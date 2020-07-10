Є думка, що апологети цієї ідеї насправді хочуть, аби після 1 липня 2020 року селяни ніяк не могли продати свої паї на ринку землі. А також – посилити свій вплив у регіонах напередодні місцевих виборів цієї осені.

Новина про податок на паї стала топовою цього тижня. Для українців будь-що пов’язане із володінням землею має своє сакральне чи магічне значення. Цій нашій національній особливості навіть присвячені дві класичних п’єси української літератури – «Сто тисяч» та «Мартин Боруля». Персонажі цих п’єс були свято переконані, що володіння землею дає ключ до багатства та визнання в суспільстві, і тому були готові на будь-які кроки – фальшувати гроші чи «рейдерити» угіддя своїх сусідів. «Корифеї» українського театру ці п’єси писали понад 100 років назад, щоб викрити вади нашого тогочасного суспільства.

Але схоже, що деякі наші сучасники вирішили, що «Сто тисяч» чи «Мартин Боруля» – це взагалі-то інструкція по веденню власного агробізнесу. Інакше і не пояснити, як з’явилась ідея про законопроект №3131, за яким так звані «тіньовики» мають платити «поставлений податок» в 1,4 тисяч гривень з одного гектару поля в обробітку (або до 6 тисяч грн в рік із паю в цілому). Бо тут парадокс ситуації в тому, що найбільше на введенні «поставленого податку» наполягають ті аграрні асоціації, які ж при цьому скаржаться, що їх члени не можуть отримати доступні банківські кредити. Хоча для того, щоб банк зміг позичити аграрію гроші на вигідних умовах, потрібно лише «в білу» вести бухгалтерію та мати легальні документи на всю ріллю в обробітку.

Але схоже, що і критики ідеї «поставленого податку» сприймають аграрні відносини в Україні теж виключно крізь призму п’єс «театру корифеїв», тому – і заявляють, що це так селян хочуть примусити задешево продавати свої паї на ринку землі.

Бо в реальності агровиробники (особливо ті, що наполягають на ідеї «поставленого податку») не мають жодного економічного інтересу викупати землю у своїх селян. У них є лише інтерес знайти той «батіг», яким можна буде утримати орендовану землю своїх пайовиків після старту ринку ріллі з 1 липня 2021 року. І заодно – щоб земля не «перетікала» в руки конкурентам, нинішнім чи майбутнім.

За чинним законом про старт ринку ріллі юридичні особи (тобто агровиробники) зможуть легально купувати паї взагалі тільки з 2024 року. А от з початку наступного літа вільно купувати до 100 гектарів землі зможуть так звані фізичні особи, при тому що для маржинального бізнесу на вирощуванні тих же ягід цілком достатньо і 1 гектара поля.

Оборот землі в природі

Громадськість цілком вірно вловила, що ідея із «поставленим податком» – це інтерес доволі вузьких груп осіб. Хедлайнерами цієї ідеї є Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), котра об’єднує 700 середніх господарств із 3,5 млн га полів, та Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), який об’єднує сервісні компанії та агрохолдинги (які в Україні обробляють до 5 млн га полів). Сумарно виходить близько 9 млн га землі, у той час як офіційно врожай збирається із близько 20 млн га полів.

Громадськість цілком вірно вловила, що ідея із «поставленим податком» дискримінує наявних одноосібників чи пайовиків, що хочуть самі працювати на своїх наділах. Бо ці 1400 гривень можна буде не платити лише у випадку, якщо обробляєш до 1 гектара свого поля. А середня площа паю по Україні – це 2 гектари, а на Сході та Півдні площа паю може сягати 7-9 гектарів.

Але перша проблема в цій історії – агрохолдинги в Україні не хочуть купувати паї в селян на ринку навіть за $1500 за гектар, їм в принципі ринок землі не потрібен. Їм вигідніше викупати агропідприємства-банкроти, та обробляти землю на умовах корпоративних прав оренди, бо таке задоволення обходиться лише в $700 за гектар. Врешті, українським агрохолдингам гроші потрібніші на розвиток власної інфраструктури агроекспорту. Наприклад, той же «Кернел» в лютому 2019 року за кредитних $64 млн купив логістичну компанію “РТК-Україна», на балансі якої було 3 тисячі вагонів-зерновозів.

