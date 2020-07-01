На початку 90-х я був у відрядженні в Казані, столиці Татарстану. До розвалу Радянського Союзу керівники цієї російської автономії впевнено йшли до виходу зі складу РРФСР, виступали за перетворення Татарстану в нову союзну республіку: на території Татарстану не проводилися навіть перші вибори російського президента. Зникнення Радянського Союзу, звичайно, внесло корективи в цю політику, проте керівництво Татарстану продовжувало наполягати на особливому статусі республіки і відмовилося від підписання Федеративного договору (ще однієї республікою, яка не підписала цей договір, була Чечня). В результаті відносини Москви і Казані регулювалися окремим договором, підписаним президентами Борисом Єльциним і Мінтимером Шаймієвим.

Про все це я і говорив в кабінеті президента Татарстану в казанському Кремлі. Уже коли інтерв’ю було записане я не втримався і запитав у Шаймієва, як він уявляє собі існування Татарстану з його жорсткою владною вертикаллю в єльцинській Росії з її майже анархічною демократією.

Мінтімер Шаріповіч тільки лукаво подивився на мене і запитав, чому я такий впевнений, що це Татарстан має обов’язково бути схожий на Росію. Можливо, це Росія має наслідувати Татарстан?

Тоді я не зміг оцінити всього смислу цього питання – але, звичайно, не раз згадував цю розмову по ходу перетворення московського Кремля в казанський Кремль, а російської влади – в татарстанську. Від анархічної демократії залишився тільки спогад – настільки умовний, що досі неясно, чи була це демократія чи декорація. А Шаймієв до передачі влади наступнику, зрозуміло, був одним з лідерів «Єдиної Росії» – що теж було цілком логічно, тому що і «Єдина Росія», і Росія взагалі збудовані за його політичними лекалами.

Через кілька років я був присутній на популярній програмі «Прес-клуб», що транслювалася по одному з каналів Російського телебачення.

До першої війни в Чечні залишалося ще кілька місяців, але суспільство до неї ще не було готове. Ми з колегами обговорювали репортаж про «російських рабів» на Кавказі – тоді це була дуже популярна тема, незабаром нею будуть виправдовувати військові дії. Мої російські колеги, як водиться, виступали з войовничими промовами – ліберали не відрізнялися від «патріотів».

Я поставив питання, чи розуміють присутні в студії, що Росія, яка силою поверне собі контроль над Чечнею, стане вже зовсім іншою країною і, в цілому, з точки зору правил і цінностей буде більшою мірою нагадувати Чечню, ніж Росію. «Не залякуйте нас» – обірвала мене ведуча, популярна журналістка Кіра Прошутінська. Це «не залякуйте нас!» я потім буду згадувати багато разів: коли доведеться писати про війну, захопленних заручників, вибухи будинків, килимові бомбардування Грозного, Беслан, вбивство Політковської, вбивство Нємцова …

Коли окупували Крим, я задавав своїм російським читачам питання: чи розуміють вони, що – як би вони не ставилися до питання «історичної справедливості», «сакральності», «захисту російського населення» та іншої пропагандистської нісенітниці, якою виправдовували захоплення півострова – в Росії тепер життя піде за кримськими правилами безправ’я і фальсифікації. Як і після домовленостей з Татарстаном, як і після повернення Чечні, так і після окупації Криму Росія вчергове стала іншою державою, а її влада в черговий раз перетнула чергові «червоні лінії» вседозволеності.

І ось зараз ми стаємо свідками найбанальнішого правового фарсу – фарсу приблизно такого ж рівня, який ми спостерігали в Криму, коли кілька разів переносили дату горезвісного референдуму, коли громадянам не дали можливості хоча б формально висловитися з питання про «незалежність» спішно проголошеної на півострові «держави», зате запропонували схвалити приєднання цієї «держави» і, до речі, абсолютно «незалежного» міста Севастополя до Росії. Все це виглядало настільки безпорадно, настільки бридко, настільки було шито білими нитками, що незаконність того, що відбувається в Криму навіть не потрібно було доводити. Але росіяни радісно, ​​з небувалим ентузіазмом проковтнули це подане на їх політичний стіл лайно – і ось, будь ласка, точно таке ж правове згвалтування Володимир Путін зараз робить з усією Росією!

