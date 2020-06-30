Минулого тижня президент Зеленський вручив ключі від квартир постраждалим від вибуху газу в будинку на Позняках. Сьогодні Букви вирішили подивитись, що це за квартири, і потрапили на зустріч представників забудовника з майбутніми мешканцями. Чому Букви побачили в очах людей страх, читайте далі.

У четвер, після 4-денного мовчання Володимир Зеленський зустрівся з мешканцями будинку на Крушельницької, де вибухнув газ і повідомив, що їх проблема вирішена і він знайшов їм квартири.

«Президент України Володимир Зеленський вирішив проблему забезпечення житлом постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві, де 21 червня стався вибух. Глава держави вручив потерпілим сертифікати на перші 12 квартир», – саме так написала про цю зустріч прес-служба президента.

Ві зауважив, що спочатку квартири дадуть тим, хто втратив рідних, а потім вирішать проблему всіх постраждалих, і їм знайдуть 40 квартир.

«Чим можемо ми допомагаємо. Всі 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перших 12 квартир ми хочемо вам віддати. Перш за все сім’ям з дітьми. І окремо віддали квартири Анастасії, яка втратила всю сім’ю і Анатолію, який втратив батька», – зазначив Зеленський.

Питання ремонту квартир він поклав на плечі київського мера, який також прийшов на цю зустріч.

Втім, перш ніж говорити про ремонт, було б непогано дізнатись, а звідки квартири. Екс-міністр Павло Розенко в своєму пості виклав фото, на якому Зеленський вручає пакунок з логотипом KSM-GROUP. Цю компаію вказано як генерального підрядника ЖК «Кришталеві джерела» на сайті агрегатора нерухомості ЛУН ;

Також в пості на сторінці «Команди Зеленського» , на одному з прикріплених фото зображена жінка, яка тримає в руках один з брендованих пакетів KSM-GROUP, які вручав Зеленський – тильною стороною, на якій вказано ЖК «Кришталеві джерела».

А на на форумі нерухомості з’явився коментар щодо передачі квартир в цьому ЖК.

Про те, що мова йде про ЖК «Кришталеві джерела» «Буквам» повідомили джерела видання і ми вирушили подивитися на житловий комплекс з причин про які напишемо трошки нижче.

Комплекс розташований у Голосіївському районі, між Хотовським лісом та парком Феофанія. До метро Виставковий центр або Теремки близько 10 хвилин ходу. В житловому комплексі мають збудувати 38 будинків. Площа квартир від 48 до 96 квадратів. Поряд не тільки ліс, але й розвинена інфраструктура району.

Наче все красиво…

У вівторок представники компанії KSM-GROUP Юрій та Ірина показали їхні квартири 4-м родинам. Як зауважив сам Юрій в тому числі, щоб зняти питання медіа та різні неприємні чутки.

Перше ж питання від журналістів: як люди отримають квартири у власність – шляхом дарування чи інакше.

«Люди отримають квартири у власність згідно чинного законодавства, безоплатно. У нас є цілий відділ, який займається цим оформленням. Це не миттєво, але в результаті люди отримають з реєстру витяг про право власності на нерухоме майно», – запевняє Юрій.

Як рахуватимуть кількість кімнат і метраж?

В Офісі президента компанії надали необхідний метраж, який слід надати. В результаті компанія надає 12 квартир.

«Ми надаємо на 120 квадратних метрів більше, ніж просив Офіс президента», – каже Юрій.

Коли будуть введені в експлуатацію та коли там зроблять ремонти?

Юрій запевняє, що всі будинки, де видані квартири вже введені в експлуатацію, а питання ремонту – це вже не їхня компетенція. Але ремонт можна робити вже завтрашнього дня.

Одна з майбутніх власниць квартири питає про те, що прочитала на форумах – керуюча компанія недобре ставиться до мешканців, є питання щодо обґрунтованості плати за житло, парковку та інші неприємні моменти.

Юрій відповідає, що комплекс живе згідно з міськими тарифами, а відповідно питання не до них, а до міста.

Чи всі люди отримають квартири?

KSM-GROUP надали квартири в тому обсязі, в якому можуть надати. Йдеться лише про 12 квартир. Решту 28 квартир будуть шукати у інших забудовників.

Чи платила держава за квартири?

Ні, це акт доброї волі компанії.

Пояснимо, звідки ці питання: ні «ключі», ані «сертифікати», які вручені Зеленським, не можуть бути правовстановлюючими документами на нерухоме майно.

Якщо мова про недобуд, то йшлося б про одну з форм пайової участі в будівництві і видані «сертифікати» були б ерзац-договором пайової участі. Інша схема – переуступка прав на об’єкт незавершеного будівництва – первісний пайовик передає свої права третій особі.

Якщо будинок зданий в експлуатацію, тут є два варіанти – забудовник самостійно (найчастіше через нотаріуса з яким співпрацює) проведе реєстрацію права власності, від майбутніх власників будуть потрібні паспорт, код, і заява про реєстрацію або ж довіреність, щоб заяву від них подала уповновадена особа.

