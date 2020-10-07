Максим Степанов констатує, що рівень виявлених випадків швидше за все досягне 5000 в день. Вимовляється це таким спокійним тоном, наче мета МОЗ - не боротьба з епідемією, а просто підведення статистики. Дуже зручно - наші прогнози виявилися вірними, значить наша робота - ефективна.

Днями мене до глибини душі вразила трагічна історія Івана Венжиновича. Лікаря, чия фотографія в захисній екіпіровці стала “обличчям” кампанії по боротьбі з коронавірусом. Минулого тижня доктор Венжинович, який рятував своїх пацієнтів від коронавіруса, помер від ускладнень викликаних запаленням легенів. Незважаючи на те, що у покійного лікаря спостерігалися всі класичні симптоми захворювання – його родина не отримає ні копійки компенсації. Так як тест на covid показав негативний результат. І для бюрократичної системи по боротьбі з вірусом, вибудуваної владою Володимира Зеленського, щоденний контакт із зараженими пацієнтами і самі симптоми захворювання, від якого помер лікар, не є аргументом.

Інша лікарська історія, описана киянкою Кариною Струк – не менше цинічна. Її сестра відразу ж після випуску з медуніверситету імені Богомольця влаштувалася на роботу в Олександрівську лікарню. Лікарем-офтальмологом. Так як відділення лікарні були перепрофільовані під боротьбу з вірусом, а рук не вистачало, юну дівчину-офтальмолога відразу ж кинули на передову – в ковідне відділення. Місяць пекельної праці в інфекційних палатах закінчився тим, що керівництво поставило лікаря перед фактом – ні про яку 300% надбавки за боротьбу з коронавірусом не може бути й мови. Адже за документами вона – офтальмолог, а офтальмолог в теорії не працює з Ккоронавірусними пацієнтами. І якщо реальність розходиться з документами, що ж, тим гірше для реальності.

Розмах епідемії і те як на неї реагує вище керівництво держави – красномовна ілюстрація неймовірного цинізму, в якому ми живемо більше року. Цей позамежний рівень цинізму давно очевидний тим, хто займається політикою і наглядом за політикою професійно. Але саме за часів загальнонаціональних криз нахабний, неприкритий цинізм стає воістину загальнонародним надбанням, очевидним не просто вузькій групі політично стурбованих громадян, але всього народу.

Час поговорити на чистоту. Рівно рік тому Володимир Зеленський сконцентрував абсолютну владу над державою. З тих пір всі ідіотські рішення влади, у сфері оборони країни і мінських переговорів, або в питаннях внутрішньої політики, списувалися на непрофесіоналізм і непідготовленість. Зеленському безсумнівно не вистачає досвіду, але зате він чесний хлопець, який хоче змінити країну. Олігархи вставляють йому палки в колеса, але його мотиви – чисті. Він за Європу, просто проти зовнішнього управління – МВФ нам не указ. Саме такими сентенціями нас годували різномасті провладні пропагандисти. Дайте йому час – і у нього все вийде.

І ось, цієї осені, ми, наше суспільство, стоїмо перед обличчям загрозливою епідемії. Залишаємося наодинці зі страшним захворюванням. Рівень заражень б’є рекорди кожен день. Лікарі не отримують не те, щоб надбавок, але елементарних засобів індивідуального захисту. Медична система опиняється на межі своїх можливостей. Фонд по боротьбі з коронавірусом розбазарений на будівництво доріг. За гроші виділені на боротьбу з епідемією не закуплено жоден апарат штучної вентиляції легенів. Система масового тестування відсутня як факт. І порятунок власного життя знову стає справою рук самих потопаючих. Є гроші – роби тест за 3000 і лікуйся. Немає грошей – чекай тесту два тижні. І проси Господа. Краще в соціально близькій до Офісу президента церкві Московського патріархату.

Як справляється з цією кризою влада? Що ми чуємо у відповідь на наші запитання від Володимира Зеленського та його оточення, цих самопроголошених чемпіонів по боротьбі з коронавірусів? Ми чуємо потоки цинічних коментарів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов констатує, що рівень виявлених випадків швидше за все досягне 5000 в день. Вимовляється це таким спокійним тоном, наче мета МОЗ – не боротьба з епідемією, а просто підведення статистики. Дуже зручно – наші прогнози виявилися вірними, значить наша робота – ефективна. У самого Володимира Зеленського, що принципово хизується без маски на масових заходах, винуватими в усьому виявляються місцева влада і самі українці. Адже українці, як відомо, традиційно заважають владі вести себе в світле майбутнє.

Прекрасно пам’ятаю аргумент одного з депутатів від партії влади, висловлений ним в особистій бесіді зі мною у відповідь на претензію про розбазарювання коронавірусного фонду. Мовляв, його було неможливо освоїти. Тому вирішили пустити гроші на дороги. І звичайно ж, місцеві вибори і затіяні напередодні будівництва, які в рамках свого передвиборчого турне з енергією Лукашенка інспектує Зеленський – тут ні до чого. Як ні до чого і спецпроцедура витрачання фонду, що не передбачає проведення тендерів. Ось такий от збіг. Головне, що вся ця ахінея підноситься з таким апломбом і образою, ніби всі вулиці наших міст заставлені мобільними лабораторіями, а полиці інфенкціоних відділень ломляться від необхідних ліків. Як можна сумніватися в благих намірах нашої народної влади? Ви, напевно, гидкий порохобот!

Тут звичайно можна згадати слова про дурнів і дороги! Здавалося б, тільки дурні будуть витрачати гроші виділені на боротьбу з епідемією на дороги до того, як епідемія буде переможена. Звичайно, за інерцією можна вважати Володимира Зеленського та його оточення дурнями. Тільки дурні в цій історії – це ми. Дурні, які дозволяють цинічним шахраям, що грають на публіку мало не колективну Мати Терезу, користуватися нами і красти гроші, які повинні були піти на порятунок наших життів.

Можна скільки завгодно розповідати всім про свою чесність. Але скільки мотузочці не витися, а кінець буде. Владу Віктора Януковича свого часу підірвало ніяк не маніпулювання Конституцією, але те, що тягар цієї влади відчув на собі кожен українець. У вигляді свавілля державної машини, репресій, нескінченної війни з малим бізнесом і українським світом. Коли емісари донецького криміналітету почали їздити по всій Україні, ставлячи “на лічильник” кожен ларьок, пружина громадського обурення була зведена. Залишалося допустити одну критичну помилку для того, щоб розтиснута пружина знищила режим.

Володимир Зеленський може думати, що поки він дозволяє олігархам і своєї камарильї пиляти бюджетні гроші, його влада консолідована. Лояльністю вертикалі і мовчанням олігархічних телеканалів. Але, як уже було сказано, цинізм влади стає очевидним тоді, коли з ним починає стикатися кожен громадянин. І епідемія казнокрадства і байдужості, яка супроводжує епідемію коронавірусу – хороше живильне середовище для масової ненависті до Зеленського та його влади. Ненависті, яка буде розлита по нашій країні зовсім скоро.

Популізм вбиває. Ніколи ще в історії ці слова не були проілюстровані так яскраво, як за часів всесвітньої пандемії. Олігархічний корумпований режим, що прикриває популізмом своє нутро – вбиває подвійно ефективно. Не знаю, чи чує ночами Володимир Зеленський зловісний скрип. Але пружина зводиться кожну хвилину. І коли вона досягне меж напруги – вибух буде неминучим.