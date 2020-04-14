Лікарка Оксана Сисак працює у 11-му відділенні швидкої допомоги Києва 9 років. З початку пандемії коронавірусу їздить на виклики, пов’язані з COVID-19. Має також спеціальність анестезіолога: на півставки працює в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб. Але робота на швидкій займає більшість часу.

У березні минулого року на чергуванні вона потрапила в жахливе ДТП на мосту Метро. Тоді загинуло троє людей, а Оксану Іванівну, фельдшера і пацієнта відвезли в лікарню. «Після того довго не могла виїздити на виклики, коли падав дощ зі снігом. Це нагадувало мені той страшний момент», – згадує вона.

Наприкінці 2019-го разом з колегами лікарка пікетувала Департамент охорони здоров’я в КМДА: вимагали звільнення керівництва й адміністрації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Звинувачували їх у багаторічній відсутності ремонтів, браку елементарних засобів захисту, низьких зарплатах. Але у січні колишнього керівника Центру Анатолія Вершигору переобрали на ту саму посаду заново.

Для #Букв Оксана Сисак розповіла про виклики з підозрою на COVID-19, страхи пацієнтів і про те, чому небезпечно приховувати симптоми при виклику швидкої.

Пані Оксано, як змінилася ваша робота з початком пандемії коронавірусу і початком карантину в Києві?

Цікаво, що за цей час зменшилася кількість викликів одного типу. Раніше до нас телефонувало багато бабусь, які любили викликати швидку двічі на день, щоб їм поміряли тиск. Мотивували тим, що або апарат вдома зламався, або ще щось казали. А зараз у швидку стали дзвонити значно рідше, щоб швидка не «принесла» їм коронавірус. Частина з них вважає, що лікарі самі інфіковані, що хворі на COVID-19.

Натомість зараз більше цільових викликів, коли справді є серйозні проблеми: інфаркт чи інсульт, коли почалися пологи або гостра патологія, при якій потрібне хірургічне втручання. Також є виклики він тих, хто має коронавірусну інфекцію.

Як би ви оцінили зараз емоційний стан людей, з якими спілкуєтесь на викликах?

Якщо одні перестали викликати швидку, то інші перебувають у неймовірній паніці. Їм здається, що всі помруть. У швидку дзвонять і кажуть, що бояться захворіти. Я їм раджу: перше, що треба зробити при страху коронавірусу – це вимкнути телевізор. Почитайте замість цього якісь достовірні статті. Далі кажу: якщо ви будете регулярно мити руки, перебувати на вулиці в масці й загалом виходити з квартири тільки при потребі в магазин або в аптеку, то у вас справді мінімальний ризик захворіти. Звісно, якщо ви не будете обніматися з родичами, які приїхали з-за кордону, сидіти з ними довгий час за столом.

Багато хто психологічно звик до того, що їм хтось це пояснював. Недостатньо прочитати щось в інтернеті чи подивитись по телебаченню: якщо те саме скаже лікар, їм буде вже легше. Я вважаю, що це робота не лікаря швидкої допомоги, але якщо ми вже приїхали, тоді спокійно все пояснюємо. Якщо виділити на це кілька хвилин, то можливо, людина наступного разу викликати швидку тільки у разі необхідності, не буде вже так панікувати. Насправді перестати панікувати вкрай важливо для здоров’я, адже такий стан значним чином знижує імунітет і здатність організму протистояти в тому числі й інфекційним хворобам. До того ж, людина в паніці нечітко розуміє, як сама поводиться. Виходить на вулицю і постійно торкається обличчя, наприклад.

При якому стані, маючи COVID-19, частіше викликають швидку?

Значна частина цих людей – ті, хто раніше повернувся з-за кордону, сумлінно перебував на самоізоляції. Спершу у них було все добре, але за якийсь час з’явилися кашель, температура, задишка. Вони як свідомі громадяни спочатку зверталися до свого сімейного лікаря, але телефоном. У поліклініку не йшли щоб не заразити інших. Сімейний лікар вже радив викликати швидку.

Ще недавно бригади швидкої мали експрес-тести. Потім їх забрали, й зараз пацієнтів тестують тільки в лікарнях. Як ви зараз дієте, коли виявляєте підозру на коронавірус?

Так, тестів у нас вже немає. Вони є в лікарнях. Нас викликають, ми приїздимо до людини, і якщо чуємо в легенях хрипи, то попередньо ставимо пневмонію. Всіх таких пацієнтів зараз перевіряють на COVID-19. З пневмоніями зараз працює восьма лікарня (лікарня по вул. Юрія Кондратюка, 8 у Оболонському районі Києва). Там людині роблять рентген і відразу ж експрес-тест.

