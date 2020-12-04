У п’ятницю Верховна Рада проголосувала за компромісний законопроєкт, який повертає кримінальну відповідальність а незаконне декларування. Попри те, що громадські активісти невдоволені високою межею, тільки цей варіант, а не президентський мав шанси пройти зал. Попереду ж ще розблокування роботи НАЗК і вирішення питання з Конституційним судом.

Станом на 10 ранку зал Верховної Ради був майже пустий. Депутати від «Слуги народу» не могли потрапити в приміщення парламенту, бо їх всюди блокували ФОП.

Відтак лідери фракції монобільшості активно ділилися порадами, як обійти протестувальників і потрапити в будівлю парламенту.

Зокрема, голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія написав, що є “коридор на Садову з боку Інститутської”.

А заступник голови фракції Євгенія Кравчук радила, що “краще пройти під стіночкою Кабміну” і “завернути з боку Грушевського”, оскільки “взагалі порожньо”.

Перший заступник голови фракції “слуг” Олександр Корнієнко уточнив, що нардепи повинні зібратися хоча б “до 10:50 – 10:55”.

– Мені вдалось пройти по Інститутській через коридор, який створила поліція, але через кілька хвилин і він був заблокований, – розповіла Буквам представниця «Слуги народу».

Слід зауважити, що ФОПи цього тижня суттєво допекли партії влади, і та вимушена була капітулювати і майже повністю скасувати фіскалізацію. Втім мітинги тривають.

– Раніше ми думали, що їх спонсорує ЄС, але вже і вони від них відхрестились. За чутками, це нас так «виховує» ОПЗЖ, – каже співрозмовник у «монобільшості».

Неприхід «Слуг» в зал зірвав би ухвалення президентських законопроєктів по ФОПам, а також повернення електронного декларування. Слід зауважити, що ОПЗЖ і «За майбутнє» були останніми фракціями, які погодились підтримати компромісний варіант щодо повернення кримінальної відповідальності за електронне декларування.

-У нас були дуже важкі дискусії, і ОПЗЖ і «Майбахи» (так називають радівську фракцію «За майбутнє») погодились голосувати компромісний варіант останніми. І це був єдиний шанс ухвалити цей законопроєкт до кінця року, – розповів Буквам один з учасників зібрань у Разумкова.

Те, що переговори були важкими підтверджує і співголова фракції ЄС Ірина Геращенко.

-Якби ми не пішли на цей компроміс, то і за цей рік не було б ніякого покарання за недостовірне декларування. Деякі активісти нас критикують за занадто високий бар’єр, але мені здається, що якщо когось змусять виконувати громадські роботи або через недостовірне декларування не допустять до зайняття високої посади – це вже прогрес, – зауважує вона.

-Я думаю, що моїм колегам треба працювати над статтею про незаконне збагачення, яку вони ухвалили, не боятися дискутувати і сперечатися з колегами. Тільки так можна досягти результату, а не тихцем ходити нам скаржачись на своїх же, – додає Геращенко.

За словами співрозмовників Букв, якби не те, що всі фракції погодились на компроміс, то «Слуги» не дали б за законопроєкт і 150 голосів.

– Офіс президента пробував продавити, щоб були проголосовані всі президентські ініціативи, це було для них найважливіше – і по ФОПам, і по декларуванню – але в останньому президентський не підійшов нікому, – каже співрозмовник Букв.

Ці слова підтверджує і та дискусія, яку вели соратники президента у фракційному чаті. Там депутати влаштували «стіну плачу», що їх посадять, якщо вони забудуть вказати страховку на 15 тисяч гривень або 2 гектари землі.

«Все конфіскувати. Всіх посадити. Приблизно так це звучить … Але, чесно кажучи, насмілюся припустити, що скільки б нововведень ми не вигадували, щоб допомогти хоч якось збільшити статистику наших актикор органів, ми навряд чи якісно покращимо ситуацію, тому що поки, судячи з останніх новин, бігають вони за тими, хто їх дурнями називають і повертають до бюджету по 2 млн при витратах на їх утримання в 1 млрд », – написала в чаті депутат СН Дарина Володіна.

Вона також закликала «Не тикати пальцем в небо» своїм рішенням, бо КС може визнати незаконним і цей законопроект.

Найбільше красномовним же був Олександр Дубінський.

«Ми самі собі завжди створюємо геморой. Давайте фракцію з цього приводу зберемо», – написав у чат Дубінський, який завдяки рішенню КС щасливо уникнув кримініального переслідування.

До речі, Дубінский не став голосувати, як і ще 37 депутатів фракції. А ось Володіна натисла кнопку за.

За проєкт закону № 4460-д у першому читанні проголосували 287 нардепів, а в другому – 289.

Згідно із статтею 366-2, в разі, якщо недостовірні відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб(від 1 млн 135 тис. до понад 9 млн грн), загрожує відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 – 51 000 гривень); або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів – передбачено покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 85 000 гривень); або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно зі статтею 366-3, кримінальна відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації настає у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Критично було проголосувати зараз, щоб ця норма набула чинності до кінця 2020 року. Чому це важливо? Якби ми цього не зробили, все декларування за 2020 рік пройшло би без будь-якої відповідальності, і адміністративної, і кримінальної. Тому факт ухвалення закону дає можливість зберегти всю логіку декларування і зберегти можливість санкцій для тих, хто обманює в деклараціях», – розповів в коментарі журналістам депутат «Голосу» Андрій Осадчук..

«Було надзвичайно складне обговорення з різними стейкхолдерами цього процесу. Знову ж таки, вчора після обіду виникли певні двозначні трактування позиції наших європейських партнерів. Бо їхня позиція була важливою, адже відновлення кримінальної відповідальності — це зобов’язання України перед ЄС і її виконання євроінтеграційного вектору, який є у Конституції. Тому позиція європейців була абсолютно критична», – додав він.

Як розповіли Буквам депутати, посли не викликали їх на килим і не вимагали підтримати президента, як стверджували деякі опініонмейкери. Втім європейців цікавило більше вирішення питання з Конституційним судом, ніж сума для кримінальної відповідальності.

Питання збільшення кворуму КС (європейці схиляються тут до 2/3) депутати розглянуть після відповіді Венеційської комісії. Також попереду ще розгляд повернення повноважень НАЗК і того, як мають подавати декларації судді.

Але на найближчі тижні головним викликом для партії влади буде вже не ця криза, а те, як зібрати голоси під бюджет. Адже, наприклад, «Батьківщина» за свої голоси хоче посаду аграрного міністра для Вадима Івченка. Забаганки інших не менш ласі. Включаючи власних мажоритарників.