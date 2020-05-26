Полуниця - перша ягода року. Вона містить багато калію, магнію, цинку, йоду, вітаміну С, А, Е, РР, вітамінів групи В. Правда, є у її зерен і гистамінні недоліки. Полуницю можна їсти саму, з вершками і шампанським, а можна приготувати багато смачних страв, які зібрали для вас Букви.

Полуниця поліпшує травлення і стан шкіри, містить флавоноїди і елагову кислоту, дія яких може знизити рівень «поганого» холестерину, а від поганого настрою года вас захистить завдяки вже фолієвій кислоті.

Сендвіч з індичкою і полуницею





Вам знадобиться

Хліб для сендвічів – 4 скибочки,

Полуниця – 6 великих ягід,

Сир вершковий – 2 ст. л.,

Копчена індичка – 100 г,

Салат-латук або інший.

Хліб підсмажте на сковороді або в тостері до хрусткої скоринки. Дві скибочки змастіть вершковим сиром, викладіть зверху шматочки індички, зелений салат і шматочки полуниці.

Накрийте іншими двома скибочками і розріжте по діагоналі, щоб вийшло чотири сендвіча.

Салат з полуниці і руколи





Вам знадобиться

Рукола – 300 гр

Полуниця – 400 г

Горіх волоський – 120 гр (теплий, підсмажений на сковороді)

Сир Пекоріно Романо – 120 гр

Авокадо – 1 шт

Оливкова олія – ​​2 ст.л

Сік лимона – 1 ст.л.

Сіль – ½ ч.л.

Перець – ½ ч.л.

Середземноморські трави (сухі) – ½ ч.л.

Руколу помити і висушити. Скропити соком лимона. Полуницю нарізати на 4 часточки. Авокадо очистити і нарізати кубиками. Сир нарізати тонкими слайсами. Горіхи підсмажити на сковороді. Всі інгредієнти покласти в салатник, посолити поперчити і полити олією, акуратно перемішати.

Тартар з полуниці, креветок і авокадо





Вам знадобиться

Сік половини лимона або лайма

Полуниця – 200 гр

Оливкова олія – ​​3 ст ложки

Креветки – 200 г

Сіль за смаком

Перець – за смаком

Зелень – 4 гілочки

Авокадо розріжте навпіл і вийміть кісточку. Половинки очистіть від шкіри. Наріжте м’якоть невеликими кубиками і полийте соком лайма чи лимона, щоб не потемніло.

Полуницю помийте і очистіть від плодоніжок. Поріжте на кубики того ж розміру, що і авокадо.

Креветки відварити в солоній воді. Очистіть.

Салат викладіть на тарілки з допомогою кондитерського кільця. Спочатку викладаємо авокадо, потім креветки і полуницю. Зверху прикрасьте зеленню.

Курячі грудки в полуничному соусі





Вам знадобляться

2-3 зубчики часнику

1-2 столові ложки оливкової олії

4 великих полуниці

половина невеликого апельсина

1 чайна ложка квіткового меду

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка бальзамічного соусу

Сіль

Перець

Курячі грудки посоліть і поперчіть. Посипте накришеним дрібно часником і полийте оливковою олією. Дайте настоятися.

Тим часом в блендері перемеліть полуницю, мед і апельсиновий сік.

Нагрійте сковороду і обсмажте курячі грудки з обох боків до готовності.

У соус з полуниці додайте оливкову олію, бальзаміко і перець.

Викладіть грудки на блюдо, полийте соусом і подавайте до столу.

Страву можна прикрасити цілими ягодами полуниці і руколою.

Полуничний лимонад з м’ятою





Вам знадобляться

Вода – 1,5 літри

Лимон

Полуниця (300г)

Цукор (80г)

М’ята (50г)

Полуницю помити і висушити. 100 грам полуниці помістити в кухонний комбайн і подрібнити. Вилити соус в каструлю і додати цілі ягоди. Додати половину тонко порізаного лимона і м’яту, зв’язану в пучок. Залити все 200 мл окропу. Накрити кришкою і залишити для настоювання на 20 хвилин. М’яту витягнути. Додати цукор, сік половини лимона. Розмішати до розчинення цукру. Додати решту холодної води. Поставити лимонад в холодильник на 1-2 години.