На ці гроші «Кернел» міг би викупити за ті ж $1500 за гектар десь 40 тисяч га наділів. Врешті, треба взяти до уваги і такі дані. У 2018 році аграрії на виробництво своєї продукції витратили 442,9 млрд грн (даних за 2019 рік ще нема). При цьому заявлені затрати за оренду паїв склали 9,9%, або 43,95 млрд грн, затрати на соціальні заходи на селі – 1,2%, або 5,5 млрд грн. Якщо скласти два показники, отримаємо суму в 50 млрд грн власних грошей аграріїв, яких за поточного курсу валют вистачить на викуп у селян лише 892 га землі за ціною $2 тисячі за гектар, або ж 1,8 тис. га ріллі за ціною $1 тисяча за гектар.

Друга проблема – профільні аграрні асоціації в нас прийнято сприймати лише як провідників інтересів аграрних олігархів типу Веревського чи Бахматюка, хоча самі профільні асоціації хочуть самостійно як колективний суб’єкт впливати на владу. Тим більш, що ці профільні асоціації можна погрупувати і за політичною диференціацією. Наприклад, заступник міністра економіки Тарас Висоцький – це «делегат» від УКАБу. На парламентські вибори 2019 року під №99 в списку «Слуги народу» йшов Михайло Соколов, заступник голови ВАР. Дрібних фермерів в Україні об’єднує АФЗУ, яка взагалі історично лояльна Юлії Тимошенко.

Третя проблема – серед експертів та гравців агроринку, м’яко кажучи, нема консенсусу по темі природи «тіньового агросектору», а також – функціонування одноосібних господарств (ОСГ). Наприклад, Держстат говорить, що ОСГ-господарств в Україні є 2,5 мільйона, які сумарно обробляють близько 5 мільйона га ріллі. Але в поле зору того ж профільного Мінагрополітики у 2018-2019 років в рамках дотаційних програм по суті потрапило лише близько 200 тисяч ОСГ-господарств. Теоретично, взяти на облік усіх «одноосібників» в Україні мали в рамках проекту «Аграрного реєстру», який стартував наприкінці 2018 року. Але цей проект «Зе-команда» успішно «поховала», по своїй недалекості.

Апологети «поставленого податку» стверджують, що в Україні «у тіні» обробляється близько 10-12 млн га землі на основі простого математичного розрахунку – якщо офіційний урожай збирається із близько 20 млн га ріллі, а усього ріллі в нашій країні 32 млн га, то значить іншу землю якраз і обробляють «тіньовики». Але проблема в тому, що ті 10-12 млн га – це якраз землі державної та комунальної власності. Хто їх насправді обробляє – достеменно не зрозуміло: наприклад та ж НААН по факту сама обробляє близько 1 тисячі гектарів, хоча має на балансі майже 400 тисяч га. А при цьому корупцію в користуванні державними землями законсервувала сама «Зе-команда», коли правками в закон про старт ринку ріллі заборонила продавати державні наділи.

Навіть якщо земля – «в тіні», врожай звідти має бути цілком конкретний та осяжний. Але і в цьому питанні є свої нюанси. Наприклад, у попередні роки по агроринку ходили чутки, що «в тіньовому обороті» крутиться близько 20-30 млн тонн зерна щороку, і що так начебто наша країна насправді збирає урожай мінімум 80 млн тонн зерна щороку. Втім, такі чутки аж ніяк не підтверджувались на практиці навіть по даним перевалки агроекспорту в портах (морем йде 99,6% нашого агроекспорту), чи за даними внутрішнього споживання хлібобулочних виробів (за ними випливало, що в нас взагалі живе 28 млн населення). В непублічних розмовах гравці агроринку заявляли, що насправді вигідною є тема, коли аграрій показує легальний обробіток усіх своїх полів, але просто занижує дані по зібраному врожаю.

