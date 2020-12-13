Майже 8 років розробки, декілька перенесень релізу, натягнуті як струни нерви, меми і...розчарування? На фоні вкрай суперечливих результатів релізу Cyberpunk 2077 згадаємо як усе починалось, і який шлях пройшла найбільш довгоочікувана гра нашого часу (ви ж не насправді сподіваєтесь, що Half-Life 3 колись вийде, так?) - від першого тизера до розгромних оцінок гравців і повного покриття витрат на розробку та маркетинг вже через добу після релізу.

Перші враження від Cyberpunk 2077 можна порівняти з враженням від участі в українських новобудовах – дуууже довго чекаєш, декілька разів втрачаєш віру в те, що цей проєкт колись таки буде завершено, щоб на виході отримати щось, що потребує ще приблизно стільки ж роботи, щоб рекламна картинка і реальність стали більш-менш схожими. Різниця тільки в тому, що на відміну від більшості забудовників, CD Project Red не зникла за горизонтом після релізу, а одразу зайнялась правками свого творіння. І перше, що потрібно сказати – нічого нового тут немає, це типова історія для сучасного стану справ в індустрії. Однак Cyberpunk 2077 чекали так довго, а після третього Відьмака репутація розробника сягнула таких висот, що рейтинг для PS4 у 2.6 бала з 10 можливих (6.6 з 10 для ПК) на Metacritic відображає заледве тінь реакції спільноти на поточний результат (який, звісно ж, не фінальний).

Однак, коли з’явився Кіберпанк, відеогеймінг все ще перебував на етапі становлення як індустрія, заледве переживши свою першу кризу в середині 80-х років ХХ століття. Саме тоді Майк Пондсміт (який згодом стане активним учасником створення відеоверсії своєї ж гри та консультантом CD Project Red) розробив свою настільну карткову гру в цьому всесвіті. Через два роки, у 1990, світ побачила друга її редакція, яка і лягла в основу майбутнього ультрахіта у світі відеоігор – Cyberpunk 2020. Саме тоді була розроблена загальна концепція, прописані закони всесвіту і сформовані три головні правила кіберпанків: “Стиль важливіший за суть”, “Імідж – це головне”, “Живи на межі”. Саме так, кіберпанк, це не стиль в мистецтві, не епоха, і не філософія – це люди, передусім ви, як головний герой вашої історії. До речі, події настолки відбуваються саме у 2020 році, про що можна придумати чимало конспірологічних теорій. Попри те, що гра стала досить популярною, отримала чимало редакцій, продовжень, схвальних відгуків та свою фан-базу, навряд чи її автор міг уявити, який ажіотаж чекатиме переосмислену версію його творіння.

Так само, анонсуючи у 2012 році новий проєкт ще на етапі розробки “Відьмака 3”, співзасновник CD Project Red Марцин Івінський навряд чи уявляв такий результат його релізу. Як і те, що через 6 років, після презентації Cyberpunk 2077 на виставці Е3 2018, він скаже, що це була “найважча Е3 в його житті”, а ще через два роки цей проєкт зробить його мільярдером. Однак, до мільярда було ще далеко, за вікном був 2013 рік, а CD Project Red представила тизер Cyberpunk 2077.

На той час задум студії передбачав ще класичний для actionRPG формат зміни перспективи між першою і третьою особою, а над проєктом працювали всього 50 розробників, кількість яких поступово зросла в 10 разів, а CD Project Red змушена була відкрити ще одну студію, у Вроцлаві. “Coming: when it’s ready” затягнулось на 7 років, 5 з яких минули майже у повній тиші щодо проєкту і його майбутнього – крім обіцянки показати геймплей коли буде готова більша частина гри, про що було сказано на Е3 2015, в CD Project Red вперто тримали мовчанку аж до виставки Е3 у 2018 році, коли був показаний перший геймплейний трейлер.

