Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

російсько-українська війна
07:32 2 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 У декількох регіонах України сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 2 вересня
01:11 В Україні дещо знизився попит на нові авто: названо лідерів серпневого ринку
00:40 Китай не постачатиме в РФ двигуни для КамАЗів
00:14 Як не стати колаборантом на окупованих територіях – в ДБР дали роз’яснення

01 вересня

23:17 Росіяни хочуть перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по станції – Зеленський
22:07 «Арестович це хто?»: Данілов прокоментував заяви радника ОП про ситуацію у Києві у перший день вторгнення РФ
22:04 Понад два роки подружжя у Києві не могло дійти згоди щодо імені дитини
21:38 БЕБ передало ЗСУ вилучені товари вартістю у понад 5 млн грн
21:09 Зеленський вручив главі МЗС Данії орден «За заслуги» І ступеня
20:32 LEGO Foundation пожертвує 13,6 млн доларів на підтримку відбудови української системи освіти
19:43 Гендиректор МАГАТЕ залишив Запорізьку АЕС, на станції перебуватимуть 5 інспекторів
19:10 Столиця готується до зими: у Києві планують придбати пересувні котельні як резервне джерело тепла
18:54 «Сподівання кривавої жалюгідної людини наштовхнулись на масову боротьбу українців» – глава МЗС Данії впевнений у поразці Путіна
18:52 У Чернігові командира російського танка засудили до 8 років позбавлення волі
18:41 «Україна не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС» – Герман Галущенко
18:26 Apple і Google зменшать виробництво у Китаї — NYT
18:08 Фінляндія додатково виділить Україні понад 8 мільйонів доларів
17:53 Херсонщина: окупанти обстріляли село Новопавлівка, внаслідок чого майже повністю зруйновано церкву
17:37 У Німеччині набули чинності приписи щодо економії енергії
17:28 Трагедія родини Прийменко: до школи мали піти чемпіон України з самбо та його брати, якби не російське вторгнення
17:21 Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США – Reuters
16:32 Фінляндія скоротила у 10 разів надання туристичних віз росіянам
16:16 Росія планує купити 70 мільярдів доларів у «дружніх» валютах — Bloomberg
16:01 Поліціянтам з Миколаївщини, які віддали зброю росіянам, оголосили про підозру
15:59 СБУ викрила мережу агітаторів, яка зі Львова працювала на бойовиків так званої «ЛНР»
15:40 Хакери розсилали українським, австрійським та німецьким організаціям листи зі шкідливим ПЗ
15:36 «Примусове переміщення є воєнним злочином»: у Human Rights Watch розповіли про переселення українців до РФ
15:08 Російський депутат прийшов у маріупольську школу до першокласників із пістолетом
15:06 «Ми нікого не тримаємо»: Данілов розповів, що робити жителям ОРДЛО після деокупації

Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

Владіслава Діденко
Випускова редакторка #Букв

Сьогодні вийшла нова серія марок від "Укрпошти", цього разу з чотирилапою зіркою російсько-української війни – джек-рассел-тер'єром Патроном. Одначе художниця Тетяна Крикун заявила, що на одній із марок використано зображення Патрона, яке належить її пензлю. "Укрпошта" це заперечує.

Четвер, 1 вересня 2022, 20:15
Підтримати

#Букви поспілкувалися з художницею та гендиректором “Укрпошти” Ігорем Смілянським.

Художниця Тетяна Крикун у соцмережах більш відома як Mama Voodoo. Малювання було для неї як хоббі, проте згодом перейшло на професійніший рівень.

“Хоча воно ніколи не було джерелом доходів для життя, проте були і маленькі локальні виставки і замовлення. Зараз одну з моїх картин надано для благодійного аукціону в США, у Вашингтоні для відбудови Харкова”, – розповіла художниця. 

З початком війни вона перейшла на гостросоціальні та актуальні теми, і саме завдяки цьому почала набирати особливу популярність.

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав // 14 фото

Малюнок Патрона художниця створила ще на початку квітня, коли Патрон ще не встиг стати медійною зіркою.

