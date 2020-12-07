Справа в тому, що за неповний рік Офіс президента вдруге звинувачують у причетності до будівельних схем за участю діячів доби Януковича. І на цей раз це не просто слова, а частина розслідування НАБУ.

Минулий тиждень президент Володимир Зеленський завершив своїм відео, де порівняв ЗМІ з тітоньками на лавочці. В принципі, того тижня у президента було достатньо приводів для розпачу. Так, він змушений був капітулювати перед мітингами ФОПів і відкласти фіскалізацію більшості дрібного бізнесу до 2022 року, а замість його проєкту після повернення кримінальної відповідальності за е-декларування парламент проголосував свій варіант.

Крім того, Офіс президента виявився в епіцентрі корупційного скандалу. І на відміну від попереднього скандалу зі зливом затримання вагнерівців, в цій історії буде багато свідків і тих, хто захоче говорити.

А суть справи така – на цьому тижні з СІЗО вийшов колишній нардеп і екс-президент корпорації Укрбуд Девелопмент Максим Микитась.

Паралельно з новиною про його вихід із СІЗО і про те, що він пішов на угоду зі слідством, з’явилася й інша новина – після свідчень Микита детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Полювання на Укрбуд

Коротенько пояснимо передісторію – слідчі дії проти Микита почалися майже одночасно зі зміною влади, навесні 2019. Його, а також керівництво Нацгвардії звинувачували в тому, що замість того, щоб побудувати квартири для військових на Печерську, їм запропонували житло на околицях Києва, точніше на Червоному хуторі.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир бюджету в 81 мільйон гривень.

15 травня НАБУ повідомило про підозру в заволодінні майном ГУ Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

А в жовтні аналогічну підозру отримав і Микитась. Але якщо Майборода вийшов під заставу в 2,5 мільйони, то Мікітасю її встановили спочатку в 5,5 млн, а потім збільшили до 80.

Восени ж стали відбуватися дивні речі і з корпорацією «Укрбуд».

У вересні директор корпорації Олег Майборода заявив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу.

Тут роз’яснимо, що мова йде про одного з трьох найбільших забудовників столиці. З моменту створення в 2004 році Укрбуд має в своєму портфелі більше 70 проектів, 44 з яких вже побудовані і введені в експлуатацію. Тільки в 2019 компанія вела 22 будівництва в Києві.

І раптом в грудні 2019 го Укрбуд Девелопмент оголосив себе банкрутом. Мешканці недобудованих будинків виходять на акції протесту під Офіс преідента,

Після мітингів Микитась заявив, що він ні до чого і звинуватив в усьому Олега Майбороду, а також нового співінвестора компанії, ресторатора Дмитра Федотенкова. Як запевняв Микитась, за час, поки він був віддалений від роботи, з компанії вивели активи з прибутковістю більше 4 млрд гривень.

Дмитро Федотенков відомий як співвласник компанії ФМ Груп, яка розвиває мережу ресторанів під брендом Tarantino family.

У відповідь Майборода звинуватив у всьому Микитася, який нібито витрачав гроші компанії на розкішне життя і виводив активи. А також заявив, що Федотенков відмовився від участі в проекті.

“Це одна з останніх машин Максима Микита – Lamborghini Urus вартістю 700 000 доларів. Була першою в Україні. Є і броньований Майбах – за 600 тисяч доларів, є і Aston Martin – за 300 000. І це найпростіший приклад для відповіді на питання “куди поділися гроші?”- обурився Майборода.

Президент Володимир Зеленський підключився до питання Укрбуду і повідомив, що 13 об’єктів буде добудовувати Київміськбуд. Він взяв об’єкти “Пектораль”, “Новомостицький”, “Сонячна Рів’єра”, “Харківський”, “Гармонія”, “Кирилівський гай”, “Гвардійський”, Freedom, Lake house, Twin house, Urban park, “Академ Парк” та “Шевченківський”.

А ось на ряд інших будівництв Фонд фінансування будівництва допустив інших забудовників, в тому числі Edelburg Development, власником якої є Сергій Кучер. Останнього в ЗМІ називають автором корупційних схем Державної архітектурної служби часів Януковича.

Перші дзвіночки про те, що учасники будівельних схем часів Януковича протоптали дорогу на Банкову, стали звучати на початку 2020 року. А до лютого вони вже перетворилися в потужні дзвони і призвели до звільнення міністра розвитку громад і територій Олени Бабак.

Справа в тому, що за чутками, Бабак в розпал конкурсу на нового главу Державної архітектурно-будівельної інспекції вирішила підтримати колишнього главу ДАБІ Олексія Кудрявцева, тоді як на Банкову протоптала доріжку зовсім інша команда.

Апогею скандал досяг 17 січня, коли на нараду з представниками будівельної галузі ті прямим текстом заявили тодішньому прем’єру Олексію Гончаруку, що в ДАБІ радниками повернули людей часів схем Януковича, які працювали з уже згаданим Кучером. В результаті Гончарук заявив, що ліквідує ДАБІ. Однак через місяць сам був відправлений у відставку.

