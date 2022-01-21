Нещодавно в інтерв’ю для The Washington Post Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі повномасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків. Користувачі соцмереж поширили дописи, зазначаючи, що назвати Харків "підконтрольним уряду України" — це все одно, що не визнати його українським.

Про це повідомляють #Букви.

На його заяву вже зреагував мер Харкова Ігор Терехов, запевнивши, що Харків – це Україна, і Росії його окупувати не дозволять. А також колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який наголосив, що “це не серіал та не спектакль”, попросивши президента бути обережнішим зі словами.

Користувачам соцмереж не сподобався той факт, що президент назвав Харків “підконтрольним уряду України”. На їхню думку, фраза може викликати відчуття ніби Харків — не українське місто.

Також людей не втішило, що замість того, аби заспокоїти український народ під час загрози можливого вторгнення з боку Російської Федерації та закликати до боротьби з ворогом, Зеленський припускає окупацію міста. У численних дописах зазначено, що наявність родичів на території РФ не є підставою для окупації міста, а також фактом того, щоб не вважати його Україною.

У нещодавньому зверненні Зеленський спрогнозував, що у майбутньому в Україні будуть, “як завжди” будувати танки та літаки, навесні “шашлик на природі”, влітку “ЗНО та планова відпустка”. Користувачі соцмереж згадали й цю заяву, пов’язавши її з твердженням президента про Харків у саркастичній формі.