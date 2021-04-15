Після місцевих виборів Володимир Гройсман різко зник з української політичної арени, але у соцмережах про лідера “Української стратегії” не забувають. Точніше, там його намагаються не дати забути.

#Букви розібралися, звідки лайки ростуть, та як “армія Гройсмана” з росіянками на аватарках за свого лідера воює.

У своєму оці й колоди не побачиш

Настали часи, коли кожен політик, який себе поважає, звинувачує опонентів у використанні “ботів”. Зазвичай ботами називають усіх без розбору, керуючись догмою: “тобі не подобається моя політика — ти бот!”.

На ботах нещодавно “прогорів” Володимир Зеленський, який розповідав про тисячі “ботів Порошенка”, що не дають йому зависати у соцмережах. Поки Зеленський жалівся на “ботів”, його оточення створювало сітки, які “мочили” неугодних президенту, використовуючи найбрудніші методи та витрачаючи десятки тисяч доларів (можливо, наших з вами податків).

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Прем’єр 2016-2019 років Гройсман — не виняток. Володимир Борисович також розповідав про “десятки тисячі ботів Порошенка”, на яких п’ятий президент “заказав таргетовану рекламу”, щоб “всіх мочити, щоб зібрати голоси на свою користь”.

Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу — пан Гройсман забув розповісти про свою власну ботоферму. Про сотні фальшивих облікових записів (на яких використовують фотографії — барабанна дріб — росіянок із Липецька), про десятки сторінок, на яких крутили політичну рекламу під час виборів, про численні “пальці до гори” з пустих акаунтів у Telegram.

Соціальні мережі Гройсмана

Як і належить кожному сучасному політику, Володимир Борисович підкорює усі головні соцмережі: акаунти Гройсмана ведуть у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram та YouTube. Найбільшу авдиторію залучили у Facebook.

Контент усіх соцмереж колишнього прем’єра ідентичний: записи ефірів, поздоровлення зі святами, відосики з критикою влади та дописи про вакцинацію та боротьбу з COVID-19.

Twitter — дошкульне місце команди політика. Маючи доволі велику кількість підписників, Гройсман збирає під дописами крупиці лайків. А коментарі залишають чекати кращої підтримки:

Офіційний Telegram-канал Гройсмана демонструє показники, які складно зустріти в соцмережі: кількість переглядів тримається на рівні кількості читачів, а в коментарях, попри долю “пальців до гори” (від обліковок без аватарів) та вподобайок, розгортаються мінідискусії.

На YouTube нічого особливого: відео збирають від сотні до декількох тисяч переглядів, є трохи коментарів (зазвичай позитивних).

А ось у Facebook та Instagram експрем’єра все доволі добре — завдяки регулярній таргетованій рекламі та додатковій підтримці (ви вже зрозуміли, у чому річ).

Тільки на офіційній Facebook-сторінці Гройсмана з 25 червня 2019 року на політичну рекламу витратили майже $57 тис.

Рекламують майже всі меседжі, що з’являються на сторінці. Найпопулярніші теми: вакцинація, боротьба з коронавірусом, критика чинної влади:

Крім офіційної сторінки, є ще фан-сторінка. Її політична реклама, розміщена за останні майже два роки, обійшлася близько $1,5 тисячі.

В “Української стратегії Гройсмана” навіть є власне медіа на Вінниччині, а під нього створені сторінки, які націлені на висвітлення діяльності політсили:

Реклама політичного характеру на цих сторінках повністю відсутня, як і активність читачів.

Також у розпорядженні команди Гройсмана є сітка партійних Facebook-сторінок у Вінницькій області, які раніше слугували плацдармом для запуску політичної реклами.

Тільки на основній сторінці партії на передвиборні перегони витратили $42 тисячі.

Незадовго після виборів сторінка перестала бути активною. В бій пішли вінницькі сторінки “Стратегії”, які також витрачали чималі гроші на політичну рекламу під час місцевих виборів:

До слова, у день виборів закон активно порушували:

Наразі ці сторінки не розповсюджують політичну рекламу. Вони слугують швидше агрегатором: збирають новини та поширення з основаних сторінок політсили та самого Гройсмана.

Як боти працюють в інтересах Гройсмана

Боти у соцмережах є, і це не секрет. Але відрізнити їх від реальних користувачів не так просто. Не всі користувачі, котрі залишають незрозумілі вам смайлики та складають оди політикам — це боти чи фейкові акаунти, які ведуть за гроші. Певно, у кожного знайдеться такий друг, що дивно поводиться у Мережі. Про це забувати не варто.

