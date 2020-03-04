Президент зважився покінчити з бездарністю і некомпетентністю на чолі Кабміну.

Хочу вірити, що після відставки Гончарука в діях нового уряду буде більше професіоналізму та політичної відповідальності в головах державних топ-менеджерів.

Кабмін був поганий не через особистості, які українцям могли подобатися або не подобатися. Він був слабкий за своєю кваліфікацією і заангажований в питаннях зовнішніх відносин з партнерами.

Чому я вважаю Гончарука персонажем, точно не гідним бути прем’єром?

Всі пам’ятають, як прем’єр був не в змозі оплатити власну комуналку і визнав себе профаном в економіці.

Але головне – інше. Минулого тижня я писав про падіння промислового виробництва – на 5,1% в січні, на 8,3% в грудні, на 7,5% в листопаді, на 5% в жовтні.

Зростання ВВП різко сповільнилося: за підсумками 4-го кварталу минулого року лише 1, 5%. Це мінімальний показник з початку 2016 року. Дефіцит торгового балансу досяг 13,9 млрд доларів, що в 4 рази більше, ніж в 2015 році. Це – провал.

Гончарук нічого не зробив для підтримки національного виробника. Він навіть не розумів, що таке “національний протекціонізм”.

Звичайно ж, в нинішніх умовах він неможливий в чистому вигляді. Діють багато двосторонні угоди з іншими країнами і головним чином зі Світовою організацією торгівлі.

Однак ми не можемо склавши руки дивитися, як наш внутрішній ринок з’їдає імпорт. Що вже говорити про експортні перспективи.

Гончарук нічого не зробив для залучення інвестицій. Швидше за все, тут потрібно говорити про точкової політиці в окремих галузях. Про пільгове оподаткування і програмах державної підтримки.

Гончарук нічого не зробив для розігріву економіки України. Я писав про “великому будівництві” ще восени. Після Нового року її почав обіцяти Гончарук. Йому вірили насилу.

Вдумайтеся: український Кабмін навіть не зробив спроби реструктуризувати борги! Я відмовляюся розуміти, як можна залишати країну в боргову яму при мовчазній згоді уряду.

Зате тепер чітко зрозуміло, яким не повинен бути прем’єр такої непростої країни, як наша. Як мінімум, він не повинен бути залежним. Як максимум – поверхневим в макроекономіці.

Україна вже давно є частиною глобальних процесів, в яких настає поворотний момент. Хтось його називає діджіталізацією. Хтось – переходом від індустріального суспільства до цифрового.

У нас більше немає часу для слів. Важливі дії. Нехай у нового Кабміну вийде ці виклики прийняти!