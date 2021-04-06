5 квітня став першим днем, коли столиця України перейшла в жорсткий режим карантину. Поки кияни проклинали владу за спецперепустки в громадський транспорт і стояли в заторах, столичні лікарі мріють про повтор минулорічного локдауну.

Ольга працює в швидкій. На одній зі змін їй довелося шпиталізувати свою сусідку у складному стані з коронавірусом. Спроба покласти її в Чорнобильську лікарню, яка була найближчою, завершилась невдачею – в лікарні не виявилось такого потрібного кисню. Повезли по Києву. Ледь вмовили покласти в Олександрівську.

«Все зайнято. Реанімації зайняті вже давно. Кисень розвели, поставили нові ємності. Важких багато як ніколи. І вмирають. Співробітники на межі», – каже лікар Наталія, яка працює в Олександрівській лікарні.

«Треба розуміти, що лікарнях ніколи не було такої потреби в кисні як зараз. І є велика різниця з розведенням кисневих систем у сучасних лікарнях і старих. Старі приміщення часто просто непридатні для такого розведення кисневої системи. Через це в старих системах часто трапляється падіння подачі кисню, і важкі пацієнти це можуть не пережити. І часто вони від цього вмирають. Крім того, бракує самого медичного кисню. Його виготовляють лише кілька виробників і тому часто виникає нестача», – каже Олег, який працює лікарем в одній зі столичних лікарень.

Ситуацію в лікарнях він характеризує одним словом «ж*па».

За словами співрозмовників Букв, зараз ситуація в лікарнях набагато складніша ніж рік тому. «Рік тому хворіли лише одиниці, зараз же лікарні і кисневі ліжка завантажені на 80% та 84%. Часто лікарі по 2 доби не виходять з лікарні і просто зашиваються. Повернутись з таких показників до норм помаранчевої зони з два тижні нереально. Тому жорсткі заходи триватимуть довше ніж 3 тижні», – каже співрозмовник видання в КМДА.

Мутації коронавірусу додали проблем лікарям.

«Важких пацієнтів зараз стало більше. Якщо раніше критична ситуація наставала на 9-12 день, то зараз може і на 15-16. Люди стали хворіти довше. Раніше вони були в лікарні в середньому два тижні, зараз можуть бути і три. Молодих людей серед хворих стало суттєво більше», – каже Олег.

Друга проблема, за словами лікаря, що люди потрапляють до лікарні в складному стані після неправильного лікування.

«Часто вони потрапляють до нас після того, як сімейний лікар вже прописав їм 3-4 антибіотики, які їм геть не потрібні. Або після того як вони з ранньої стадії почали давати дексаметазон. Це гормональний препарат і він потрібен кисневозалежним пацієнтам, а не на ранніх стадіях – тоді він навпаки погіршує стан людини», – зазначає Олег.

Він також відзначає, що зараз лікувати коронавірус стали навіть урологічні приватні клініки, але результат це має тільки негативний.

«Буває так, що люди домовляються про місце в стаціонарі, але там, наприклад, у вихідні немає лікаря, капати пацієнта починає медсестра, а потім це призводить до ускладнень, бо дали не ту терапію», – скаржиться лікар.

Втім, люди все ж намагаються потрапити хоч в якусь лікарню.

«Днями знайомі шукали виходи на приватні лікарні, щоб покласти родича з коронавірусом в стаціонар. Всі місця в Медикомі та Борисі теж зайняті. Ледь знайшли місце в одній клініці», – каже киянка Оксана.

«Так, людей часто просто записують в список. Коли звільняється ліжко, тоді телефонують і пропонують лягти в стаціонер. Якщо ще є кому», – зауважує лікар Олександрівської лікарні на умовах анонімності. До речі, говорити публічно останнім часом лікарі не хочуть. За офіційними коментарями просять звертатись до профільних департаментів.

Минулого тижня голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко закликала відкрити відомчі лікарні для прийому хворих на коронавірус і розвантажити медичну систему столиці.

«Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус», – заявила пані Порошенко.

Аналогічну вимогу 15 березня озвучив мер Києва Віталій Кличко.

«Попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом – більше 11 тисяч ліжок», – зазначив мер.

Після цього «Укрзалізниця» відзвітувала, що виділила на боротьбу з коронавірусом 800 ліжок по Україні, зокрема і в 3-х лікарнях в Києві. А МОЗ надіслав перевірки в київські лікарні.

«Насправді виділеного УЗ дуже мало. І це нам дали, коли мер поскаржився Степанову. При цьому нам так і не дають ліжка в академії медичних наук», – скаржиться співрозмовник Букв в КМДА.

«Вісім місяців у них було для того щоб підготувати заклади та виділити місця для лікування хворих. Через вісім місяців отримуємо згоду на прийом 10 хворих. Десяти! Привозимо 10 пацієнтів в Інститут фтизіатрії. Чотирьох пацієнтів приймають на лікування. Шість чекають своєї черги у швидких біля закладу. Чекають доки у швидких не закінчується кисень і ми змушені оперативно перенаправити цих пацієнтів у комунальні заклади охорони здоров’я», – обурюється Микола Поворозник, керівник медичного департаменту КМДА.

Як розповіли Буквам в КМДА, натомість столиці пропонували забрати івано-франківський мобільний шпиталь. «Вони його з помпою відкрили, сфотографували там 2 пацієнтів, і згорнули, бо, мовляв, в Івано-Франківську ситуація покращилась. Але хто туди піде працювати? У нас і так не вистачає лікарів…», – скаржаться в КМДА.

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Сергій Дубров в ефірі «Свободи слова» зазначив, що якщо рік тому лікарі мали обслуговувати 40 тисяч ковідних ліжок, то зараз вже майже 80. Відтак спеціалістів не вистачає, а лікарі виснажуються від роботи.

Київські лікарі погоджуються в тому, що рук зараз не вистачає. «Мова не тільки про лікарів. Мова і про медсестер. У нас часто в реанімації 3 медсестри на 20 пацієнтів, хоча за західними нормами має бути 1 на 3 пацієнти. Чесно, ми з колегами дивуємся, чому ЗМІ не б’ють в набат і не кричать, що в країні надзвичайна ситуація в лікарнях, що вони просто не витримують навантаження», – каже лікар Олександрівської лікарні.

Співрозмовник Букв налаштований радикально і вважає, що потрібні жорстокі заходи, аж до запровадження повного локдауну та комендантської години.

«Влада Києва зробила велику помилку, коли дозволила дітям молодших класів повернутись до стаціонарного навчання. Діти – найбільші рознощики. У вас дитина 2-3 з соплями і кашлем, і далі вже бігає весела, а ви через тиждень лежите з температурою 39 і ускладненнями коронавірусу», – каже Олег.

«Якщо зараз не запровадити жорсткі заходи, аналогічні до минулорічних, нас чекає трагедія», – додає лікар.

«Те, що ми запровадили – ще не жорсткі заходи. Всі скаржаться сьогодні на затори і відсутність перепусток, а куди вони всі їдуть? Всі дитячі майданчики заповнені дітьми і батьками без масок. Всім терміново треба випити кави в центрі міста», – скаржаться в КМДА.

Мер Києва 5 квітня в ефірі телеканалу Україна-24 не виключив запровадження комендантської години.

«Що стосується комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший – вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану”, – зазначив Кличко.

Втім, щоб запровадити комендантську годину, Верховній Раді треба запровадити надзвичайний стан. Депутати монобільшості кажуть, що наразі про такий варіант їм не говорять.

В ефірі «Свободи слова» міністр Степанов визнав, що до 15 квітня карантин не завершиться і Україну чекає дуже складний період.