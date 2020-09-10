Росія провела блискучу інформаційну спецоперацію проти України. На превеликий жаль, головним учасником цієї спецоперації і її мотором став наш президент.

На початку тижня багато хто з нас замислювалися над тим, навіщо Росія пішла на тимчасове перемир’я. Чому вона вирішила його зірвати – убивши чотирьох українців, в тому числі із застосуванням снайперського вогню. І для чого маріонетковому “голові ДНР” Пушиліну знадобилося виходити з погрозами стосовно наших військ.

Відповіддю на весь цей комплекс питань стала готовність президента Зеленського піти на безпрецедентний у своїй ганебності крок – допустити до інспекції наших позицій делегацію, що складається з “представників тієї сторони”.

Вибух громадського обурення, який пішов за цим рішенням, був зустрінутий Банковою розлогим пресрелізом, в якому говорилося про «обмежену присутність представників бойовиків” на наших позиціях.

У підсумку, під тиском активної частини суспільства Банкова була змушена здати назад. Аргументом до скасування “інспекції” стали нібито нові вимоги, висунуті тією — читай російською — стороною. У тому числі вимоги про відеофіксацію всього, що відбувається. Очевидно — для вечірнього шоу Скабєєвої.

Багато що було сказано за цю добу. І про ганебність такого рішення. І про приниження нашої армії подібними “інспекціями”. І про те, що подібний крок може трактуватися у вигляді початку прямих контактів України з маріонетковими республіками.

Тим часом основним підсумком цієї спецоперації став ще один нищівний удар по іміджу президента і звинувачення Зеленського в готовності до беззастережної капітуляції перед ворогом.

Росія майстерно досліджувала готовність Зеленського до “прогину” під свої умови, посіяла чергову порцію розбрату в суспільстві та з задоволеним виглядом відійшла на вихідні позиції. І, здавалося б, постав Кремль умовою перемир’я фразу “Фільм “«Земляни”- дивитися всім”, яку президент повинен записати на відео — він би пішов і на ці умови.

Володимир Путін добре проаналізував особистість нашого президента. І спіймав його в класичну пастку наркоторгівця. Перша доза героїну – безкоштовна. І якщо людина підсіла на наркотик – за 3-5-60 дозу він буде готовий продати останні меблі й рідну матір.

Перша кремлівська доза миру дісталася Володимиру Зеленському просто так. Кремль дав президенту час на те, щоб той роздув своє его на самому факті перемир’я. Дозволив відпіаритися, присвоївши собі всі досягнення – тема досягнутого миру стала центральною під час виступу на День Незалежності. Дав увійти пацієнтові в ломку після обстрілів. І виставив рахунок за нову порцію миру – здача національних інтересів.

Зеленський міг чинити опір тиску Москви, але шокує саме те, з якою готовністю він кинувся виконувати умови терористичного режиму. Заради нової дози.

Окремо варто наголосити на тому, наскільки у Зеленського збитий приціл. З усіх пресрелізів і коментарів Офісу президента протягає одну тезу. Теза про те, що ситуацію розхитують ті, хто звик “політично або фінансово наживатися на війні”. Розгорнутий натяк на Порошенка. “Трактор в полі дир-дир-дир, ми за — мир”, а всі хто нас критикує — представники збанкрутілої влади, тієї яка “партія війни”.

І це — також симптом, який дає нам ключ до розуміння особистості Зеленського. Його егоцентризм досягає таких висот, що навіть по закінченні року з моменту виборів і початку його переговорів з Росією Зеленський ніяк не може усвідомити, що природній громадський спротив капітуляції — це об’єктивна даність, раціональний запит. І наявність або відсутність Петра Порошенка в політичному житті ніяк не співвідноситься з тим, що активна частина суспільства бачить в діях влади постійну спробу поторгувати українськими національними інтересами. Можливо, Володимир Зеленський здивується, якщо я повідомлю йому що Земля обертається без його безпосередньої участі. І що бажання Путіна знищити наш суверенітет — це фактор реальності, незалежно від того, хто обіймає посаду президента України.

Зеленський докладає левові зусилля для того, щоб продемонструвати Кремлю свою готовність до запаморочливих компромісів. І левові ж зусилля для того, щоб побороти своїх внутрішніх ворогів, не помічаючи підступи ворога зовнішнього.

Верховний головнокомандувач так і не зрозумів, що подібна готовність до компромісів заради миру поступово переростає в готовність беззастережно капітулювати перед обличчям агресора. Для того, щоб відповідати намальованому в його власній уяві образу миротворця.

Якби десята частина цих зусиль йшла на зміцнення нашої обороноздатності й наших інститутів — можна було б лише радіти за нашу країну. Поки ж готовність вивернути кишені перед гопником в надії, що тебе не битимуть, лише провокує подальшу агресію і подальше погіршення наших позицій. Такий підхід завжди закінчується тільки одним — жертва в результаті виявляється і без гаманця, і без зубів.