть чути. Кернес захворів і все різко повилазили”, – каже офрек місцевий бізнесмен.

Кандидати в мери повинні подати заяву про участь у виборах до 24 вересня.

«Подає кандидатуру партія, яка висуває, але має бути написана заява про згоду балотуватися», – уточнює керівник Опори Ольга Айвазовська.

«Оскільки він йде від партії, то і документи може подавати партія. У Блоку Кернеса «Успішний Харків» немає іншого кандидата, крім Геннадія Кернеса, – відповів на запитання про балотування Кернеса директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Сидоренко.

Проте, в харківських паблік в соцмережах вже запустили опитування, в яких в якості кандидата на пост мера від Блоку Кернеса «Успішний Харків» називається перший віце-мер Ігор Терехов. Саме на Терехова вже давно переведені багато питань в місті і він сприймається як продовження Кернеса. Тому і наступником на випадок неучасті Кернеса у виборах бачать теж Терехова.

«Думаю, що його висунуть як страховку», – говорить співрозмовник Букв у владі.

Завдяки тому, що «Слуги народу» так і не ризикнули обмежити мерів тільки партійним висуненням, Терехов може самостійно подати заяву про участь у виборах до того ж 24 вересня.

Серед інших кандидатів в мери вже згадуваний глава ОДА від СН Кучер, який за рік не заробив особливого авторитету в регіоні і якого багато хто не сприймає інакше як ширму для справжнього сірого кардинала області від партії влади Вадима Слюсарева.

Найближчим конкурентом Кернеса згідно соціології є Олександр Фельдман, який про участь у виборах заявив ще в 2019, а два місяці тому сказав, що буде робити це за підтримки ОТЗЖ. У Фельдмана з Кернесом був відкритий конфлікт, в тому числі з-за міський дороги, яка повинна була пройти по ринку «Барабашово», який пов’язують з депутатом.

У день госпіталізації Кернеса в німецьку клініку обласний осередок політичної партії «Блок Світличної« Разом!» офіційно визначилася з кандидатурою від партії на посаду міського голови Харкова. На місцевих виборах партію представлятиме Ігор Черняк. Хоча тепер багато хто вважає, що хвороба Кернеса може змінити плани і самої Світличної.

У харківських політиків залишилося три дні визначиться, чи хочуть вони зіграти в рулетку.

Так що вибори в Харкові переходять зі статусу “нудні” в статус “на межі нервового зриву”.