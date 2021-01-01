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Лєнін Володимир Олександрович: Як українці на новорічне привітання президента реагували

Анастасія Печенюк
Журналістка

Цьогорічне новорічне привітання Глави держави у форматі "президент і діти" спричинило не лише шквал критики та звинувачень у маніпуляціях, а й потік мемів про совєти та педофілію.

П’ятниця, 1 січня 2021, 18:00

#Букви традиційно з усією турботою зібрали по соцмережах найсмішніше.

Цьогорічне привітання президента тривало 14 хвилин і було оформлено у вигляді своєрідної сценки: президент заходить до зали, де на нього вже чекають кілька десятків дітей, і розповідає їм про підсумки року, пандемію, ситуацію на Донбасі, кредити для бізнесу, повернення нацгвардійця Віталія Марківа тощо.

Виглядало десь так:

Примітно, що зворушливе відео злили в  Мережу за годину до його трансляції на телеканалах. Злитий ролик від офіційного нічим не відрізнявся.

Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар одразу відреагувала, звинувативши президента у маніпуляціях і використанні дітей як декорації.

“Маніпуляції завжди. Діти як декорація для емоційного сприйняття. Серіал форевер. З таким собі “казковим візіонером”, який добре відтренованим голосом розказує про гуманістичні цінності… Це казка, яка так відрізняється від реальності”, — написала вона.

У соцмережах припустили, що “видавати гру та давити на соплю” — данина поваги КВНу.

У святковому ролику Зеленський навмисно неодноразово наголошував, що його звернення відрізняється від традиційних звернень лідерів держав.

Утім, чималій кількості користувачів соцмереж здавалося (і недарма), що десь щось таке вони вже бачили…

Найчастіше Зеленського порівнювали із його тезком:

Дехто розмірковував про те, що залишилося за лаштунками. Зокрема, про те, чи вдалося президентові переконати малечу добрими новинами:

Інші натякали, що якщо і вдалося, то не надовго:

Крім численних асоціацій з радянщиною, у декого новорічний ролик й суперечливіші  асоціації викликав:

(Нагадаємо, раніше НВО випустив стрічку “Залишаючи Неверленд”. У центрі сюжету – версія про те, що легендарний співак Майкл Джексон був педофілом. У фільмі розповідаються історії двох хлопчиків 7 і 10 років (тепер їм 37 і 41), які дружили з Майклом, а потім звинуватили його в сексуальних домаганнях. Родина Джексона судиться з телеканалом).

Хтось провіщав, що звернення Зеленського краще й не дивитися:

А хтось переконався у цьому згодом:

Примітно, що на цьому тлі почали користуватися популярністю старі й нові привітання колишніх президентів України.

Зокрема, зіркою вечора для багатьох став третій президент України Віктор Ющенко:

  • Торік  Зеленський привітав українців з новорічними святами спільно з  зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.
Теги: Володимир Зеленський, Новий рік, привітання, реакція соцмереж

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