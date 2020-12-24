Наприкінці грудня після заяви Бориса Джонсона про нову мутацію СoViD19, інформаційний простір вибухнув заголовками про нову глобальну загрозу. З контексту нібито умисно виокремлювалось, що новий штам на 70 % заразніший, ніж попередній. Міністр охорони здоров’я Британії наголосив, що нова варіація SARS-CoV-2 вийшла з під контролю і з його слів було важко зрозуміти, чи впораються англійці з новим викликом. У Лондоні ввели повний локдаун, а країни ЄС зачинили аеропорти для літаків з Туманного Альбіону. Та чи насправді все так серйозно? Чи це перша мутація? Як так трапилось, що Британія пропустила цю мутацію? А як же тепер бути з вакцинацією? Спробуємо розібратись.

Насамперед, мутація – це спонтанна зміна геному будь-якого живого організму. Вони можуть спричинити як удосконалення, так і погіршення. Це один з головних рушіїв виживання та еволюції. Як і будь-яким представникам «живого світу», вірусам характерні мутації. Ба більше, через особливості відтворення та відсутність систем «відновлення», зміни геному є буденним явищем, особливо для вірусів з рибонуклеїновою кислотою (РНК). Саме таким і є коронавірус.

Більше того, для коронавірусів характерно 1-2 стабільних мутацій на місяць. З початку виділення штаму Ухань, налічується понад 12 000 зафіксованих мутацій. Однак у британського штаму, кодова назва якого B 1.1.7, виявлено одразу 17 змін. Ймовірно це сталось у пацієнта зі значним пригніченням імунітету. Звісно, лікування таких хворих займає більше часу, що дало вірусу мутувати настільки грандіозно. Однак, серед усіх змін увагу привертають лише дві: HV 69/70 DELETION та N501Y. Обидві модифікації торкнулись S (spike) білка вірусу. Саме він розпізнає специфічний клітинний рецептор – ангіотензинперетворювальний фермент 2 (ACE 2), за допомогою якого проникає в клітину.

Перша мутація неодноразово зареєстрована у Франції, Південній Африці та навіть у норок в Данії. Зміна пов’язана з видаленням двох амінокислот з понад 1300, що є в структурі S-протеїну. Для серйозних наслідків необхідна масштабніша зміна, як-то наприклад у вірусу грипу типу А. Друга виявлена у Британії ще у вересні. Проте вплив зафіксовано лише у листопаді. Ця мутація покращила розпізнавання та зв’язування вірусом спеціальних рецепторів, а отже – пришвидшила проникнення вірусу в клітину. Це дозволило витіснити більшість менш адаптованих штамів та зайняти домінантну позицію в Лондоні. Своя форма конкуренції та боротьби «за місце під сонцем».

Комп’ютерне моделювання показало, що «покращення» N501Y сприяє розповсюдженню вірусу на 70%. Саме цією статистикою оперував прем’єр Британії Однак. Хоча це не означає, що згадані цифри відтворяться в експериментальному дослідженні, а тим паче – у реальному житті. Цього не досить для визначення базового репродуктивного числа вірусу (R0), тобто показника скільки людей може інфікуватись від хворого під час інфекції (SARS-CoV2 – 3). Поняття «заразності» не має жодного відношення до летальності вірусу. Це суто незалежні поняття. Перше – означає наскільки швидко і як багато людей може захворіти, друге – скільки загине з усіх інфікованих.

Звісно, це відомо групі вчених, що консультувала уряд Великої Британії. Проте задля зменшення загроз медичній галузі було вирішено оголосити локдаун для столиці. Усі ці заходи є суто профілактичними, а меседж міністра стосується лише втрати контролю над «захопленням» новим штамом коронавірусу британської столиці.

Одне з питань, що найбільше турбує «чи не змінить це перспективи вакцинації?». Звісно, що ні. Рекомендовані ВООЗ вакцини (Pfizer/BioNtech, Moderna) складаються з захисної ліпідної наночастинки та матричної РНК, що кодує увесь S-протеїн. Це лише інструкція для організму як відтворити протективну вірусну частку. Тобто, антитіла будуть формуватися до усіх ділянок білка. Перспективам векторної вірусної «оксфордської» вакцини теж нічого не загрожує, адже інформація про білок кодуватиметься в ДНК, що поміщується в безпечний аденовірус. Ба більше, при появі нечутливого штаму виробникам варто лише замінити нуклеїнову кислоту на актуальну, що не скажеш про інактивовані вакцини. Вони представленні цілими вірусами, точкові мутації не загрожують їхній ефективності, а от радикальні зміни повністю вибивають з ряду профілактичних препаратів.

Схоже з моноклональними антитілами, що використовують при лікуванні хворих. Будь-яка точкова зміна складу чутливої ділянки вірусу, робить ці препарати неактивними. В свою чергу, плазма крові від пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, залишається ефективною при таких мутаціях. Препарат вмішує антитіла одразу щодо різних ділянок вірусного білка, а отже – при неефективності одних, інші залишаться ефективними.

Британська мутація – це лише прояв попередження розповсюдженню нового маловідомого штаму. Мутації звичний процес у формуванні вірусів та не усі несуть загрозу. Про конкретику варто говорити лише після детальних експериментальних досліджень. І головне – не забувати про профілактику. Специфічна для українців поки недосяжна, то ж залишається неспецифічна: щільно прилегла маска на обличчі, соціальна дистанція та чисті руки.