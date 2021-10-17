Цукіні – це європейський сорт кабачків родом з Америки. Цукіні та кабачки за своїм хімічним складом практично ідентичні, єдине, чим вони відрізняються – речовини, що містяться в цукіні, засвоюються організмом швидше і краще.
Висока концентрація різних вітамінних сполук і мінеральних компонентів робить цей овоч дуже корисним для тих людей, у яких є патології серцево-судинної системи. В цукіні є пектинові речовини, марганець й аскорбінова кислота. Ці сполуки сприяють нормалізації периферичного кровообігу.
Введення такої страви в меню дозволяє боротися з підвищеним тиском, а також забезпечує зниження показника поганого холестерину в організмі.
Мариновані цукіні
Інгредієнти:
- 3 молодих цукіні;
- пучок кропу;
- 5 зубчиків часнику;
- перець чилі;
- 6 ст. л. оливкової олії;
- 3 ст. л. винного оцту;
- сіль;
- мелений чорний перець.
Спосіб приготування
Кабачки або цукіні нарізаємо на тонкі слайси, солимо і даємо полежати 30 хв для виділення зайвої вологи.
Для маринаду дрібно ріжемо кріп, часник і нарізаємо чилі. Все це змішуємо з олією, перцем і оцтом.
Заливаємо маринадом цукіні й відправляємо їх в холодильник на 3 години й хрустка закуска готова!
Смачного!