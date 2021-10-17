Сезон цукіні майже добігає кінця. Пропонуємо сьогодні приготувати смачну закуску з цього корисного овочу за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Цукіні – це європейський сорт кабачків родом з Америки. Цукіні та кабачки за своїм хімічним складом практично ідентичні, єдине, чим вони відрізняються – речовини, що містяться в цукіні, засвоюються організмом швидше і краще.

Висока концентрація різних вітамінних сполук і мінеральних компонентів робить цей овоч дуже корисним для тих людей, у яких є патології серцево-судинної системи. В цукіні є пектинові речовини, марганець й аскорбінова кислота. Ці сполуки сприяють нормалізації периферичного кровообігу.

Введення такої страви в меню дозволяє боротися з підвищеним тиском, а також забезпечує зниження показника поганого холестерину в організмі.

Мариновані цукіні

Інгредієнти:

3 молодих цукіні;

пучок кропу;

5 зубчиків часнику;

перець чилі;

6 ст. л. оливкової олії;

3 ст. л. винного оцту;

сіль;

мелений чорний перець.

Спосіб приготування

Кабачки або цукіні нарізаємо на тонкі слайси, солимо і даємо полежати 30 хв для виділення зайвої вологи.

Для маринаду дрібно ріжемо кріп, часник і нарізаємо чилі. Все це змішуємо з олією, перцем і оцтом.

Заливаємо маринадом цукіні й відправляємо їх в холодильник на 3 години й хрустка закуска готова!

Смачного!