Полуничний чизкейк

Вам знадобиться

Полуниця – 500 г

Рікотта – 500 г

Вівсяні пластівці – 5 ст. л.

Насіння льону – 2 ст. л.

Желатин – 2 ст. л.

Вода – 200 мл

Какао – ½ столової ложки

Кориця ½ чайної ложки

Сіль – дрібка

Покладіть желатин в каструлю, залийте водою і нагрівайте, поки він не розчиниться. Дайте охолонути.

Для нижнього шару чизкейку подрібніть в блендері чотири полуниці, вівсяні пластівці, насіння льону, какао, корицю, мускатний горіх і сіль. Розподіліть тісто по дну форми і запечіть протягом 10 хвилин при температурі 200 градусів.

Можна приготувати основу також взявши 300 грам пісочного печива і 80 грам масла. Печиво перетріть в блендері і залийте розтопленим маслом. Змішайте до однорідного тіста. І викладіть його тонким шаром в форму.

Залиште три столові ложки желатину для самого верхнього шару, а решту збийте міксером разом з сиром. Отриману масу викладіть на корж.

Полуницю наріжте пластинами, викладіть на сир і залийте зверху рештою желатину.

Залиште чізкейк на ніч в холодильнику, щоб він добре застиг.

Полуничний крамбл від Гордона Рамзі





Вам знадобиться

3 великих персики (можна консервованих),

300 г полуниці,

2 шматочки імбиру або імбирні цукати,

2 ст.л. цукру,

Для крамблу: 50 г обсмаженого фундука, 70 г борошна, дрібка меленої кориці, 25 г холодного вершкового масла (дрібно нарізати), 50 г тростинного цукру, 2 ст.л. дрібного цукрового піску або цукрової пудри,

Для подачі: збиті вершки

Духовку поставити розігріватися до 200 градусів з конвекцією (або до 225 градусів без конвекції). М’якоть персика нарізати великими кубиками. У полуниці видалити хвостики і розрізати ягоди на 4 частини. Перекласти нарізані персики і полуницю в суху каструлю з антипригарним покриттям разом з імбиром, цукром і 2 ст.л. води. Готувати на сильному вогні 2 хвилини, поки фрукти трохи розм’якнуть (але при цьому не перетворяться в кашу). Перекласти в миску і дати охолонути.

У цей час приготувати крихту. Злегка потовкти горіхи кінцем качалки. Змішати борошно і корицю у великій мисці, втерти в цю суміш масло кінчиками пальців. Втирати, поки суміш не почне нагадувати велику крихту. Додати горіхи і тростинний цукор.

Розкласти фруктову суміш у чотири широкі формочки для запікання (або, при бажанні, в одну велику). Посипати по всій поверхні крихтою.

Помістити форми в розігріту духовку і випікати 15-20 хвилин, поки верх не стане золотистим і хрустким. Готовому крамблу дати постояти кілька хвилин, після чого подавати до столу з холодними вершками.

Бананово-полуничний смузі





Вам знадобиться:

500 грамів полуниці;

1 стиглий банан;

20 грамів свіжого зеленого базиліка;

10 грамів свіжої м’яти;

вода мінеральна.

Полуницю помити, очистити від хвостиків. Банан очистити від шкірки.

Зелень потрібно ретельно промити. У чашу блендера покласти полуницю, банан, м’яту і базилік. Добре збити. Якщо суміш буде дуже густа, можна трохи додати мінеральної води.

Полунична сангрія





Вам знадобиться

вино біле – 1 пляшка

полуниця – 1 стакан

апельсин – 2 шт.

лимони – за смаком

кориця в паличках – 3 шт.

Полуницю вимити, видалити листки, нарізати пластинками 2-3 мм. Лимон і апельсин теж помити. Тонко нарізати разом зі шкіркою. У відповідну посудину (глечик) місткістю 1 л або трохи більше викласти полуницю, посипати 2 ч.л. цукру. Додати часточки лимона, посипати 2 ч.л. цукру. Дерев’яною лопаткою або ложкою трохи утрамбувати фрукти. Залишити на 15 хвилин – вони повинні випустити сік. Залити фрукти вином. Додати корицю в паличках. Поставити в холодильник настоятися на 3 години. Перед подачею можна додати мінеральної води.

Смачного!