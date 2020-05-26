Полуниця поліпшує травлення і стан шкіри, містить флавоноїди і елагову кислоту, дія яких може знизити рівень «поганого» холестерину, а від поганого настрою года вас захистить завдяки вже фолієвій кислоті.
Сендвіч з індичкою і полуницею
Вам знадобиться
Хліб для сендвічів – 4 скибочки,
Полуниця – 6 великих ягід,
Сир вершковий – 2 ст. л.,
Копчена індичка – 100 г,
Салат-латук або інший.
Хліб підсмажте на сковороді або в тостері до хрусткої скоринки. Дві скибочки змастіть вершковим сиром, викладіть зверху шматочки індички, зелений салат і шматочки полуниці.
Накрийте іншими двома скибочками і розріжте по діагоналі, щоб вийшло чотири сендвіча.
Салат з полуниці і руколи
Вам знадобиться
Рукола – 300 гр
Полуниця – 400 г
Горіх волоський – 120 гр (теплий, підсмажений на сковороді)
Сир Пекоріно Романо – 120 гр
Авокадо – 1 шт
Оливкова олія – 2 ст.л
Сік лимона – 1 ст.л.
Сіль – ½ ч.л.
Перець – ½ ч.л.
Середземноморські трави (сухі) – ½ ч.л.
Руколу помити і висушити. Скропити соком лимона. Полуницю нарізати на 4 часточки. Авокадо очистити і нарізати кубиками. Сир нарізати тонкими слайсами. Горіхи підсмажити на сковороді. Всі інгредієнти покласти в салатник, посолити поперчити і полити олією, акуратно перемішати.
Тартар з полуниці, креветок і авокадо
Вам знадобиться
Сік половини лимона або лайма
Полуниця – 200 гр
Оливкова олія – 3 ст ложки
Креветки – 200 г
Сіль за смаком
Перець – за смаком
Зелень – 4 гілочки
Авокадо розріжте навпіл і вийміть кісточку. Половинки очистіть від шкіри. Наріжте м’якоть невеликими кубиками і полийте соком лайма чи лимона, щоб не потемніло.
Полуницю помийте і очистіть від плодоніжок. Поріжте на кубики того ж розміру, що і авокадо.
Креветки відварити в солоній воді. Очистіть.
Салат викладіть на тарілки з допомогою кондитерського кільця. Спочатку викладаємо авокадо, потім креветки і полуницю. Зверху прикрасьте зеленню.
Курячі грудки в полуничному соусі
Вам знадобляться
2-3 зубчики часнику
1-2 столові ложки оливкової олії
4 великих полуниці
половина невеликого апельсина
1 чайна ложка квіткового меду
3 столові ложки оливкової олії
1 столова ложка бальзамічного соусу
Сіль
Перець
Курячі грудки посоліть і поперчіть. Посипте накришеним дрібно часником і полийте оливковою олією. Дайте настоятися.
Тим часом в блендері перемеліть полуницю, мед і апельсиновий сік.
Нагрійте сковороду і обсмажте курячі грудки з обох боків до готовності.
У соус з полуниці додайте оливкову олію, бальзаміко і перець.
Викладіть грудки на блюдо, полийте соусом і подавайте до столу.
Страву можна прикрасити цілими ягодами полуниці і руколою.
Полуничний лимонад з м’ятою
Вам знадобляться
Вода – 1,5 літри
Лимон
Полуниця (300г)
Цукор (80г)
М’ята (50г)
Полуницю помити і висушити. 100 грам полуниці помістити в кухонний комбайн і подрібнити. Вилити соус в каструлю і додати цілі ягоди. Додати половину тонко порізаного лимона і м’яту, зв’язану в пучок. Залити все 200 мл окропу. Накрити кришкою і залишити для настоювання на 20 хвилин. М’яту витягнути. Додати цукор, сік половини лимона. Розмішати до розчинення цукру. Додати решту холодної води. Поставити лимонад в холодильник на 1-2 години.
Полуничний чизкейк
Вам знадобиться
Полуниця – 500 г
Рікотта – 500 г
Вівсяні пластівці – 5 ст. л.
