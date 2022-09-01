Сьогодні вийшла нова серія марок від "Укрпошти", цього разу з чотирилапою зіркою російсько-української війни – джек-рассел-тер'єром Патроном. Одначе художниця Тетяна Крикун заявила, що на одній із марок використано зображення Патрона, яке належить її пензлю. "Укрпошта" це заперечує.

#Букви поспілкувалися з художницею та гендиректором “Укрпошти” Ігорем Смілянським.

Художниця Тетяна Крикун у соцмережах більш відома як Mama Voodoo. Малювання було для неї як хоббі, проте згодом перейшло на професійніший рівень.

“Хоча воно ніколи не було джерелом доходів для життя, проте були і маленькі локальні виставки і замовлення. Зараз одну з моїх картин надано для благодійного аукціону в США, у Вашингтоні для відбудови Харкова”, – розповіла художниця.

З початком війни вона перейшла на гостросоціальні та актуальні теми, і саме завдяки цьому почала набирати особливу популярність.



















Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав // 14 фото

Малюнок Патрона художниця створила ще на початку квітня, коли Патрон ще не встиг стати медійною зіркою.

“08.04.2022 я відправила малюнок офіційній сторінці @patron_dsns і, після їхнього схвалення, опублікувала в Інстаграм під ніком @mama.voodoo. З часом він став вірусним, розлетівшись багатьма ЗМІ і в репостах блогерів та користувачів соцмереж”, – розповіла нам художниця.







Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав // 14 фото

Про тираж нового блоку марок Тетяна дізналася з новин за день до їх офіційного випуску.

До того періодично відстежувала розповсюдження свого малюнку, особливо в комерційних цілях.

“Одна з українських художниць побачила його навіть на американському торговельному майданчику, вони тоді визнали за мною авторство і продукцію видалили”, – розповіла Тетяна.

Вона написала декілька звернень до генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського, але відповідь отримала лише після розголосу:

“Вже після розголосу і перенесення тиражу отримала від них висновок, більше схожий на відписку. До речі, у цьому висновку зазначено проведення конкурсів, проте, саме на цей блок марок конкурсу не було. 31.08.2022 на офіційну пошту відправила запит, сьогодні отримала повідомлення щодо його реєстрації і чекаю відповіді у встановлений Законом України “Про звернення громадян” термін”, – наголосила художниця.

Під час створення скетчу і його публікації художниця перебувала в зоні активних бойових дій у Харкові, під загрозою окупації. Вона отримувала багато погроз від ворога у свій бік і в бік дитини, і саме через свою творчість обрала лишатися під псевдонімом.

“Мама мене вмовляла взагалі не публікуватись, побоюючись за життя всієї сім’ї в разі окупації Харкова. І це одна з причин моєї евакуації — продовжувати творчість без загрози життю. Саме під авторством Мама Вуду скетч був опублікований на сайті УНІАН, ДСНС Україна та багатьох інших”, – розповіла Тетяна Крикун.

Художниця наголошує, що її цікавить не грошова винагорода, а, першочергово, визнання – як і будь-яку людину:

“Ніхто зі мною більш не зв’язувався, питання ніяк не вирішене. Ну, а чекати від “Укрпошти” вибачень… Ви ж самі розумієте. Я того і з початку не чекала”.

Тетяна Крикун наголосила, що було порушено законодавство України – і саме порушення авторського права на рівні уже державного підприємства її й обурює. Вона розповіла, що художник, авторству якого належать марки, визнав, що бачив її малюнок. Але зазначив, що Тетяна Крикун там як авторка не фігурує.

“Можливо, у часи, коли наша країна переживає таку страшну трагедію, порушення авторства є дрібницею. Проте чим крадіжка творчої ідеї відрізняється від крадіжки пральної машинки ворогом? Я знаю, що мій малюнок розійшовся мережами у вигляді перемальовок і обрізаних варіантів, і припускаю, що художник Олександр Нікітюк його побачив саме таким і взяв за основу. Проте, після мого звернення і наведених доказів продовжити ігнорувати ситуацію, що склалася, — то вже просто безсовісність та свавілля. До речі, художник не заперечив що бачив мій малюнок, він тільки зазначив, що Тетяна Крикун як автор не фігурує”.

#Букви звернулися за коментарем до Ігоря Смілянського із запитаннями: “Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте Ви той факт, що зображення Патрона, використане на марці, не було створене художницею (або ж ідея малюнку – не запозичена), та чим Ви аргументуєте цю позицію? Хто є автором малюнка, використаного на марці? Як і коли відбувся перехід авторських прав на зображення, використане для марки? Якщо ж це плід її творчості – як плануєте розв’язувати цю проблему?”

Гендиректор “Укрпошти” відповів:

“Автором марки є Олександр Нікітюк. Він сьогодні був на цій події. Робота над маркою тривала декілька місяців. Укрпошта отримала авторські права від Пана Олександра. Так що для нас тут все зрозуміло”.