Право на владу

Врешті, «поставлений податок», як і звичайний податок на землю, має збиратись у місцеві бюджети, а не в держказну. І в цьому ракурсі доволі дивно згадувати лише про старт ринку ріллі, що трапиться лише за рік, та ігнорувати іншу подію, що трапиться цією осінню – місцеві вибори, котрі явно пройдуть під знаком посилення незалежності місцевих влад.

По задуму адептів законопроекту №3131 та згідно пояснювальній записці до нього, «поставлений податок» дасть додатковий дохід в місцеві бюджети від 12 до 60 мільярдів гривень. І уже сам факт існування такої ініціативи буде одним із козирів на майбутніх електоральних змаганнях. Тим більш, що і за часів Порошенка місцеві влади вважали, що саме володіння земля та можливість на ній заробити – це найголовніша запорука для розвитку громад. Тут варто нагадати, що в саме 2017 році земельний податок передали до місцевих бюджетів. У 2018 році Гройсман почав так звану «земельну децентралізацію», по якій ОТГ сумарно отримали понад 1,5 млн га державної ріллі.

А наскільки гострим для місцевих влад є питання зборів із землі, можна показати на прикладі тої ж «Укрзалізниці». УЗ – це не лише поїзди та 20 тисяч км рейок, але й 120 тисяч гектарів землі, з яких також потрібно платити податок. До 2018 року для УЗ мала право платити лише 25% від призначеного податку, від 2018 року – усі 100%. І якщо до того «Укрзалізниця» на рік платила десь 1 мільярд гривень земельного податку, то в 2018 році по плану мала заплатити уже 3 млрд грн, а по факту місцеві бюджети зібрали із залізничників 4 млрд грн (за 2019 рік аналогічних даних нема). І в цьому випадку ми говоримо про суму, якої б вистачило на понад 100 нових пасажирських вагонів, які б можна було б використати для більшої зручності поїздок самих селян.

Але ця вся історія із «поставленим податком» – це також і про тотальну некомпетентність «Зе-команди», якій можна «продати» будь-яку ідею, і яка при цьому робить вигляд що це нормально – що в нас досі нема органу влади, який би повноцінно управляв агросектором, другою за значущістю галуззю економіки України.

Наприклад, той же законопроект №3131 стосується аграрних питань, але ж базовим для нього чомусь став податковий комітет, якийвже час запідозрити в манії обкласти податками усе, що можливо в нашій країні.

Профільне Мінагрополітики було ліквідоване восени 2019 року. Після відставки Кабміну Гончарука представники «Зе-команди» декілька разів обіцяли аграріям реанімувати профільне аграрне міністерство, але все залишилось на рівні обіцянок.

МЕРТ як новостворене супер-міністерство аграрним сектором по суті не займається, хоч і має в своїй назві слова «сільське господарство». Чиновники, які опікуються окремими питаннями агросектору, м’яко кажучи не вражають рівнем своєї компетентності. Наприклад, зараз земельними питаннями як голова Держгеокадастру займається Роман Лещенко, який «по супутнику» знайшов «чорних аграріїв» у зараженій радіацією Чорнобильській зоні відчуженні. А також – котрий заявив, що начебто держава взагалі не має даних по проведеній безоплатній приватизації землі (такі дані насправді є, і їх Держгеокадастр збирав та систематизуваву рамках проекту «Моніторинг земельних відносин». І за ними випливає, що усього правом на безоплатну приватизацію землі в нас скористалось 9 млн громадян).

Тарас Висоцький, котрий заступник міністра економіки по аграрним питанням, добре виконує лише одну функцію – «громовідвід» невдоволення аграріїв по критичним питанням. Наприклад – компенсація втрат від весняної посухи, бо цю проблему досі не вирішено.

При цьому ж взагалі не вирішеними лишаються «універсальні» питання, як то земельна реформа, стратегічний вектор розвитку українського агросектору, і як поєднати інтереси АПК та сільського розвитку. Їх просто нікому вирішувати в «Зе-команді», а фахівців до влади нині не допускають

Якщо така порожнеча зберігатиметься й далі, це лише провокуватиме нові, ще гостріші конфлікти. І це буде бити не по абстрактному рейтингу самого Зеленського, а по конкретній проблемі продовольчої безпеки нашої країни.