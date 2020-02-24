Ще півроку тому соратники Володимира Зеленського збиралися провести місцеві вибори навесні, щоб вже цілком зосередити владу в своїх руках. Але, як виявилось, це значно складніше завдання, ніж виграти великі вибори на популярності бренду. Більше того, місцеві вибори дуже важко виграти на нових обличчях, бо там діють зовсім інші підходи в виборах. У Зеленського це усвідомили, і почали підготовку. Як – дізнались Букви.

Нових замінять досвідчені

Січнева соціологія Центру Разумкова зафіксувала рейтинг партії «Слуга народу» на рівні 45%. Водночас в лютому соціологічні заміри показали, що кількість українців, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку становить лише 25% і з вересня минулого року їх кількість скоротилась вдвічі, а значить рано чи пізно це позначиться на рейтингу правлячої партії.

«Рейтинг у них ще є, і цього запасу може вистачити до місцевих виборів, але там все одно не спрацює тактика нових облич», – каже один з депутатів минулих скликань, що багато працював з виборами.

«Слуги» погоджуються.

«Ми будемо шукати іншу концепцію ніж нові обличчя, бо на місцевих виборах це не спрацює. Там зовсім інша природа вибору. Та й є певне розчарування від нових, ми це розуміємо. Ми шукатимемо професійних досвідчених людей, яким люди будуть довіряти. Це можуть бути і люди, які були в інших партія, але не зашкварились. Бо ви ж знаєте, на місцях все про всіх швидко знають», – каже один з лідерів «Слуг народу».

За його словами, тепер в партії створять відділ, який ретельно перевірятиме біографію і зв’язки кандидатів, щоб не було сюрпризів, як з погашеною судимістю нардепа Іванісова.

Також вже є певні напрацювання щодо ідей, які запропонують людям.

Головними відповідальними за вибори будуть помічник президента Сергій Шефір та нардеп Олександр Качура. Але якщо вибір депутата не викликає питань – саме завдяки Качурі і виникла партія, а його юристи супроводжували президентські і парламентські вибори, то постать Шефіра змушує здивуватися. Адже досі про нього журналістам казали щось на кшталт головна робота Шефіра – бути другом президента.

«Насправді Шефір займався і президентськими виборами, разом з Трофімовим і Качурою», – каже співрозмовник видання.

Щодо місцевих виборів, то Трофімов начебто ними не опікуватиметься. «Щоб нам не проводили аналогії з попередниками, він займатиметься своєю вертикаллю. У нас голови областей і районів не будуть працювати керівниками штабів, як було у Партії регіонів», – каже співрозмовник у партії.

Куратори для осередків, яких нема

Поки що для «Слуг» завдання номер 1 створити партійні осередки, щоб відбирати кадри.

22 лютого Комітет виборців оприлюднив черговий звіт, згідно з яким в партії «Слуга народу» не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Вже згаданий нардеп Олександр Качура, який на минулому з’їзді партії призначений головним відповідальним за партбудівництво, каже, що постійно діючі офіси є в кожній області. В районах поки що є лише приймальні народних депутатів.

За його словами, першим завданням для нього буде, щоб осередки партії з’явились не лише в областях, але і в районах та містах.

«Зараз ми формалізуємося, проведемо обласні, районні конференції, повне перезавантаження партійної вертикалі, щоб іти і перемагати на місцевих виборах», – каже Качура.

Тиждень тому партія «Слуга народу» провела черговий етап свого з’їзду, на якому вирішила, що партія буде з центристською ідеологією, але не тільки.

Там також визначились з кураторами, які будуть відповідати за місцеві організації.

«Це люди, яким президент найбільше довіряє», – пояснив Буквам один з депутатів.

«Дійсно є такі політично відповідальні люди, які допомагатимуть партії краще комунікувати з місцевими осередками, мажоритарниками, кандидатами в місцеві органи влади», – пояснює Качура.

Більшість «кураторів» – це невідомі широкому загалу, а часто і журналістам депутати. Але деякі кадрові рішення все ж викликають зацікавлення.

Наприклад, куратором Херсонщини виявився депутат Олександр Дубінський. Навряд чи, Дубінський – це та людина, з якою президент міг би бути спокійний як удав. Ба, більше, був момент, коли здавалося, що Дубинський таки залишить фракцію.

«Його, дійсно, важко назвати одним з найбільш довірених, але з іншого боку їх групу ще ж ніхто не вигнав, значить і їм теж треба щось давати», – пояснює один з керівників фракції «Слуга народу».

