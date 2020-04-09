19 березня киянка Валерія В‘юшина у Instagram повідомила, що її чоловікові Кирилу поставили діагноз двостороння пневмонія.

«Три швидкі, й жодна з них не діагностувала, приватна в тому числі, і навіть не намагалася! П’ять днів температура 40! Кашель просто дикий, не перестаючи! І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв, ще посидіть три дні, пийте противірусне», – написала вона.

Кирила лікували спершу в 4-й інфекційній лікарні, тоді перевели в Інститут серця. За цей час жінка встигла ініціювати збір коштів для купівлі в київські лікарні обладнання й спецзасобів, необхідного для боротьби з коронавірусом. Підкреслювала, що це збір грошей не на лікування чоловіка, а щоб забезпечити лікарні необхідним. За кілька днів вдалося зібрати більше 400 тис гривень. Медики продовжували боротись за життя Кирила, але за кілька днів він помер. Коронавірусну інфекцію у нього так і не підтвердили.

Всі ПЛР-тести на коронавірус у чоловіка були негативні. Але «клініка» перебігу хвороби чітко вписувалася в ту, яка буває при коронавірусній інфекції каже лікар, знайомий з процесом лікування Кирила:

«Його лікували за всіма протоколами, які прописані на випадок COVID-19. Проте ще до того, як у 4-й лікарні його підключили до ШВЛ, легені чоловіка були у вкрай поганому стані. Масивна двостороння пневмонія. І це – всього за кілька днів розвитку хвороби. При 100%-й подачі кисню від апарату ШВЛ насичення киснем у крові було на рівні 70%. Це дуже мало. Має бути 100%. Тобто вже тоді легені були «не готові».

На які симптоми все ж їде швидка?

Працівниця однієї зі столичних бригад швидкої каже, що крім температури й сильного кашлю для термінового виклику мають бути й серйозніші симптоми.

«Це справді так. Швидка може не приїхати й не госпіталізувати, якщо в людини є навіть сильний кашель і температура 39. Швидка забере, якщо є задишка – симптом дихальної недостатності. Це небезпечний патологічний стан, і треба реагувати швидко. Тобто коли є скарга «важко дихати, задихаюся», то швидка має приїхати».

При гострих станах, не пов’язаних з коронавірусом – їдуть на скаргу «сильно тисне і болить в серці», особливо коли це супроводжується нудотою, слабкістю. Все це може вказувати на інфаркт.

«Швидка реагує на такі сигнали швидко. Можуть бути серйозні проблеми, якщо виявиться, що це інфаркт, а виклик «відсіяли». Якщо ж людина дзвонить і називає тільки симптоми, схожі на ГРВІ, її переключають на службу 1581, де поради дають лікарі. Але телефоном. Зрозумійте: швидка – це швидка. Треба їхати, коли є загроза. ДТП, серце, виклик до дітей, а не на високу температуру і кашель. Так діють бригади в європейських країнах, а у нас це поки мало хто розуміє. І мало хто думає, що можна викликати таксі і самому приїхати».

Судячи з того, що писала в соцмережах про лікування Кирила в 4-й лікарні його дружина, пневмонія у нього була ще до госпіталізації.

Лікар каже:

«Тут може трапитися різне. Справді, пневмонію при прослуховуванні розрізняють за характерним звуком в легенях. Але бувають пневмонії, які «не почуєш». Мені такі «тихі» пневмонії теж зустрічалися. При «німій» пневмонії відсутня класична клінічна картина. На діагноз ми виходимо, коли врахований комплекс факторів. Діагностувати одним «вухом» пневмонію без комп’ютерної томографії вкрай важко. Але я все ж вважаю, що зіграв роль не людський фактор, а стрімкий розвиток хвороби. Невідомо, як там було».

Але дружна Кирила у сторіз на сторінці в Instagram говорила, що лікарі спершу інфекційної лікарні №4, а потім Інституту серця, викладалися на повну й робили для лікування її чоловіка все можливе. Вважає, що вина все ж на швидкій.

Кому точно роблять тест

У більшості випадків COVID-19 проходить у легкій формі, кажуть у ВООЗ. Часто людина може й не знати, що хвора. Інші мають тільки легкий кашель і температуру 37-38 С. В таких випадках на експрес-тест навряд чи можна розраховувати, якщо ви не були в зонах спалаху інфекції в Європі чи не маєте близьких із підтвердженим діагнозом. Скоріше за все, вам просто порадять бути вдома та лікувати симптоми. Наприклад, пити жарознижувальне при температурі.

«Для цього і вводиться карантин. Аби люди з легкими симптомами й без них сиділи вдома й не наражали на небезпеку інших», – каже лікарка швидкої.

22 березня від МОЗ з’явилася інформація, що медики з бригади екстреної допомоги робитимуть прямо на викликах з підозрою на COVID-19 відразу два тести – на коронавірус та грип. Але потім у відомстві «передумали» і заявили, що експрес-тести й тести на грип проводитимуть тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я. В Києві це Олександрівська лікарня, 4 інфекційна та ще кілька інших. Виходить, там тестують тільки тих, кого привозять по швидкій?

Але лікарі кажуть, що ще перевіряють контактних осіб. Та якщо ви підозрюєте у себе коронавірусну інфекцію – телефонуйте сімейному лікарю. В ідеалі саме він має направити вас на обстеження. Коли тестів небагато, доводиться вибрати, кому вони треба найбільше. Але фактом є і те, що тести все ж доступні обмеженому колу людей.

Апаратів ШВЛ і ЕКМО знову не вистачає

Випадок з молодим та раніше здоровим 30-річним чоловіком вкотре показав ще й проблему незабезпеченості лікарень необхідними апаратами. В Інститут серця пацієнта відправили, бо у 4-й інфекційній був апарат ШВЛ, але «штучних легень» – ЕКМО не виявилося. І це не дивлячись на те, що цей заклад вибрали одним з основних для хворих з коронавірусом в Києві, каже лікар, якому відомо про цей випадок.

«ЕКМО – не панацея. Це можливість дати організму вижити, але вдасться це чи ні – часто залежить від самого організму. Це не специфічне лікування, а апарат, який дає можливість на певний час розвантажити легені. Та якщо буде спалах COVID-19, то мати таке обладнання вкрай важливо. Бо коли один пацієнт підключений до такого апарату, це значить, що інший пацієнт чекає. І може не дочекатися. Якщо цього немає в столичних лікарнях, то що говорити про регіони? Можемо мати страшний результат – ось такі молоді смерті. Чиновники говорять, що все є, але це не правда».

За інформацією “Букв”, на поставки кількох апаратів ЕКМО в Київ можна розраховувати протягом двох місяців. Це доволі складні апарати, що поєднують системи штучного кровообігу і штучних легень. Звідси і ціна – близько 400 000 доларів США за одиницю. Ще є потреба в пересувних рентгенівських комплексах. Вони дозволяють контролювати стан хворих в реанімації, щоб не пересувати їх у стаціонарний рентген.