Якщо забудовник просто передає акти приймання передачі за договорами пайової участі в будівництві, тоді майбутній власник повинен звернутись до нотаріуса або державного реєстратора (через ЦНАП) з: 1) паспортом, 2) кодом, 3) технічним паспортом на квартиру (його роблять окремо в БТІ), актом прийому-передачі, 4) договором купівлі-продажу майнових прав (умовно – видані сертифікати), квитанцією про сплату адмінзбору (зараз десь +/- 200 грн). В будь-якому випадку вони отримають Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно – це і є правовстановлюючий документ на нерухоме майно наразі.

Що дивує, що представник компанії не може чітко сказати, чи це буде договір купівлі-продажу, чи дарування.

Представники KSM-GROUP мали показати чотири квартири – дві звичайні і дві «бізнес-класу», для тих, хто втратив родичів. Хоча і в першому, і в другому випадку – це двокімнатні квартири.

Одним з перших на оглядини прийшов хлопець Толя, у якого загинув тато.

Реакцію хлопця на квартиру краще дивитись на відео. І це не емоції щастя. Він заходить зі своїм невеликим пакунком з фоторамкою у квартиру, іде на кухню і потім бачить газову трубу. На мить він кам’яніє і пильно дивиться на неї.

– Я не думав, що у мене такий сильний страх газу, – каже він потім кореспонденту Букв.

Він тут же перепитує Юрія, чи всі квартири з газом. Той відповідає, що так, і далі намагається заспокоїти, говорячи про сертифікацію і безпечність. Втім хлопця вочевидь це все не радує.

Вийшовши на вулицю, Толя каже Буквам, щоб комплекс на відшибі і підійшов би старим бабусям та молодим сім’ям. Йому ж хотілось би бути ближчим до центру.

«Квартира як квартира, хоч і більша. Але хотілось би, щоб була електрика, страх газу буде вже на все життя», – каже хлопець.

По факту в понеділок забудовник показав лише 2 квартири, інші обіцяє показати протягом тижня.

На подвір’ї постраждалі спитали в депутата від «Слуги» Лесі Забуранної, чи слід їм чекати компенсації від «Київгазу».

Нардеп намагалась говорити обережно і не давати зайвих обіцянок, але сказала, що компанія принаймні активно включилась в розслідування ситуації.

Забуранна також пообіцяла повідомити протягом тижня про те, хто надасть інші квартири.

Сказати, що люди пішли щасливі – важко. І тут справа не лише в їх родинній трагедії.

ЖК «Кришталеві джерела»: об’єкт проблемний, причому його проблеми не так класичні (відведення земельної ділянки, вихід за межі затвердженого проекту, порушення в ході будівництва), як полягають в самих забудовниках та управляючій компанії.

На цю тему було ряд публікацій 2016, 2018, 2019), також є немало обговорень на профільних форумах.

Основні претензії – нав’язування послуг управляючої компанії, примусове надання довіреностей на створення ОСББ забудовником, завищені тарифи на комунальні послуги та послуги з управління придомовою територією, затягування здачі черг будівництва, затягування передачі права власності на вже здані будинки;

Також є скарги на примус з боку забудовника переукласти договори пайової участі, замінивши обрані квартири на інші, за вибором забудовника.

Були випадки «відкріплення» пайовиків, тобто одностороннього розірвання договорів з боку забудовника і перепродаж вже оплачених квартир третім особам.

Є по ЖК і судові провадження:

– справа за позовом обслуговуючої компанії про стягнення заборгованості за охорону придомової території (на високі тарифи багато скарг на форумах), та ще одна аналогічна;

– ухвала на виїмку документів по кримінальній справі за статтею 356 КК України (самоправство) в ОСББ, створених в ряді будинків ЖК (судячи з тексту, жителі організували загальні збори і проголосували за зміну керівництва ОСББ, після чого заяву кинули представники обслуговуючих компаній);

– справа про відшкодування збитків підряднику організатором протесту проти забудовника (підрядник і забудовник, імовірно, пов’язані особи), довгограй з 2016, тільки перша інстанція

– справа про вищезгадане «відкріплення» квартири від пайовика і перепродаж її третій особі , ухвала по аналогічній справі (рішення нема, довгограй з перетасовкою суддів з 2016 року) ;

– ухвала про примус внесення до ЄРДР за шахрайство (після введення в експлуатацію будинку не передавали квартиру);

– ухвала про виїмку документів по справі про несплату податків http://reyestr.court.gov.ua/Review/74838511,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75161590,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74807109,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74807285;

Отож, ЖК «Кришталеві джерела» є тим ще клубком проблем, але вони не настільки великі, щоб за них платити 12-ма квартирами. Тож питання, за що домовились з ними представники Офісу президента поки лишається відкритим. Як і те, де знайдуть ще 28 квартир, щоб підтримати позитивний образ президента.

Текст готували Олександр Кужельний, Назар Чорний, Євген Редкозем