Приблизно тоді ж почали поширюватись жарти про те, що “2077” у назві – це справжня дата релізу гри. Трохи згодом CD Project Red розщедрилась на 48-хвилинну демо-версію геймплею, яку раніше показували ексклюзивно для преси. Доки спільнота обговорювала побачене, настав 2019 і час для другого, цього разу кінематографічного, трейлера, в якому і з’явилась цифрова версія Кіану Рівза в ролі Джонні Сілверхенда, а невдовзі й він особисто, на сцені Е3 2019, породивши тисячі мемів, більшість з яких ніяк не стосувалась гри.

Публіка ревіла від захоплення, а очікування стало просто нестерпним. CD Project Red цього наче й не помічали, іноді щось публікуючи в твіттер-акаунті Cyberpunk 2077. Так настав 2020 рік, на квітень якого був запланований реліз…

Якого, як ви розумієте, не відбулось – ще в січні 2020 року “червоні” заявили, що до вересня нічого не буде. Мемів стало ще більше, як і порівнянь з Half-Life 3 та другим Сталкером. Особливо іронічно зараз звучить причина відтермінування релізу, мовляв: “Гра вже готова, але ми хочемо відшліфувати її до ідеалу”. Ага… Вересень приніс ще одне відтермінування релізу – вже на 19 листопада, натомість гравцям показали ще кілька хвилин геймплею в рамках Tokyo Game Show 2020.

27 жовтня CD Project Red оголосила, що гра вийде лише 10 грудня, імовірно, викликавши цим кілька приступів і черговий потік скарг на свою адресу. 8 грудня з’явились рецензії критиків, які оцінили гру на 91 бал зі 100, а спільнота зібрала останні сили – було очевидно, що цього разу відкладати реліз уже не будуть.

А от 10 грудня почалось… Спершу виявилось, що через величезну кількість передзамовлень (понад 8 мільйонів копій) і охочих зіграти (понад мільйон лише на Steam), сервери не справляються з навантаженням. Однак цю проблему вдалось швидко поправити, на відміну від проблем в самій грі. Перші відгуки нагадували радше враження від бета-версії інді-проєкту, ніж від гри ААА-класу, яку розробляли 8 років, впродовж останнього з яких – “доводили до ідеалу”.

Дісталось всім, хоча в основному постраждали власники консолей поточного покоління – PS4 i Xbox One. Скаржились на вильоти, після яких не допомагав перезапуск гри – доводилось перезавантажувати комп’ютер, баги в самій грі, проблеми з квестами та сюжетними завданнями, а головне – надзвичайно низьку частоту кадрів і роздільну здатність картинки. Деякі гравці спостерігали слайд-шоу в режимі 15 FPS, а якість зображення порівнювали з такою на PS3, консоллю позаминулого покоління. На топових PlayStation 5 ситуація була кращою, однак реальні можливості консолі гра все одно не розкривала.

Важко уявити, що відбувалось в цей час в офісах CD Project Red, але вже наступного дня студія випустила патч, який злегка покращив ситуацію, прибравши найбільш критичні проблеми. Для розуміння масштабів проблеми – розмір патчу для PS5 становив понад 17 гігабайт, фактично як самостійна повноцінна гра! Наразі Cyberpunk 2077 все ще далекий як від ідеалу, до якого його “доводили” впродовж 2020 року, так і від обіцяного розробниками стану, однак це не завадило CD Project Red повідомити, що одержаний дохід уже на цьому етапі окупив розробку та витрати на її просування – а це від 120 від 314 мільйонів доларів! Крім того, попри падіння вартості акцій компанії (яке, щоправда, розпочалось ще до релізу Cyberpunk 2077), в студії вже заявили, що виплатять бонуси своїм працівникам, незалежно від того, чи буде виконана первісна умова їх виплати – середні оцінки гри повинні становити понад 90 балів зі 100.

На завершення, хочеться сказати кілька слів на захист розробників. Будь-яка гра такого масштабу є завданням титанічної складності навіть для гігантських корпорацій, не кажучи вже про порівняно невелику CD Project Red. І так само, навіть лідери індустрії грішать тим, що випускають в світ відверто “сирі” продукти. З високою імовірністю Cyberpunk 2077 отримає нагороду “Гра року”, як і її попередниця “Відьмак 3”, дамоклів меч успіху якої переслідував розробників впродовж всього процесу створення Кіберпанк 2077.