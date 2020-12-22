На початку грудня, коли тільки пішли чутки про новий локдаун, один з туроператорів написав цікавий пост. Виявляється, українці досить своєрідно відреагували на новину бути закритими вдома і вирішили злітати на Мальдіви. Через шалений попит було додано ще кілька рейсів на острови, де відпочинок на одного коштує десь 2 тисячі доларів.

За останні кілька місяців Мальдіви стали одним з найпопулярніших напрямків відпочинку для українців. Хоча не втрачають свої позиції й традиційні напрямки відпочинку українців – Єгипет та Туреччина. “Букви” поспілкувались з туроператорами з метою дізнатись, що відбувається у сфері туризму та як на нього вплинув коронавірус.

Як коронавірус вплинув на туризм

Туристичні оператори відмічають, що епідемія коронавірусу COVID-19 стала надзвичайною ситуацією для всього світу. Глобальний карантин, заборона туристичних поїздок — вимушені заходи країн для попередження подальшого розповсюдження вірусу.

За даними ООН, через пандемію в першій половині 2020 року потік туристів у світі зменшився на 65%, через що галузь втратила вп`ятеро більше доходу, ніж під час фінансової кризи 2009 року. Згідно з дослідженням, різке падіння попиту на міжнародні поїздки в період від січня по червень 2020 року спричинило втрату 440 млн міжнародних прибуттів і близько 460 млрд дол. експортних доходів від міжнародного туризму.

Також пандемія вплинула на скорочення напрямків, куди компанії возять туристів. Наприклад, якщо наприкінці 2019 Join UP! пропонував поїздки до більш ніж 60 країн світу, то зараз ця цифра налічує до 10 напрямків. Скорочення обсягів позначилось на прибутках компанії.

У компанії Anex Tour дещо інша ситуація. Туроператор запевняє, що з весняного карантину компанія вийшла з новим баченням роботи компанії. Компанія зросла, збільшився штат співробітників, відкрилися нові департаменти. Компанія розробила нові послуги для своїх агентів та клієнтів. Наприклад, Anex Tour розробила нові пакети страхування з новими страховими програмами ANTI COVI 19 + Фінансовий ризик. За цією програмою, сума, яку покриває страховка, складає $30000-40000 залежно від країни.

Нові напрямки для українських туристів

Мальдіви, Танзанія (Занзібар). До 2020 року багато українців були знайомі з цими країнами лише на карті або в туристичних буклетах. Дозволити поїхати в ці країни собі могли лише одиниці. Однак коронавірус вплинув на туристичну галузь, тому ціни на путівку в Мальдіви в середньому впали на 30%.

За інформацією співзасновниці турбюро Seainside.club Анни Ніколаєвої, вартість путівки на двох на Мальдіви стартує від $3800 і вище. В середньому путівка на двох коштує $4500-5500 на десять днів. Під час новорічних свят вартість путівки зростає і складає $6000-8000. На Мальдіви турбюро відправляє 2-4 чартери на місяць авіакомпанією МАУ.

На початку грудня маркетолог Євгенія виклала в Instagram фото з відпочинку на Мальдівах разом зі своїм хлопцем. Як розповідає дівчина, 10 днів на островах “вічного літа” в Індійському океані обійшовся Євгенії в $2000 на одну особу.

“Поїхати на Мальдіви запропонував мені мій хлопець Андрій. Він і оплатив наші путівки. Поїздка перевершила всі мої очікування. Я постійно просила хлопця ущипнути мене – мені здавалось, що це сон. Вибратись з дощового коронавірусного Києва в країну, де цілий рік літо – це найкраще, що сталось зі мною у 2020 році”, – ділиться враженнями дівчина.

Популярність серед українців Мальдів підтверджують й інші туристичні оператори, хоча ціни можуть бути і нижчі – від 950 доларів з людини. Але про кількість замовлень – збільшилася вона чи ні – в різних компаніях відповідають по різному. Тури в районі тисячі доларів за людину цікавлять більшу кількість людей, ніж в минулому році.

“Серед екзотичних напрямків цієї зими нашим туристам доступні подорожі до Домініканської Республіки, Мексики, Шрі-Ланки та Мальдів. На новорічні свята через зростання попиту ціни можуть вирости на 20-25% відсотків”, – стверджує керівниця відділу розвитку напрямків туроператора Join UP.

Популярною серед туристів є і африканська країна Танзанія. Цей напрям став доступний українцям з жовтня з прямим перельотом на крилах SkyUp. Крім пляжного відпочинку на острові та за його межами можна організувати насичену екскурсійну програму.

За даними компанії bodotravel, 10 днів на острові Занзібар обійдеться в майже 2700 євро, не включаючи авіаперельоту. Подорож включає сафарі у заповідниках країни, відвідання незаселеного острова, купання з дельфінами тощо.

А Туреччина та Єгипет що?

Топ-менеджерка однієї з найбільших логістичних компаній України Олена обрала для відпочинку з родиною не Мальдіви чи Танзанію, а більш бюджетний турецький Кемер.

“У жовтні ми взяли тур на 9 днів в Кемер за системою All inclusive. З нами відпочивала наша дворічна донька. П’ятизірковий готель прямо біля моря обійшовся нам з чоловіком у $2000. Я не розумію, навіщо переплачувати за Мальдіви чи Домінікану. Крім того, Туреччина набагато ближче і нам з дитиною було набагато простіше перенести переліт”, – ділиться враженнями Олена.

У компанії Anex Tour відмічають, що не згасає попит на Єгипет. Що стосується Туреччини, то за запитом туристів туроператор поставив кілька додаткових чартерних рейсів на свята в цю країну. Також в Туреччину є багато прямих рейсів українських туроператорів.



За даними Seainside.club, зараз до Єгипту літає один чартер на тиждень в Хургаду і один чартер на день від туроператора в Шарм-ель-Шейх.

За даними сайту компанії Anex Tour, 7 ночей у Шарм-ель-Шейху на новорічні свята обійдуться у $2-3 тис. у 3-зірковому готелі і з включеними сніданками. А от 7 днів в Анталії, Туреччина, обійдуться в $1 тис. на двох за умов раннього бронювання за три-чотири місяці.

Які ще є напрямки туризму і які документи необхідні для перетину кордону

Крім пляжного відпочинку, туристичні оператори пропонують і відпочинок на гірськолижних курортах. Наприклад, компанія JoinUp возить туристів до Болгарії на курорти Банско, Боровець, Пампорово та до Туреччини на гірськолижний курорт Ерджієс.

Популярні раніше серед любителів зимового туризму Австрія, Франція, Польща поки не поспішать відкривати свої кордони через спалах епідемії коронавірусу.

За даними директора туристичної компанії “Оріон-Інтур” Юрія Дереша, найдешевше лижний відпочинок буде в Болгарії, дещо дорожче – в Туреччині.

“Якщо прив’язуватися до вартості у валюті, то, безумовно, вартість турів зменшилась. Але сама гривня трохи впала по відношенню до долара і євро. У гривнях вартість, можливо, трохи зросла або залишилася такою самою. Частина готелів не відкрилася, частина стимулює продажі на новий рік, щоб хоч щось заробити”, – стверджує Дереш.

Що ж до документів, то для перетину кордону з собою необхідно мати потрібно мати закордонний паспорт, візу, якщо потрібна для в’їзду до країни, та/або ПЦР-тест, також якщо це вимагатиметься правилами. Туроператори відмічають, що умови щодо в’їзду до різних країн нині часто змінюються, тому перед поїздкою радять завжди перевіряти інформацію на офіційних сайтах.

Що чекає у 2021 році?

Зараз більшість туристичних операторів дуже сильно сподіваються на вакцину від коронавірусу. Вакцинацію від COVID-19 уже розпочали Велика Британія, Канада, США, Ізраїль. Згідно з заявами уряду, Україна має отримати вакцину від ковіду у лютому. Хоча неясно, як ще вплине новий штам вірусу.

Але незважаючи на таку позитивну динаміку, на думку Анни Ніколаєвої, Європа буде закрита для українців до квітня 2021 року.

“Зараз важко щось прогнозувати. За попередніми даними, будуть літати – Туреччина, Єгипет, Албанія, Чорногорія, Хорватія і країни Азії. Щодо Західної Європи сказати складно, все буде залежати від того, наскільки ефективною буде боротьба з коронавірусом”, – стверджує Анна.