Нижче – слова офіцера Збройних Сил України, який підписав військовий контракт ще в період ООС, коли про повномасштабне вторгнення Росії навіть не йшлося, а українська армія хоч і мала один з найвищих показників довіри з боку суспільства, але більше "для годиться", ніж через реальне усвідомлення суспільством жахів, від яких його захищає тонка лінія оборони на сході.

Доброго дня, наскільки то можливо і доцільно. Хоча поки ми тримаємо рубежі, палимо техніку й утилізуємо особовий склад…так, доброго дня!

Буквально за пару-трійку тижнів до початку Великої Війни я писав ряд коротких статей про тодішній стан Збройних Сил, їх проблеми та потенційні сценарії подальшого занепаду. Там згадувалося і про масове звільнення контрактників, і про умовність підготовки тощо.

У колі офіцерів ми обговорювали вірогідність початку Великої Війни й раз за разом приходили до висновку: “Це буде швидко. Рубежі втримати не вийде, зону ООС будуть брати в оперативне оточення. Але ми будемо огризатись щосили. Буде весело”.

Прогноз наш провалився з тріском, крім того, що стало дійсно “весело”. І слава усім богам, що провалився той прогноз! Держава тримається вже п’ятий місяць й здаватись ніхто не збирається.

Але як помістити в одну формулу тезу про занепад ЗСУ й дійсність про успішну оборону й натикання помідорів русакам? Відповім прикладом з мого підрозділу.

Одного дня наші розвідгрупи поповнилися новими людьми. Не контрактники, не солдати-строковики. Мобілізовані. Люди, які служили ще у 2000-х роках, колишні АТОвці й учасники ООСу, які давно вже обжилися в цивільному житті. Люди, які самі прийшли у Центри комплектування (військкомати) ще 24-25 лютого 2022 року з однією метою: отримати зброю й мати змогу дати п#здюлей.

Жодного разу вони не відмовлялися від завдань, жодного разу вони не скаржились на тяжкі умови чи відсутність чаю з бергамотом зранку, жодного разу вони не вимагали волонтерської форми-спорядження-приладів. Люди великої мотивації та дисципліни. Ми такого не очікували…

Коротко про моїх, адже наочно легше зрозуміти меседж і атмосферу.

Позивний “Спарта”. Батько трьох дітей, дружина має інвалідність ІІ-ї группи, фермер. Прийшов до РТЦК та СП зранку 24-го лютого, вже через три тижні навчань виконував завдання під Києвом, на Донбасі, під Ізюмом. Перший номер моєї групи.

Позивний “Кот”. Професійний будівельник, який спокійно заробляв від 35 тисяч грн в місяць, мав свій вільний графік й жодних затягів. Вдень 24-го вже був у РТЦК та СП.

Позивний “Кореш”. Три роки служив на контракті в мотопіхотній бригаді. З радістю звільнився у 2018-му році. Одружився й жив спокійним цивільним життям. Ви вже здогадались, де він був зранку 24-го лютого…

Позивний “Онцила”. Також контрактник у минулому. Початок війни зустрів у Польщі, де працював на посаді головного електрика на великих підстанціях. В той же день повернувся додому, переночував й зранку 25-го був на порозі…так, так, на порозі свого РТЦК та СП.

І таких історій десятки, сотні, тисячі. Наша контрактна армія отримала поповнення, заповнила штат до 100%.

Але головне, вона підживилася бойовим духом, мотивацією, впевненістю. Кожен з таких людей є нашою величезною дорогоцінністю і такого виду озброєння не знайдеш на складах Бельгії, Німеччини чи США. Такого підкріплення не очікували ні ми, ні росіяни. Власне тому ми й досі на плаву, власне через них ми і переможемо.

Дякую вам, ви приклад!