Насіння льону – 2 ст. л.
Желатин – 2 ст. л.
Вода – 200 мл
Какао – ½ столової ложки
Кориця ½ чайної ложки
Сіль – дрібка
Покладіть желатин в каструлю, залийте водою і нагрівайте, поки він не розчиниться. Дайте охолонути.
Для нижнього шару чизкейку подрібніть в блендері чотири полуниці, вівсяні пластівці, насіння льону, какао, корицю, мускатний горіх і сіль. Розподіліть тісто по дну форми і запечіть протягом 10 хвилин при температурі 200 градусів.
Можна приготувати основу також взявши 300 грам пісочного печива і 80 грам масла. Печиво перетріть в блендері і залийте розтопленим маслом. Змішайте до однорідного тіста. І викладіть його тонким шаром в форму.
Залиште три столові ложки желатину для самого верхнього шару, а решту збийте міксером разом з сиром. Отриману масу викладіть на корж.
Полуницю наріжте пластинами, викладіть на сир і залийте зверху рештою желатину.
Залиште чізкейк на ніч в холодильнику, щоб він добре застиг.
Полуничний крамбл від Гордона Рамзі
Вам знадобиться
3 великих персики (можна консервованих),
300 г полуниці,
2 шматочки імбиру або імбирні цукати,
2 ст.л. цукру,
Для крамблу: 50 г обсмаженого фундука, 70 г борошна, дрібка меленої кориці, 25 г холодного вершкового масла (дрібно нарізати), 50 г тростинного цукру, 2 ст.л. дрібного цукрового піску або цукрової пудри,
Для подачі: збиті вершки
Духовку поставити розігріватися до 200 градусів з конвекцією (або до 225 градусів без конвекції). М’якоть персика нарізати великими кубиками. У полуниці видалити хвостики і розрізати ягоди на 4 частини. Перекласти нарізані персики і полуницю в суху каструлю з антипригарним покриттям разом з імбиром, цукром і 2 ст.л. води. Готувати на сильному вогні 2 хвилини, поки фрукти трохи розм’якнуть (але при цьому не перетворяться в кашу). Перекласти в миску і дати охолонути.
У цей час приготувати крихту. Злегка потовкти горіхи кінцем качалки. Змішати борошно і корицю у великій мисці, втерти в цю суміш масло кінчиками пальців. Втирати, поки суміш не почне нагадувати велику крихту. Додати горіхи і тростинний цукор.
Розкласти фруктову суміш у чотири широкі формочки для запікання (або, при бажанні, в одну велику). Посипати по всій поверхні крихтою.
Помістити форми в розігріту духовку і випікати 15-20 хвилин, поки верх не стане золотистим і хрустким. Готовому крамблу дати постояти кілька хвилин, після чого подавати до столу з холодними вершками.
Бананово-полуничний смузі
Вам знадобиться:
500 грамів полуниці;
1 стиглий банан;
20 грамів свіжого зеленого базиліка;
10 грамів свіжої м’яти;
вода мінеральна.
Полуницю помити, очистити від хвостиків. Банан очистити від шкірки.
Зелень потрібно ретельно промити. У чашу блендера покласти полуницю, банан, м’яту і базилік. Добре збити. Якщо суміш буде дуже густа, можна трохи додати мінеральної води.
Полунична сангрія
Вам знадобиться
вино біле – 1 пляшка
полуниця – 1 стакан
апельсин – 2 шт.
лимони – за смаком
кориця в паличках – 3 шт.
Полуницю вимити, видалити листки, нарізати пластинками 2-3 мм. Лимон і апельсин теж помити. Тонко нарізати разом зі шкіркою. У відповідну посудину (глечик) місткістю 1 л або трохи більше викласти полуницю, посипати 2 ч.л. цукру. Додати часточки лимона, посипати 2 ч.л. цукру. Дерев’яною лопаткою або ложкою трохи утрамбувати фрукти. Залишити на 15 хвилин – вони повинні випустити сік. Залити фрукти вином. Додати корицю в паличках. Поставити в холодильник настоятися на 3 години. Перед подачею можна додати мінеральної води.
Смачного!