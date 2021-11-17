Сьогодні мав відбутися суд проти одного із найвідоміших антивакцинаторів України – Остапа Стахова, але він не прийшов. Що ж відомо про нього та у чому його звинувачують?

Про це повідомляють #Букви.

36-річний Остап Стахів – уродженець Львова, відомий у місті активіст. Тричі намагався потрапити до парламенту України, але не перемагав у виборах. Робив спроби стати мером міста Винники, що біля Львова, але також безрезультатно.

Намагався пройти й у місцеві ради. Був очільником львівського осередку “Української партії”, звідки його виключили за “шахрайські, авантюристичні дії та привласнення коштів організації”. У 2016 році невідомі викинули Стахіва у смітник неподалік офісу його громадської організації.

Новий виток популярності активіст отримав після початку пандемії COVID-19. Остап Стахів від самого початку стверджував, що коронавірусу не існує, закликав людей не носити маски та стверджував, що карантин порушує їх конституційні права.

Стахів створив організацію “Права людини” та оголосив себе мером Львова, пропагує антивакцинаторські ідеї, COVID-дисидентство та різноманітні теорії змов. Нині у цієї організації є осередки в різних містах України.

Група “Права людини” у Facebook налічує понад 7300 осіб, у Telegram – 2829, у загальній групі Viber –19 629 осіб.

Чоловік підтримував черкаську активістку-антивакцинаторку Олену Фаіст, яка є прихильницею “Партії Шарія” та був помічений у зв’язках з іншими активістами по країні, зазвичай прихильниками або членами партії ОПЗЖ.

Затримання Остапа Стахіва

16 листопада у пресслужбі СБУ заявили, що заблокували антиукраїнську мережу, яка під кураторством РФ розробляла плани захоплення влади. Разом з тим, вони вручили підозру Остапу Стахову та ще одному громадянину Росії.

За даними пресслужби, “зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.”

Також, як повідомила СБУ, у їх розпорядженні є неспростовні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади з “власною міліцією” та “економікою”.

Підозру вручили за статтею 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Згідно з цією статтею, Стахіву та його поплічнику загрожує ув’язнення, терміном від п’яти до десяти років з можливою конфіскацією майна.

16 листопада у домі Остапа Стахіва відбулися обшуки із вилученням усієї техніки. 17 листопада у Львові мало відбутися засідання суду, на якому активісту обрали б запобіжний захід, однак, він не прийшов. Адвокати стверджують, що чоловік зараз у лікарні.

Суд дав дозвіл на затримання Стахіва та привід для обрання запобіжного заходу 18 листопада.

Прихильники руху “Права людини” поширюють відео у підтримку свого лідера, використовуючи для цього навіть дітей:

Журналістка #Букв відвідала групи “Права людини” та дізналася, що адепти цього руху планують масштабну акцію протесту. Зараз по всій країні вони збирають людей, гроші на транспорт і організацію. Гроші збирають з усіх осередків групи.