Во время первого съезда народных депутатом СССР ректор Московского историко-архивного института Юрий Афанасьев употребил фразу, которая впоследствии стала крылатой. Верных партии делегатов он назвал “аргессивно-послушным” большинством. Впоследствии это обозначение стало употребляться для того, чтобы характеризовать общество, живущее в состоянии постоянного одобрения власти, несмотря на все мерзости, которая эта власть делает.

На днях украинцев накрыло этой агрессивно-послушной советской волной. Шторм пришел откуда не ждали – из интервью отца президента Украины Владимира Зеленского. Мне, активному участнику акций против капитуляции, в том числе “Варты на Банковой”, было интересно узнать что я – часть биомассы. Именно так охарактеризовал тех, кто выходит на протест отец президента.

Неравнодушных к судьбе государства граждан представители власти Зеленского успели охарактеризовать “воинствующим меньшинством”. Теперь оказалось, что мы – биомасса, которая мешает мальчику Володе справляться со своими обязанностями на 5, а не на 4 с минусом, как сейчас. И лучше бы всем, кто позволяет себе вякать против политики партии “Слуга народа” и ее бессменного кормчего на бронированном велосипеде пойти в АТО. Учитывая состав протестов, костяком которых является ветеранское движение – видимо по второму-третьему кругу.

Со слов интервьюируемого мы так же услышали много интересного о превосходстве Кривого Рога надо Львовом. Сетования о невозможности спокойно поговорить с друзьями из Москвы – ведь СМИ сделали все, чтобы друзей поссорить. Легкую критику читателей де Сент-Экзюпери с их заумными фразами. Не обошлось и без привычного для советского дискурса слов о жестоком покарании несогласных с президентом. Криворожский кухонный трибунал постановил: Софию Федыну и Марусю Зверобой – посадить, чтобы другим неповадно не было. Спасибо, что не расстрелять. А то Сталина на них нет, понимаешь ли!

Конечно же, было бы преувеличение делать политические выводы из интервью отца президента. Дети не в ответе за поступки и мысли своих отцов.

Между тем, материал этот дает представления о том, в какой атмосфере рос и воспитывался будущий президент Украины.

Кроме того, это дает понимание, какую политическую систему будет строить президент.

В Украине осуществляется попытка установления режима агрессивно-послушного большинства.

Фундаментальным камнем аналогичных режимов – что советского, что нынешнего российского, является подмена политики системой веры. Веры в персональные качества лидера нации, ведь без лидера нации, этого великого Аркадага, система аргессивно-послушного большинства не выстраивается. Но не только. Лидер в подобных системах выступает только стержнем, верховных жрецом новой религии. Сама система веры базируется на подмене политического дискурса религиозным.

Советская строилась на вере в коммунизм, заменивший настоящую веру в Бога. Современная путинская Россия предстает нам в образе страны, подчиненной разновидности синкретической религии. В шизофренический иконостас которой одновременно вписан царизм, сталинизм, ностальгия по советскому прошлому, православие и мессианский коктейль из идей избранности России, отдельности некой российской цивилизации и реваншизма.

Правление Владимира Зеленского и режим, который он выстраивает в Украине так же подпадает под религиозные критерии. Владимир Зеленский – продукт слепой веры дезориентированного населения в чудеса. В то, что свой парень из народа, простой как угол криворожского дома, сможет решить накопившиеся за десятилетия проблемы. Взмах левой руки Зеленского закончит войну. Взмах правой – поднимет всем пенсии и зарплаты. И в этой вере, замешанной на политической чему 21 столетия – популизме, пока что зиждется все рейтинги и легитимность власти.

Но рассматривая систему веры в Зеленского нельзя не сказать еще об одном ее аспекте. В ее основе лежит ностальгия части населения Украины по прекрасному далеко. Воспоминания о прекрасной и относительно сытой эпохе безгосударственности. Когда на нас никто не нападал. Поезда в Москву ходили по расписанию. Не было разницы на каком языке. Когда мир был прост и понятен. Настолько прост, что не позволял себе вторгаться в личное пространство обывателя. Не заставлял его делать сложный моральный выбор в пользу Украины, либо в пользу отсутствия Украины. Не травмировал обывателя масштабом исторических задач и угроз. И позволял каждому жить в своей тихой внутренней эмиграции, починять примус, как-то крутиться. Думать не о каких-то невыносимо далеких проблемах “армии, мови, віри», а о делах насущных.

Основа президентства Зеленского – этот чисто украинский ресентимент по отношению к истории и государству, для которого оказывается также стоит иногда что-то сделать. Зеленский – это ментальный зонтик безопасности, позволивший обывателю отгородиться от своей личной ответственности перед лицом вызовов. Прыгнуть назад в болото собственного хутора. Хутора, из-за забора которого врагами кажутся не агрессивно настроенные соседи, а те самые ответственные граждане, уставшие вразумлять односельчан криками о близости волчьей стаи.

Для того, чтобы не выходить из своей зоны комфорта этот хуторянин способен на многое. Он без сомнения уверует в том, что нехитро склепанное против ветеранов и волонтеров дело – правда. Ведь ветераны со своим обостренным чувством справедливости – это напоминание о реальности.

Уверует в то, что надвигающийся бюджетный кризис – не следствие тотального непрофессионализма власти, а происки злобной клики Порошенко, так некстати выдергивающей украинцев из сомнамбулического состояния поближе к осознанию реальных угроз. Уверует в том, что мир стоит капитуляции и сдачи государства. Ведь до его хутора на отшибе враги не дойдут!

Украинская мечта о европейском образе жизни основывается на тотальном непонимании первопричин, благодаря которым Европа стала местом для комфортного проживания. За спиной современной благополучной Европы стоят столетия войн и революций. Столетия борьбы за свои права. Столетия парламентских традиций. Ограничивающих власть суверена в пользу других сословий и политических акторов. Аристократии, рыцарства, буржуазии, собственников, женщин, а в итоге – в пользу всех граждан.

Парламентская республика с ее обезличенными и эффективными институтами власти – вот квинтэссенцией настоящего народовластия. Народовластие по Зеленскому – это односторонний монолог самодержца с населением. Минуя препятствие в виде парламента.

Состояние украинского парламента, превращенного в принтер по выполнению хотелок президента, вечный поиск идеального гетьмана или нового прогрессивного вождя – вот что по-настоящему отдаляет Украину от Европы. И пока граждане нашей страны не поймут этого – не видать им европейского уровня жизни как остроумных и умных шуток “95 квартала”. Только отказ от поиска нового мессии и переход к европейским политическим практикам смогут уничтожить этот замкнутый круг. Замкнутый круг хождения по граблям зависимости страны от личности лидера и взглядов его семьи и окружения.

“Воля – людині. Воля – народам. Смерть – тиранам”, – вот что такое настоящая Украина. Украина народного вече, Украина вольного духа, Украина ответственности, Украина Конституции Пилипа Орлика. Украина, которая не приемлет в себе раба и над собой – хозяина. Если мы хотим устоять в новой мировой гибридной войне – время вспомнить что-то важное о самих себе. Покинуть хутор и выйти на дорогу истории.