Нещодавно в ЗМІ промайнула чергова публікація про такого собі Максима Полякова, якого часто описують як “інвестора, мецената, громадського діяча, філантропа…”.

Все б нічого, і ця публікація нічим би не відрізнялась від десятків решти подібних публікацій про пана Полякова, якби не один нюанс. Цього разу в компанії з ним засвітились такі люди як Денис Шмигаль, Олег Немчінов, Вадим Гутцайт (всі є членами поточного Кабміну) і Кирило Тимошенко (заступник голови Офісу президента). Також згадувалось прізвище головного “слуги” Давида Арахамії.

І оскільки прозвучали магічні слова “державно-приватне партнерство”, які в перекладі з урядової на українську означають чергове виділення коштів на чергове “велике будівництво” (цього разу йшлося про космодром), слід все ж зупинитись на всій цій історії трохи детальніше.

Чи не найчастіше Максим Поляков згадується в контексті компанії Firefly Aerospace, яка займається розробкою ракет. У 2017 році ця компанія (тоді ще під назвою Firefly Space Systems) збанкрутувала через спір щодо неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності Virgin Galactic, але її придбала Noosphere Ventures Максима Полякова.

У 2019 році первісні власники Firefly Space Systems подали позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, в результаті чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа – наразі невідомо.

І доки Ілон Маск запускає в космос навіть ті апарати, політ яких, на перший погляд, суперечить законам фізики, у Firefly говорять про плани запуску. Спочатку планували провести запуск у 2020, однак плани ці не справдились і запуск був перенесений на весну 2021 року. Весна минула, і тепер йдеться про запуск уже в червні 2021. Попри те, що нічого, що б літало, у Firefly так і не показали, там продовжують залучати кошти інвесторів, зокрема і криптовалютних.

Однак повернімося до пана Полякова. У космічну галузь він прийшов зі сфери значно приземленішої. До того, як стати “візіонером, інвестором, філантропом” тощо, Максим Поляков заробляв на ринку сайтів знайомств.

Зараз доволі непросто знайти інформацію про цей період його життя. Чого вартує навіть той факт, що в статті про нього у Вікіпедії посилання на публікації, що можуть містити компрометувальні факти про Полякова, кимось замінені посиланнями на сторінку Google Академії з роботами Полякова або власний сайт Noosphere Ventures. Через це, до слова, до статті причепили плашку про сумнівність, зазначивши про цей факт в “обговореннях“.

Проте деяку інформацію все ж можна знайти. Наприклад, в публікації видання International Business Times згадується розслідування, під час якого було виявлено зв’язок між Поляковим та рядом сайтів знайомств.

Зв’язок цей пролягав через компанію Cupid plc, яка стала фігуранткою розслідування BBC про те, що користувачі сайтів знайомств, які належали компанії, отримували велику кількість повідомлень від фейкових акаунтів, навіть якщо зовсім не заповнювали дані профілю, не використовували зображень тощо. Журналісти з’ясували, що користувачам, які обирали безплатну підписку, починала надходити велика кількість повідомлень від жіночих акаунтів. Однак можливості відповісти на ці повідомлення безплатна підписка не надавала, а після переходу на платну підписку потік тих, хто “бажає познайомитись”, різко припинявся.

Розслідування BBC підхопило видання Kyiv Post, яке провело свою частину роботи вже в Україні. Коли співробітниця видання спробувала влаштуватися в запорізький офіс компанії, яка займалась обслуговуванням цих сайтів, їй пояснили, що до її обов’язків входитиме спілкування з користувачами сайту та стимулювання їх придбати платну підписку. Цікаво, що до згаданого розслідування преса обожнювала компанію Cupid plc, вихваляючи її за “найшвидше зростання серед технологічних компаній”. А після його публікації акції стрімко впали та активи у вигляді сайтів знайомств викупила Grendall Investments, яку пов’язували з Максимом Поляковим.

За кілька років знову відбулася подібна історія з сайтами знайомств і журналістським розслідуванням. І знову в ній фігурувало ім’я Максима Полякова. А також чимало компаній з офшорних юрисдикцій, у яких “немає звичаю” розкривати імена власників, і мережі сайтів знайомств TopOffers та Together Networks. Варто віддати належне журналістам, які проводили дослідження у 2018-2020 роках. Вони зробили просто надзвичайну роботу, витративши сотні годин на збір інформації, яка дала змогу довести зв’язок Максима Полякова і його Noosphere Ventures з мережами сайтів знайомств, які будь-що намагаються змусити користувачів придбати платну підписку, та Firefly Aerospase.

Крім того, можна знайти ще одне розслідування, пов’язане з мережею Together Networks. Тоді йшлося про передачу частки Полякова в компанії Phoenix Holdings ltd, яка володіла Together Networks. 10% цієї компанії сторони угоди оцінювали у 12 мільйонів доларів, розмір майбутніх дивідендів – у 250 тисяч доларів, а через 9 місяців після угоди – у 500 тисяч доларів.

Невдовзі після укладення угоди нові власники дізналися, що їм належить не 10% Phoenix Holdings ltd, а менш як 7%, оскільки Поляков передав їм не 10% у компанії, а 10% своєї частки, а він був не єдиним акціонером компанії. Згодом виявилося, що й з дивідендами не все гаразд. Замість виплат раз на місяць дивіденди мають виплачуватися раз на рік (а тоді й зовсім не виплачувались кілька років поспіль). І нарешті виявилося що замість прибутку у 35 мільйонів доларів, компанія отримала менше ніж 6 мільйонів. Врешті новоспечені акціонери звернулися до суду.

Окрім сайтів знайомств, Максим Поляков також займався розробленням так званих “соціальних казино”. Фактично – браузерних та мобільних онлайнових ігор, які від традиційних казино відрізняються методом монетизації, що полягає у продажу внутрішньоігрових предметів, бонусів користувачам. Одну з таких компаній — з “поетичною” назвою “Мурка” — нещодавно придбала американська Blackstone Group.

Ось з такими “космічними інвесторами” уряд обговорює плани щодо залучення до державно-приватного партнерства у сфері розвитку української космічної галузі… І якщо ці плани вже перейдуть в категорію дій, то, схоже, світло на цій планеті доведеться вимикати саме нам.