«З іншого боку, я співчуваю бідному Гусєву, бо Дубінський там йому влаштує. Але Херсонщину називають областю Павлюка, то нехай там почубляться», – додає співрозмовник.

Водночас інший депутат каже, що якраз, щоб збалансувати інтереси, Дубінського на Херсонщину і призначили.

Балансувати ситуацію та «розрулювати» конфлікти власників компанії «Золотий вік» та команди В’ячеслава Богуслаєва у Запоріжжя відправили сценариста «Кварталу 95», депутата Олександра Кабанова.

А от «кварталівця» Юзіка (нардеп Юрій Корявченков) після скандальної прослушки розмов з криворізькою поліцією перекинули куратором на сусідню Полтавщину.

Лідера фракції «Слуги народу» Давида Арахамії делегували на Миколаївщину, де він колись працював радником голови ОДА.

Вже згаданого Качуру відправили на Сумщину, щоб пробитися крізь інтереси нардепа Андрія Деркача та екс-депутата Ігоря Молотка.

Ще один цікавий куратор – Олександр Корнієнко. Відтепер голова партії «Слуга народу» особисто відповідатиме за Київ.

На запитання, чому змінили Олександра Ткаченка, який виграв мажоритарку в Києві, співрозмовник Букв сміється: «Ніхто там виборами не займався, виграв бренд. А вони вже так дістали своїми чварами – Ткаченко, Тищенко, Холодов – що ми вирішили поставити когось нейтрального. От ним і став Корнієнко».

Представник партії також каже, що в партії мали надію виростити кандидата в мери Києва, але на це не вистачає часу, тому найвірогідніше, що висунуть таки Миколу Тищенка.

Завданням кураторів разом з керівниками компанії буде відібрати майбутніх керівників штабів, які і очолять списки «Слуг» на виборах. І з ними ж контролюватимуть відбір у списки.

А тут, слід зауважити, досить жорстку ведуть ще й депутати-мажоритарники, які намагаються протягнути своїх людей. За останні місяці в об’єктиви фотографів Букв потрапили кілька переписок нардепів, що стосуються кадрів.

Так, Ольга Василевська-Смаглюк досить наполегливо пропонувала своїх людей вже згаданому заступнику ОП з регіональної політики Трофімову, а депутат з Київщини Сергій Бунін вів переписку про те, що треба збити кандидата на голову Переяслав-Хмельницького району.

За місця в списку партії для своїх людей мажоритарники теж, без сумніву, поборються.

«Чим ближче вибори, тим більше місцевих інтриг”, – каже перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Відбір кандидатів відбуватиметься з березня по серпень, запевняє Олександр Корнієнко.

І трошки змін в законодавство

Змінами в Виборчий кодекс введені і нові правила для місцевих виборів. У містах більше 90 тисяч населення вони відбудуться на пропорційній основі, у менших буде мажоритарка.

Втім незабаром в Виборчий кодекс будуть внесені правки від ЦВК, а разом з тим і зміни від депутатів.

«Нашим колегам по парламенту ця система здається складною, ми її дещо змінимо», – каже голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За інформацією Букв, «Слуги» хочуть внести мінімум дві досить суттєві зміни.

Перша- це поширити пропорційну систему ледь не до рівня ОТГ, як мінімум до міст на 30 тисяч.

«Мені здається, ця ідея має право на життя, тому що я від початку говорю, що нам структурувати суспільство, і щоб у партій була відповідальність. Це майже всі партії підтримують», – каже Качура.

Друга – зобов’язати партії висунути кандидатів до 2/3 облрад.

«Таким чином, вони хочуть позбивати містечкові партії, які є у місцевих князьків, можливості брати участь у виборах», – каже співрозмовник Букв в ЄС.

Правдивість цієї інформації підтверджують і слова Давида Арахамії: «Ми прийняли Виборчий кодекс, і через нього може з’явиться багато регіональних маленьких партійок. Нам це як великій партії невигідно. Швидше за все, ми будемо це коригувати й ОПЗЖ буде це підтримувати, тому що їм це теж невигідно».

Але той же Качура сумнівається, що таке доцільно робити і каже, що агітуватиме проти.

«Тому що така норма порушуватиме права маленьких партій, які не мають великого фінансування», – каже депутат.

Хоча, може в його словах є і інша логіка – запровадження цієї норми призведе до конфліктів з місцевими «феодалами», а президент просив своїх «не конфліктувати».