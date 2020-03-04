Хочу вірити, що після відставки Гончарука в діях нового уряду буде більше професіоналізму та політичної відповідальності в головах державних топ-менеджерів.
Кабмін був поганий не через особистості, які українцям могли подобатися або не подобатися. Він був слабкий за своєю кваліфікацією і заангажований в питаннях зовнішніх відносин з партнерами.
Чому я вважаю Гончарука персонажем, точно не гідним бути прем’єром?
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Всі пам’ятають, як прем’єр був не в змозі оплатити власну комуналку і визнав себе профаном в економіці.
Але головне – інше. Минулого тижня я писав про падіння промислового виробництва – на 5,1% в січні, на 8,3% в грудні, на 7,5% в листопаді, на 5% в жовтні.
Зростання ВВП різко сповільнилося: за підсумками 4-го кварталу минулого року лише 1, 5%. Це мінімальний показник з початку 2016 року. Дефіцит торгового балансу досяг 13,9 млрд доларів, що в 4 рази більше, ніж в 2015 році. Це – провал.
Гончарук нічого не зробив для підтримки національного виробника. Він навіть не розумів, що таке “національний протекціонізм”.
Звичайно ж, в нинішніх умовах він неможливий в чистому вигляді. Діють багато двосторонні угоди з іншими країнами і головним чином зі Світовою організацією торгівлі.
Однак ми не можемо склавши руки дивитися, як наш внутрішній ринок з’їдає імпорт. Що вже говорити про експортні перспективи.
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Гончарук нічого не зробив для залучення інвестицій. Швидше за все, тут потрібно говорити про точкової політиці в окремих галузях. Про пільгове оподаткування і програмах державної підтримки.
Гончарук нічого не зробив для розігріву економіки України. Я писав про “великому будівництві” ще восени. Після Нового року її почав обіцяти Гончарук. Йому вірили насилу.
Вдумайтеся: український Кабмін навіть не зробив спроби реструктуризувати борги! Я відмовляюся розуміти, як можна залишати країну в боргову яму при мовчазній згоді уряду.
Зате тепер чітко зрозуміло, яким не повинен бути прем’єр такої непростої країни, як наша. Як мінімум, він не повинен бути залежним. Як максимум – поверхневим в макроекономіці.
Україна вже давно є частиною глобальних процесів, в яких настає поворотний момент. Хтось його називає діджіталізацією. Хтось – переходом від індустріального суспільства до цифрового.
У нас більше немає часу для слів. Важливі дії. Нехай у нового Кабміну вийде ці виклики прийняти!