“08.04.2022 я відправила малюнок офіційній сторінці @patron_dsns і, після їхнього схвалення, опублікувала в Інстаграм під ніком @mama.voodoo. З часом він став вірусним, розлетівшись багатьма ЗМІ і в репостах блогерів та користувачів соцмереж”, – розповіла нам художниця.

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

  • Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав

    Фото: Tanya Fly Krikun

Марка з Патроном: художниця заявила про порушення авторських прав // 14 фото

Про тираж нового блоку марок Тетяна дізналася з новин за день до їх офіційного випуску.

До того періодично відстежувала розповсюдження свого малюнку, особливо в комерційних цілях.

“Одна з українських художниць побачила його навіть на американському торговельному майданчику, вони тоді визнали за мною авторство і продукцію видалили”, – розповіла Тетяна.

Вона написала декілька звернень до генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського, але відповідь отримала лише після розголосу:

“Вже після розголосу і перенесення тиражу отримала від них висновок, більше схожий на відписку. До речі, у цьому висновку зазначено проведення конкурсів, проте, саме на цей блок марок конкурсу не було. 31.08.2022 на офіційну пошту відправила запит, сьогодні отримала повідомлення щодо його реєстрації і чекаю відповіді у встановлений Законом України “Про звернення громадян” термін”, – наголосила художниця. 

Відповідь “Укрпошти”

Відповідь “Укрпошти”

Під час створення скетчу і його публікації художниця перебувала в зоні активних бойових дій у Харкові, під загрозою окупації. Вона отримувала багато погроз від ворога у свій бік і в бік дитини, і саме через свою творчість обрала лишатися під псевдонімом. 

“Мама мене вмовляла взагалі не публікуватись, побоюючись за життя всієї сім’ї в разі окупації Харкова. І це одна з причин моєї евакуації — продовжувати творчість без загрози життю. Саме під авторством Мама Вуду скетч був опублікований на сайті УНІАН, ДСНС Україна та багатьох інших”, – розповіла Тетяна Крикун. 

Художниця наголошує, що її цікавить не грошова винагорода, а, першочергово, визнання – як і будь-яку людину:

“Ніхто зі мною більш не зв’язувався, питання ніяк не вирішене. Ну, а чекати від “Укрпошти” вибачень… Ви ж самі розумієте. Я того і з початку не чекала”.

Тетяна Крикун наголосила, що було порушено законодавство України – і саме порушення авторського права на рівні уже державного підприємства її й обурює. Вона розповіла, що художник, авторству якого належать марки, визнав, що бачив її малюнок. Але зазначив, що Тетяна Крикун там як авторка не фігурує.

“Можливо, у часи, коли наша країна переживає таку страшну трагедію, порушення авторства є дрібницею. Проте чим крадіжка творчої ідеї відрізняється від крадіжки пральної машинки ворогом? Я знаю, що мій малюнок розійшовся мережами у вигляді перемальовок і обрізаних варіантів, і припускаю, що художник Олександр Нікітюк його побачив саме таким і взяв за основу. Проте, після мого звернення і наведених доказів продовжити ігнорувати ситуацію, що склалася, — то вже просто безсовісність та свавілля. До речі, художник не заперечив що бачив мій малюнок, він тільки зазначив, що Тетяна Крикун як автор не фігурує”. 

#Букви звернулися за коментарем до Ігоря Смілянського із запитаннями: “Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте Ви той факт, що зображення Патрона, використане на марці, не було створене художницею (або ж ідея малюнку – не запозичена), та чим Ви аргументуєте цю позицію? Хто є автором малюнка, використаного на марці? Як і коли відбувся перехід авторських прав на зображення, використане для марки? Якщо ж це плід її творчості – як плануєте розв’язувати цю проблему?”

Гендиректор “Укрпошти” відповів:

“Автором марки є Олександр Нікітюк. Він сьогодні був на цій події. Робота над маркою тривала декілька місяців. Укрпошта отримала авторські права від Пана Олександра. Так що для нас тут все зрозуміло”.

Теги: Укрпошта, авторське право, Ігор Смілянський, марки, пес Патрон, патент

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook