Напередодні прес-конференції Володимира Зеленського, формально присвяченої річниці його роботи в якості Президента України, коли стало ясно, що через карантин акредитують не всіх, деякі журналісти стали цікавитися у своїх передплатників в соцмережах, на які питання вони хотіли б почути відповіді. В цілому виявилося, що запитати свого президента людям особливо немає про що. Питання про невиконані обіцянки і нароблені понад обіцяного помилки не береться до уваги, тому що це не питання, а претензії.

Так, відносини президентської команди і журналістської спільноти за рік значно зіпсувалися, і відсутність питань певною мірою можна вважати відсутністю бажання розмовляти.

Так, підсумкові прес-конференції в передбаченому порядку налаштовують всіх її учасників на протиборство, де спікеру потрібно показати себе молодцем, а журналістам – це по максимуму оскаржити. Тому подібні заходи нагадують то біг з перешкодами, то партію в покер. Тут вже не до питань на розуміння.

Форматів, які сприяють поглибленню розуміння того, що насправді відбувається з нашою країною і з нашими життями, весь час гостро не вистачає. Так що доводиться задовольнятися можливістю зрозуміти президента як людину – благо, він щедро ділиться своїм часом, емоціями і спонтанними реакціями, і, головне, щиро хоче, щоб його зрозуміли.

Одним з найбільш емоційних моментів прес-конференції стала заява Володимира Зеленського про те, що він «всім відрізняється від Порошенка – і фізіологічно, і як президент». Місія нинішнього президента – бути не схожим на своїх попередників зі старої політичної еліти. Цей обов’язок Зеленський наклав на себе сам, і з цим же мандатом громадяни України обрали його президентом переважною більшістю голосів.

Однак український виборець – істота складноорганізована, і в кожному народному запиті обов’язково міститься і його заперечення. Вимога змін в наших краях може означати щось прямо протилежне – наприклад, щоб нічого не змінювалося, або щоб все повернулося як було. Тому не дивно, що Володимир Зеленський як дзеркало української електоральної революції і різко відрізняється, дійсно, від усіх своїх попередників, і одночасно дуже на них схожий.

Почнемо з відмінностей. Навіть не беручи до уваги незламні КВН-івські інтонації, які міцно увійшли в політичний дискурс і відчутно змінили політику по формі, тут є про що поговорити і по суті.

По-перше, президент Зеленський набагато більше схильний до делегування повноважень і відповідальності. Почасти тому він так одержимий питаннями довіри до претендентів на ключові державні пости – йому потрібно бути впевненим в тому, що ці люди на своїх позиціях будуть діяти так само, як діяв би він. І, напевно, тому значна частина ключових постів в державі досі залишається вакантною. У Порошенка подібних проблем не виникало в тому числі тому, що він був відомий схильністю до мікроменеджменту. Тобто яка різниця, хто там буде займати які посади, якщо Порошенко всім планував управляти власними руками і в усе занурюватись особисто.

По-друге, Володимир Зеленський перший і поки єдиний з українських президентів просуває ідею про те, що Україна – це звичайна, нормальна країна, а не великий боржник або велика жертва великого минулого. Цей наратив поки не оформлений в якості повноцінної політичної ідеї і в нього не інтегрована складна історія України, особливо історія ХХ століття, яку ми доживаємо і довойовуємо досі, але тим не менше вона заявлена. Що в перспективі цілком може звільнити українську політику від багаторічного дискурсивного прокляття і дати поштовх до нових траєкторій розвитку.

По-третє, Володимир Зеленський підкреслено залишається швидше людиною, що виконує функції президента, ніж президентом в повному розумінні слова. Він мало стурбований підготовкою до зустрічі з журналістами і більше покладається на імпровізацію, ніж на продумані відповіді на складні питання. По жодному з вузьких моментів його власного – вже не порошенківського – президентства у Зеленського не сформовано чіткої і легкотравної позиції.

Можна припустити, що президент щиро не вважає ці місця «вузькими». Він настільки впевнений у власній порядності і прекрасності, що не бачить необхідності виправдовуватися. Переважна більшість професійних політиків зазвичай прекрасно розуміють, що їх дії можуть бути сприйняті вкрай негативно – заслужено чи ні, неважливо – і тому зазвичай серйозно ставляться до подібних речей. Володимир Зеленський поки вважає, що презумпція вини влади (кому багато дано, з того і більше питають) його не стосується.

По-четверте, Володимир Зеленський проводить настільки довгі прес-конференції, що йому доводиться їх переривати з природних причин.

Тепер про те, в чому Володимир Зеленський не відрізняється від усіх українських політиків у гірших їх проявах.

Він з легко впізнаваною завзятістю відмовляється визнавати свої помилки. Хоча саме Зеленському помилки пробачили б охоче і легко, тому що він – новачок в політиці, від якого важко очікувати блискучого виконання всіх політичних кульбітів без будь-якої підготовки. І тому що він – президент на піку популярності. Чому це важливо? Тому що в українському суспільстві сформувалася неадекватна культура зворотного зв’язку, що складається з одних покарань і санкцій. Ні в вихованні, ні в діловому спілкуванні начальника з підлеглими практично немає місця щирій похвалі і заохоченню, тільки стусани та стусани. Все це паралізує ініціативу і самостійність і виснажує продуктивні ресурси і особистості, і суспільства.

Крім того, відмова політиків брати відповідальність за навіть очевидні помилки і якось їх виправляти зростає з дурного переконання про те, що визнання провини – це ознака слабкості, і що сильні не помиляються.

Таким чином в суспільній свідомості культивується нездорова і неадекватна віра у всесилля і безгрішність політичного лідера, який ніколи не помиляється. Жертвами цієї віри в результаті стають всі ті, хто в неї вклався – коли вантаж невизнаних і невиправлених косяків стає занадто великий, політичні кар’єри руйнуються під їх вагою як будиночки з карт. І Зеленського, якщо він не одумається, спіткає та ж доля.

Зеленський ображається на критику і вважає, що його головне завдання – довести всім, що він може, що він кращий! Це порочна і трагічна, але вкрай поширена і стійка омана, яке шкодить психологічному благополуччю і самого лідера, і суспільства.

Лідер швидко вигорає – тому що владу критикували, критикують і критикувати будуть. А суспільство відчуває відчуження від цього свята досягнень, де простим людям відведена роль безмовних і захоплених глядачів. Володимир Зеленський з гордістю заявив, що вони з прем’єр-міністром «майстри спорту з боротьби з коронавірусом», мовляв, рівень смертності в Україні від цієї зарази багаторазово нижче, ніж в інших країнах. І навіть ніж в Україні ж в минулому році.

З одного боку, так, в умовах дефіциту позитивного зворотного зв’язку (див. вище) сам себе не похвалиш – ніхто не похвалить. Але, з іншого боку, Зеленський абсолютно нетактовно приписав всі заслуги по боротьбі з епідемією собі, проігнорувавши зусилля мільйонів простих людей щодо дотримання заходів безпеки, і ті жертви, на які багатьом довелося піти заради захисту себе і інших людей від небезпечної хвороби. Не кажучи вже про медиків. «Ми всі працювали як МОЗ». А МОЗ?

І, нарешті, Володимир Зеленський так само, як і всі політики світу, схильний до згубного і деформиючого впливу влади на особистість. Як би йому не хотілося думати, що він не такий, але він такий.

Дослідники, які займаються цим питанням, відзначають, що влада накладає на людину два головних відбитка.

По-перше, люди у владі швидко втрачають здатність до емпатії. По-друге, вони стає схильні високо оцінювати власні досягнення і ігнорувати внесок інших людей. Якщо згадати, на який високій ноті емпатії і співчуття до співвітчизників Володимир Зеленський входив в політичне життя України і порівняти з інтонацією, з якою він вчора міркував, наприклад, про розмір пенсій, можна приблизно оцінити масштаб змін, що відбулися з ним.

Влада – це важкий тягар, поєднана з ризиками і перевантаженнями, але вона дає людині ні з чим не порівнянне відчуття обраності і могутності. Почуття, яке змушує дивитися на інших людей і їх проблеми через зменшувальне скло, а на свої достоїнства – через збільшувальне. Почуття, яке підштовхує людей триматися за владу за всяку ціну. Або хоча б продовжити правління ще на один термін.