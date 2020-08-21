Осінньо-зимові покази пройшли в лютому 2020 року – коли по Китаю вже щосили крокував COVID, а світ потихеньку “готувався” до закриття на карантин. З тих пір за півроку все змінилося: купівельні переваги, можливості, звички споживання. Немов передбачаючи в магічній кулі найближче майбутнє, дизайнери продемонстрували тренди, які виявляться зараз дуже до речі. Але деякі речі залишаться незмінні.

Шкіра

Як, наприклад, шкіра в усьому її різноманітті – воістину головний матеріал осінньо-зимового сезону. З приходом холодів покупці зосередяться на пошуку добротного верхнього одягу на багато сезонів вперед. А тому головними героями сезону виступають пальто з натуральної або штучної шкіри, слідом за ними йдуть шкіряні костюми зі спідницями або куртки і бомбери. Коричневі і бежеві відтінки все ще домінують для шкіряних виробів, але зустрічаються і яскраві небенальні відтінки: бірюзовий, сіро-зелений, бордовий і колір морквяного фрешу.

Сукні з трикотажу

Традиційний тренд для холодів, трикотаж в нинішньому сезоні заявив про себе як в повсякденних образах, так і в парадно-вихідних. Більш універсальної і затишної речі, ніж трикотажне плаття, складно придумати. Тому дизайнери сміливо експериментували з його кроєм і формою: збільшували плечі, зміщати виріз на одне плече або гралися з вирізами на декольте. Головна відмінна риса суконь сезону осінь 2020 року – облягаючий елегантний силует, який несе впевненість і гламур. І так, довжина теж має значення: у важкі часи індекс подолу ніхто не скасував, тому з падінням економіки довжина сукні стала максимально низькою.

Виразні рукава

Увага на руки! Дизайнери зосередили свою увагу на пишних рукавах і сильних плечах. Виразні рукава неможливо було пропустити повз: вони роздувалися по подіуму у всіх інтерпретаціях – жіночні, гострі, похилі, гіперболізовані, з воланами, пір’ям, рюшами. Тепер це не тільки відмінна риса суконь, а й жакетів, пальто, светрів.

Пальто-ковдра, плаття-гобелен

Немов передбачаючи слова світових лідерів “Сидіть вдома”, дизайнери створили одяг, натхненний домашнім інтер’єром. Домашній затишок буквально всюди: як то кажуть, не сукнею-подушкою єдиною. Пальто і сукні теж “мімікрували” під килими, ковдри, гобелени і оббивні меблеві тканини. Виглядає стильно, незвичайно і помірно практично. Особливо верхній одяг.

Жакети з ременем

Під час кризи дизайнери запропонували затягнути пасок. В прямому сенсі. Жакет, оперезаний шкіряним ременем, – просте оновлення образу, якого можна досягти навіть за допомогою вже наявних в гардеробі предметів. У багатьох дизайнерів були жакети та блейзери квадратного крою, які моделі носили з великим поясом, щоб надати виразності талії.

Клітинка

Нічого не очікуючи побачити в традиційній клітці, дизайнери все ж зуміли здивувати і представили і строкатий градієнтний тартан, і клітинку, що нагадує затишний плед. Синя, коричнево-блакитна, червоно-чорна. На сукнях, брючних костюмах і верхньому одязі. У світлі поточних обставин багато хто змінив свій підхід до покупок і будуть придивлятися до позачасових класичних речей. У цьому сенсі клітина виграє у всіх трендів.

Довга бахрома

На цей раз – ніяких асоціацій з вестерном. Останнім часом бахрома міцно увійшла в ряд класичних трендів осіннього сезону, і цей – не виняток. Сьогодні бахрома – щось більше, ніж просто денім і ковбойські чоботи. Цей тренд, що охоплює все – від брюк до суконь і сумок – навчив нас одного важливого висновку: напевно, будь-який випадок доречний для невеликої порції бахроми навіть в повсякденному образі. Головне стилістичне правило, як безпечно носити бахрому – це зберегти лаконічність решти образу. Бахрома повинна бути в центрі уваги, а все інше – відійти на другий план.

Чоботи на товстій підошві

Утилітарне взуття на міцній спортивній підошві продовжує впевнено стояти серед ключових трендів. Кремезні чоботи облюбували всі модниці світу, бо вони поєднуються чи не з будь-яким стилем, при цьому теплі і практичні, як тільки температура за вікном починає знижуватися.

Комірці

Скайп-коли і відеочати в зумі вимагають більш уважного ставлення до верхньої частини образу, навіть якщо дзвінок здійснено з дому. Тому дизайнери пропонують додати в нього особливий акцент. Наприклад, величезний комір. Зі светром, сукнею або навіть найнуднішим чорним костюмом образ буде нести ділову впевненість. Навіть якщо сорочка кислотного кольору.

Ланцюги

У центрі уваги – ланцюги не тільки в ювелірних виробах і біжутерії, а буквально всюди, на що у дизайнерів вистачило фантазії. Велика фурнітура на сумках, вишуканий акцент на трикотажі, частина обробки по декольте на сукні або ланцюжок-ремінь на штанах: варіантів маса.