Якщо експрес-тест показує негативний результат, але рентген підтверджує пневмонію, лікарі все одно беруть ПЛР-тест і госпіталізують до себе лікувати пневмонію. Якщо ж експрес-тест має позитивний результат, тоді ми такого пацієнта госпіталізуємо або в Олександрівську лікарню, або в лікарню №9. Залежно від того, куди нас направляють. Якщо стан пацієнта – середньої тяжкості, але при цьому госпіталізуватися не хоче, то має право на те, аби його відпустили на самолікування.

Стосовно вже підтверджених випадків – зазвичай викликають лікарів вчасно, не дотягують до критичного стану. Інша справа – коли пацієнт сам відмовляється їхати в лікарню. Дуже часто таке буває: приїздиш на виклик, а госпіталізації не хочуть. Ми тоді намагаємось пояснити, що це може бути небезпечно.

У яких випадках, наприклад?

Ми знаємо, що співробітник швидкої не має права призначати лікування. Це має робити сімейний лікар. Але якщо ви в неділю приїздите на виклик до дитини з гострою кишковою інфекцією, а батьки при цьому відмовляються їхати в лікарню, тоді можна дати список препаратів, які можуть тимчасово допомогти до візиту до сімейного лікаря. На жаль, було таке, що швидку викликали зранку, в лікарню їхати відмовились, ввечері знов викликають швидку. Питаємо: а ви давали ті препарати? Кажуть: ні, не встигли купити. І це коли минуло вже 14 годин! А коли дитина потрапляє в реанімацію, тоді кажуть, які лікарі погані, що вчасно не надали допомогу. І це ті люди, які на першому виклику ставлять підпис під відмовою госпіталізуватися, а самі нічого не зробили, щоб полегшити стан здоров’я дитини.

Часто ми не знаємо, на що саме їдемо. Люди можуть приховати реальні обставини того, що сталося. Якось приїхала на виклик до чоловіка. Він лежав на дивані, я відкрила ковдру, а там – три ножових поранення. Кажу: «чому ж ви не попередили про це телефоном, а сказали тільки, що болить живіт?» А він – «Так у мене і справді болить живіт, я ж не збрехав!».

А як на рахунок коронавірусу? Чи всі деталі вам при викликах повідомляють?

В час пандемії стало більше невідомості, бо іноді нам дають неповну картину. Дуже негарно виходить, коли приховують, що самі були за кордоном або контактували з родичами, які прилетіли з-за кордону, не повідомляють про якийсь симптом. Ви ж наражаєте на небезпеку і лікарів, і всіх, хто навколо!

Тому ти їдеш на виклик і ніколи не знаєш, який буде «бонус», що це буде за хвороба. І зараз я кажу колегам: зараз, мабуть, кожен виклик швидкої ми маємо сприймати як можливий випадок коронавірусу. Адже були випадки, коли людина скаржилася на біль у серці, її привезли у профільну лікарню з інфарктом, а потім виявилося, що там є ще й коронавірусна інфекція. Тобто зараз ми як ніколи маємо себе захищати. Окрім масок і рукавичок, маємо також одягати захисні костюми, якщо є найменший натяк на потенційну хворобу COVID-19.

До кожного пацієнта треба передзвонювати й уточнювати, чи контактувала людина із хворим на коронавірусну інфекцію, чи не хворіє хтось із сусідів. Часто люди провідують своїх стареньких сусідів, допомагають їм. Це треба робити, але раджу спитати у них, чи не приходили до них родичі, які самі хворіють або недавно повернулися з-за кордону.

Чи забезпечені лікарі екстреної медичної допомоги засобам захисту?

Як бачите, в Україні й в усьому світі засобів захисту не вистачає. Дещо нам дає держава, але добре, що допомагають і волонтери: дарують нам захисні костюми, респіратори зі ступенем захисту F3. Але наше керівництво не дуже любить, коли нам щось дарують. Бо на папері у нас офіційно все є, й просять користуватись тим, що дає держава. Навіть той, хто не є фахівцем, відразу побачить величезну різницю між державним і волонтерським забезпеченням, що яку якість має.

Щодо зарплат – всі чули, що лікарі, які працюють з коронавірусом, отримають 300% доплати. Чекаємо на це, а тим часом за березень ми отримали ще менше, ніж за лютий. Хоча корона вірусна інфекція в березні у нас вже була.

Який ваш прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні?

Зараз випадків більше, і я думаю, кількість зростатиме, буде й пік захворюваності. Але все одно в порівнянні з іншими країнами ми не маємо таких масштабних цифр, не маємо такої величезної кількості летальних випадків. Дуже надіюся, що гарна погода, сонце, сумлінність людей в дотриманні обмежень в комплексі зіграє роль, і врешті хворих буде менше. Мені як лікарю дуже сумно бачити таку статистику й розуміти, що хтось втратить маму або тата, чоловіка чи дружину, дитину. Хочеться, щоб карантин швидше закінчився, щоб всі були здорові.