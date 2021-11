Madrugada дебютували 30 серпня 1999 року зі своїм альбомом Industrial Silence, який посів перше місце в Норвегії. Альбом мав величезний успіх у решті Європи, ознаменувавши динамічний старт для норвезької групи. Характерно, що Industrial Silence досі залишається одним з найбільших класичних альбомів в історії норвезького року.

Серед ключових учасників гурту були Сіверт Хьоїм (вокал), Роберт Бурос (гітара) та Фроде Якобсен (бас).

Протягом наступних десяти років гурт випустив ще чотири студійні альбоми. Їхній останній студійний альбом мав назву Madrugada і почав записуватися у 2007 році. Але 12 липня 2007 року гітариста і автора пісень гурту Роберт Бурос було знайдено мертвим у своїй квартирі з гітарою в руці.

Світ побачив цей альбом аж у 2008 році – його завершили вже без друга-гітариста. Музиканти провели прощальне турне, на яких грали зокрема улюблені пісні Буроса – і гурт Madrugada припинив своє існування.

У 2013 році Хьоїм з норвезьким блек-метал гуртом Satyricon створив проєкт – трек Phoenix, який було записано з камерним академічний хором.

Однак, у 2019 році відбулося короткострокове возз’єднання гурту, щоб створити Half-Light – пісню, написану спеціально для фільму “Амундсен”. До 20-річчя свого культового альбому Industrial Silence вони здійснили європейське турне зі старими піснями.

Гітарист і вокаліст Сіверт Хьоїм розповів про свої враження від возз’єднання: “Здавалося, що останній шматочок пазлу встав на місце. Я ніколи не почував себе так комфортно на сцені. Не було взагалі ніякого стресу, дуже відрізнявся від того, коли я завжди відчував сильний стрес”.

Під час гастролей публіка зустріла їх настільки тепло, а музикантам було так комфортно разом, що зупинятися не було жодного бажання. Але качати хвилю ностальгії музиканти не хотіли: гурт вирішив створити новий альбом – після 13 років перерви.

Альбом, який вийде у 28 січня 2022 року має назву Chimes At Midnight (Північні куранти). Ось як його характеризує вокаліст Сіверт Хьоїм:

“Пісні – це зображення того, ким ми є тут і зараз”, – сказав він. – Ми старші. Ми всі – батьки. Я думаю, що у мене є тонший погляд на життя, чим у мене ж 20 років тому, здатність відчувати більше, ніж одну річ за раз… Ми відчули стимул більше присвятити себе мрійливим аспектам нашої роботи”.

Разом із продюсером Кевіном Раттерманом (Ray LaMontagne, My Morning Jacket, The Flaming Lips) вони працювали над піснями на локації в Лос-Анджелесі — у легендарній студії, де записувалися класичні альбоми Led Zeppelin, The Doors, Fleetwood Mac та Rolling Stones.

У вересні вийшов перший кліп – “Nobody Loves You Like I Do”. Його – один із дев’яти анонсованих – знято у прямому ефірі на суворій батьківщині музикантів. Архіпелаг Вестеролен – найпівнічніша точка Норвегії, і саме він став знімальним майданчиком для музикантів, а місцеві жителі – акторами. Музичні відео з дев’яти нових пісень, зняті в різних точках архіпелагу, стануть одним фільмом.

Кліп до пісні “Dreams at Midnight” є другим відео із циклу. Екзистенційний текст із рядками “нікого не хвилюють твої північні сни”, просякнутий важким песимізмом знімається на фоні самотньої будівлі посеред лісу. Вона палає – але вогонь ніяк не можуть погасити.

Третій кліп Madrugada “The World Could Be Falling Down” зафільмовано на узбережжі біля маяка. Під характерні блюзові рифи Сіверт Хьоїм співає про кохання, спогади та душевні хвилювання, а його слухачі – місцеві діти.

Лишилося ще 6 кліпів із різних місць архіпелагу, де суворі краєвиди у поєднанні з музикою Madrugada створюють незабутню норвезьку меланхолію.