З ліквідацією ДАБІ питання схем і відкатів просто перейшли під патронат інших осіб.

3 лютого 2020 Telegram- канал Джокер оприлюднив розмову Максима Микита в ресторані, де він розповідав співрозмовникові, що за вже згаданим Кучером стоїть Банкова, зокрема, вже колишній заступник голови ОП Трофімов, на той час ще помічник президента Олександр Єрмак і тодішній глава ОП Богдан. І від їхнього імені Кучер вирішує питання із забудовниками.

З лютого тема ДАБІ вщухла. Влітку завдяки Гео Леросу ЗМІ дізналися про співпрацю Офісу президента з Денисом Комарницьким. А Микитась через згадану розмову опинився під арештом.

І ось зараз будівельна корупція в оточенні президента знову опинилася в епіцентрі скандалу.

У чому Микитась звинуватив Татарова і чому знову посварилися Ситник і Венедіктова

2 грудня Микитась вийшов з СІЗО, не тільки сплативши 55 мільйонів, а перед цим пішовши на угоду зі слідством.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, Микитась та дві його співробітниці дали свідчення, які викривають в корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови Офісу президента Олега Татарова і ряд інших відомих людей. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.

Олег Татаров – з літа заступник глави Офісу президента. Він виходець із системи МВС, з 2011 по 2014 він очолював слідче управління міністерства. Після перемоги Революції гідності підпав під люстрацію. Намагався поновитися через суди. В результаті влаштувався на роботу в Укрбуд, де згідно з декларацією за 2016 отримував близько 200 тисяч зарплати. Пізніше також влаштувався в Академію МВС і зарплата в Укрбуд скоротилася до 62 тисяч. Після виходу з СІЗО Микитась написав пост в Facebook, де описав знайомство з Татарова і свою версію його ролі в долі Укрбуду.

«Знайомство відбулося в 2011-2013 роках. Перші контакти його з Укрбудом мали місце, коли він обіймав посаду заступника ГСУ МВС України. Під час одного з наїздів з обшуком на «Укрбуд» були ‘вилучено’ 300 тисяч доларів США. Тоді при вирішенні питання про їх повернення і відбулося знайомство з Татарова; після втечі Януковича і звільнення Татарова з органів, в Укрбуд звернулися з проханням працевлаштувати його. “Сильний юрист для вирішення особливих питань” », – написав екс-директор.

За словами Микитася, Татаров працював з Майбородою, і саме їх він звинувачує у всьому, що сталося з компанією в минулому році.

«Це він автор схем складених їм меморандумів по яким і повели Укрбуд. Це він займався юридичним оформленням документів по перереєстрації «Укрбуду» на підконтрольних Майбороди та Федотенкова підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що я відразу позбавлявся контролю над активами Укрбуду під ‘гарантії’ грошей на добудову ЖК ‘на потім’. Укрбуд девелопмент переоформили на підставних осіб, але грошей на добудову ‘нові господарі’ так і не завели, а зосередилися на розпродаж активів », – додав він.

Татаров ці слова не коментував, а от Майборода натякнув на алкоголізм Микитася, і що той хотів його убити.

Виходячи з інформації Бутусова, після свідчень Микита НАБУ мало затримати експерта МВС Костянтина Дубоноса і Татарова.

Але, за словами журналіста, спочатку затримання заблокував суд, а потім в справу втрутився Офіс генерального прокурора – в справі Татарова змінили слідчих.

Зауважимо, якраз напередодні подій Татаров виступив з критикою роботи НАБУ.

2 грудня Національне антикорупційне бюро виступило із заявою, де без імен, але підтвердило інформацію Бутусова, і звинуватило Офіс генпрокурора в перешкоджанні залученню винних до відповідальності.

На наступний день ОГП заявив, що вважає ці звинувачення безпідставними і заявляє, що їх можна “розцінити виключно як спробу публічної дискредитації, як керівника правоохоронного органу, так і його працівників, і зниження рівня довіри до них до критично низького”.

Слід нагадати, що точно так само представники Офісу генпрокурора себе вели пару місяців назад, коли мова йшла про затримання нардепа Олександра Юрченка.

За даними Бутусова, Офіс президента в ці дні провів нараду і вирішив захищати Татарова. А вже 4 грудня президент вийшов із заявою про «тітоньок на лавочці», які розпускають плітки про його команду.

Насправді ж, якщо рік тому про корупцію в Офісі президента говорили тільки окремі люди, вказуючи просто на те, що туди стали вхожі учасники схем часів Віктора Януковича, то тепер ці звинувачення потрапили в розробку НАБУ. І президент замість того, щоб продемонструвати відкритість для встановлення істини, нападає на ЗМІ. Хоча мав би пам’ятати, чого коштував Петру Порошенко кейс Семочка.