Якщо ви хотіли зрозуміти, що ж насправді таке «кримська держава» Путіна, то вам варто просто прочитати нову російську Конституцію, за яку в ці дні голосують – або не голосують, режиму все одно – путінські піддані. Ця Конституція – справжнісінька кульмінація страху правителя перед можливою відплатою за все, вчинене ним і його соратниками за ці роки в разі втрати влади.

Ми дуже багато і детально говоримо про статтю, яка передбачає обнулення путінських термінів – дійсно дуже дивну з юридичної точки зору статтю, вписану в Основний закон під одну людину – ту саму людину, яка роками переконувала росіян в неможливості переписування Конституції під одну людину. Ми помітили статтю, яка в принципі виключає можливість будь-яких територіальних змін в Росії – тобто повернення Криму в будь-якій формі. Але насправді ця Конституція – документ войовничої диктатури і безвидповидальності.

Путіну необхідно убезпечити себе від будь-яких непередбачуваних ситуацій. І Конституція повинна його захистити.

Колишній президент, наприклад, отримує довічну недоторканність. Втратити цю недоторканність він може тільки за звинувачення в державній зраді. Але це звинувачення, висунуте не менш як третиною депутатів Державної Думи, має бути ще схвалене двома третинами членів Ради Федерації. І це при тому, що сам колишній президент – довічний сенатор і при цьому в момент перебування на посаді він може призначити три десятка сенаторів, з яких семеро – довічно.

При цьому якщо Рада Федерації не встигне розглянути звинувачення за три місяці, вони просто передаються в архів. Без наслідків. При цьому колишній президент може не сумніватися в повній лояльності судової системи. Адже саме глава держави сам пропонує верхній палаті і голову Конституційного суду, і голову Верховного суду, і голів усіх інших федеральних судів, і їх заступників, і членів. Збережене з 90-х років право суддів самим обирати керівництво судів скасовується. Рішення про відставку керівників судів тепер теж вносить президент. Президент же за новою Конституцією керує урядом. Він же пропонує Держдумі (і Раді Федерації, коли мова йде про силовиків і керівника МЗС) кандидатури глави уряду, його заступників і міністрів.

Якщо Держдума тричі не затвердить запропоновану президентом кандидатуру прем’єра – тим гірше для Думи: президент все одно призначає прем’єра, а її розпускає. Якщо Держдума тричі не затвердить хоча б третину запропонованих їй міністрів – тим гірше для Думи: президент все одно їх призначає, а її розпускає.

Якщо Держдума відмовляє уряду в довірі … ну ви зрозуміли. Правда, в цьому випадку у президента – не у Думи – є вибір: він може відправити у відставку уряд, а не розігнати парламент. Казкова демократія! Ну і протягом року в уряду, який призначений фактично президентом, без усякого там парламенту, є імунітет без всяких там українських голосувань за його програму. Просто є конституційний імунітет – і все тут.

Не знаю, чи потрібно ще пояснювати, що це звичайнісінька диктатура, затверджена «кримським способом». Але, звичайно, важливо зрозуміти – а навіщо це людині, яка і так має в країні практично безмежну владу?

Виходить, що він більше ні в чому не впевнений – ні в цій владі, яка і так дозволяла йому вертіти парламентом і урядом (і Конституційним судом, як показало приєднання Криму) в будь-які сторони, ні в соратниках, з яких тепер боязно вибрати «місцеблюстителя» престолу, щоб не вигадувати ганьбу з обнуленням, ні в громадянах, які, виявляється, можуть обрати такий парламент, який здатний не затвердити запропонований ним уряд – цілих три рази.

Захисту і від соратників, і від Росії в цілому президент Росії шукає в зміненій Конституції. І це, звичайно, смішно.

Тому що якщо Путін буде і далі утримувати владу, то не матиме абсолютно ніякого значення, що написано в Конституції. Путін керує країною не завдяки, а всупереч закону.

А якщо в Росії з тих чи інших причин почнуться тектонічні зрушення або – як це не раз уже бувало в її історії – відбудеться банальний палацовий переворот, то ніяка змінена Конституція Путіну все одно не допоможе і він буде хіба що перечитувати її текст в тюремній камері.