Специфіку роботи саме ботоферми можна продемонструвати на наочному прикладі.

Так, на сторінці Гройсмана виходить новий допис, набігають лайки. Вмикають рекламу.

На рекламованих роликах з’являються негативні коментарі:

Це розбавляють коментарями позитивними:

А далі допис починають поширювати у спільнотах. Одна людина може зробити десятки репостів у групи, що між собою не пов’язані:

Зверніть увагу на останній коментар. Працівник сплутав сторінки, якими повинен коментувати. Таке буває.

Групи, через які розповсюджують допис, змінюються, але коментатори та сенс залишаються.

У такий спосіб допис може опинитися в сотнях Facebook-спільнот. І коментатори влаштовують у будь-якій з них теплу ванну для пана Гройсмана, всіляко вихваляючи його.

Ботоферма Володимира Борисовича навіть не намагається творчо підійти до питання. Звучать однакові тези: “несостоятельность зеленой власти”, “Гройсман — профі”, “Шмыгаль не годится как премьер”, “Поверніть нам Гройсмана”, “Порошенко не прав!”.

Типовий бот, що відпрацьовує в інтересах Гройсмана: який він?

Схема аналогічна до попереднього прикладу. Десятки поширень у різні групи з одного облікового запису, коментарі тієї самої людини під різними репостами:

До слова, зверніть увагу на коментар, десь ми вже його бачили (у першому прикладі).

А тепер поглянемо на сторінку авторки — “пані Наталі”:

Гройсманом “жінка” не цікавиться, і свій Facebook, здається, розвивати не планує:

Але трапляються на сторожі лайків колишнього прем’єра і зацікавлені в ньому персонажі:

Однак зробити сторінку схожою на реальну — то вже заскладно, тому зазвичай обмежуються просто світлинами, взятими з Instagram.

При цьому для ботів нерідко беруть фотокартки з соціальних мереж користувачів з Росії чи Казахстану, аби ідентифікувати фейковий акаунт було важче.

Ось на фото шанувальниці Гройсмана Валерії — Каріна Гунбіна, з Кірова:

А ця прихильниця Володимира Борисовича — Ангеліна Русова з Алмати:

Ще один цікавий випадок: “Ольга Мазур”, яка старанно відпрацьовує у коментарях на підтримку пана Гройсмана. На фото — Юля Бодрих з Липецька.

Місце роботи цього фейкового аккаунту — російський сервіс, який займається розкруткою сайтів та накруткою коментарів у соціальних мережах.

Сподіваємось, це просто збіг обставин, а пану Гройсману в його брудній грі допомагають українські — якщо їх так можна назвати — спеціалісти. Бо після завербованого російськими спецслужбами перекладача Гройсмана було б якось не дуже зручно…

Поширюють необхідну інформацію і автономно від основних сторінок політика.

Далі — розганяють по соцмережі із додаванням позитиву від колег за цехом:

Однакові коментарі, як і в минулому випадку, дублюються з різних фейкових сторінок.

Перша шпальта френд-ліста бота-поширювача виглядає так:

Усі 9 “безликих друзів” займаються просуванням Гройсмана та його політсили у Facebook.

Але не тільки ботоферма допомагає пану Гройсману триматися на політичному плаву. Буває і таке, що колишнього прем’єра поширюють журналісти на інфлуенсери.

Сергій Руденко — затятий борець з “порохоботами”, який навіть створює методички для боротьби з ними.

Але чуйка підвела. Або ж око муляють тільки “боти п’ятого президента”…

Допис Гройсмана забрали у стрічку не тільки Руденко, а й на підконтрольні йому (або його команді) сторінки з певною авдиторією:

За деякий час після публікації на репост Руденка нагнали вже добре знайомих нам “безликих друзів”. І вони “втопили” за пана Гройсмана, повністю зіпсувавши картину своїми наративами з методички, які вже раніше застосовували їхні колеги:

Пане Руденко, якщо ви це читаєте, зробіть щось або підкажіть, що треба ретельніше працювати і готувати коментарі.

Але й це ще не кінець історії. Гройсману допомагають ще й ЗМІ, ставлячи ролики з Володимиром Борисовичем на рекламу (сподіваємося, вони просто прихильники його політичної програми):

Тож, любі читачі #Букв, уважно фільтруйте інформацію, яку споживаєте (особливо — у соцмережах), читайте новини на перевірених джерелах. Не лінуйтеся викривати фейки та ботів, або ж скидайте інформацію нам, і ми залюбки зробимо це замість вас.