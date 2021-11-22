У попередній публікації наша команда StateWatch опрацювала і висвітлила ситуацію щодо постачання вакцин в Україну. За кілька місяців ситуація значно покращилась – вакцини в наявності, проте вакцинуватися наші громадяни не поспішають.

Проте розберімося, що ж відбувається з динамікою вакцинації українців і чому вони не поспішають “бути чипованими” [жарт від автора].

Станом на кінець жовтня хоча б однією дозою вакциновано приблизно 30% дорослого населення.

Вчергове наголошуємо, що абсолютна більшість тих, хто захворів на коронавірус, за словами міністра Віктора Ляшка, йдеться про 96%, – це особи, які відмовились щепитися проти цієї хвороби.

Перехід в червону зону окремих областей стимулював українців до вакцинації. До 17 листопада кількість щеплених однією дозою збільшилася до 40%, а понад 9 мільйонів осіб завершили вакцинацію двома дозами. Проте очільник МОЗ зазначає, що понад 600 тисяч осіб не прийшли на другу дозу. Лідером вакцинації, крім відомого Моршина, є Київ, де 50% населення завершили вакцинацію проти коронавірусу.

Динаміка вакцинації населення України (джерело https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination)

Загалом проблема з вакцинацією населення далеко не нова. З появою специфічної профілактики боротьби з захворюваннями з’явились і її противники. У XIX столітті у Великій Британії активно поширювалися фейки про загрозу вакцинації проти віспи. Проте, як відомо, натуральна віспа – це єдина інфекція, яку вдалося повністю перемогти за допомогою вакцинації.

Карикатура початку XIX століття про побічний ефект від вакцини Дженнера проти натуральної віспи у людей, які отримали вакцину

Особливих обертів цей рух набрав наприкінці 90-х, особливо проявивши себе під час пандемії коронавірусу. Розгляньмо ідіотські міфи та легенди, якими оповита ця тема.

Вакцинація спричинить безпліддя та імпотенцію – така засторога озвучувалась під час вакцинації проти поліомієліту у мусульманських країнах. Проте ВООЗ спростувала усі загрози з цього приводу.

– така засторога озвучувалась під час вакцинації проти поліомієліту у мусульманських країнах. Проте ВООЗ спростувала усі загрози з цього приводу. За допомогою Covid -вакцин населення планети ч и пують , аби можна було керув ати людьми – прибічники фейку звинувачують у всьому Білла Гейтса, який під керівництвом таємного уряду планує ввести наночипи людству та контролювати його. Деякі “експерти” навіть знаходять вакцинованих за допомогою технології bluetooth на мобільному телефоні.

– прибічники фейку звинувачують у всьому Білла Гейтса, який під керівництвом таємного уряду планує ввести наночипи людству та контролювати його. Деякі “експерти” навіть знаходять вакцинованих за допомогою технології bluetooth на мобільному телефоні. Усі вакциновані помруть через 2 роки , тому що вакцину застосовують, аби запобігти перенаселенню планети. Цю теорію пов’язують з французьким ученим, нобелівським лауреатом Люком Монтаньє, який висунув припущення про підвищену смертність вакцинованих через імовірне антитілозалежне посилення інфекції, проте останнє не отримало підтвердження.

, тому що вакцину застосовують, аби запобігти перенаселенню планети. Цю теорію пов’язують з французьким ученим, нобелівським лауреатом Люком Монтаньє, який висунув припущення про підвищену смертність вакцинованих через імовірне антитілозалежне посилення інфекції, проте останнє не отримало підтвердження. мРНК-вакцини змінюють геном людини – це теорія від тих, хто пропустив 10-й клас школи та зовсім не орієнтується у функціях та властивостях нуклеїнових кислот.

Тепер розгляньмо наступну проблему, яка випливає з вакцинації населення. Цей момент стосується певних заборон, які поширюються з огляду на високий рівень невакцинованого населення. Зокрема, йдеться про вільне міжрегіональне пересування (автобуси, потяги міжміського чи міжобласного сполучення) та відвідування торгово-розважальних центрів, театрів, кінотеатрів, будівель органів публічної влади тощо.

Важливим фактором покращення статистики вакцинації стало застосування урядом 12 статті Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, що зобов’язує до вакцинації представників окремих професій.

Спочатку до цього переліку потрапили співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. Це сприяло росту рівня щеплень серед представників цих галузей, наприклад, кількість щеплених освітян зросла до 79%.

Наступним кроком стало розширення списку професій, працівникам яких необхідно буде пройти обов’язкову вакцинацію проти Covid-19.

Особливе місце серед показників вакцинації посідають підроблені Сovid-сертифікати. Тут виріс справжній ринок, який запропонує будь-які варіанти сертифікатів за різною ціною, що зобов’язує правоохоронні органи контролювати справжність документів. Відповідно до оцінок МВС, кожен десятий сертифікат – сфальшований.

Але не обійшлось і без зовнішнього впливу. Відповідно до офіційної заяви Ради нацбезпеки і оборони, Російська Федерація стала джерелом кампанії антивакцинаторів. Навіщо? З метою зростання смертності від коронавірусу в Україні.

Наприклад, йдеться про мережу популярних в Україні Telegram-каналів (“Картель”, “Крокодил”, “Сплетница”) та пов’язану з нею систему ботів. Ця структура просуває в Україні «деструктивні наративи за допомогою публікацій та ботів у коментарях до них». Саме через ці канали поширюється дезінформація щодо шкідливості вакцинації.

Проте є й спроби уряду втримати ситуацію під контролем. Що важливо, навіть президент Володимир Зеленський долучився до адвокаційної кампанії, закликаючи українців масово вакцинуватись проти Covid-19. Додатково гарант Конституції пообіцяв по 1 тисячі гривень кожному, хто повністю щепився проти цієї хвороби. Наразі ж понад 12 мільйонів громадян зробили принаймні одне щеплення проти Covid-19. За добу вакцинують від 200 до 300 тисяч українців. Та й новий тренд – вакцинація дітей. В Україні вже рекомендували щеплювати проти Covid-19 дітей старше 12 років за наявності усіх рутинних щеплень. Це світовий тренд, з яким важко посперечатись. Зокрема, у США планують вакцинувати дітей віком від 5 років, в Індонезії – дітей віком 6–11 років, в Ізраїлі – дітей віком від 6 років.

І наостанок про можливу третю дозу вакцини проти Covid-19. Як заявив міністр Віктор Ляшко в інтерв’ю “Українській правді”, 100% буде доступна для кожного безоплатна або бустерна доза, або повторне подвійне щеплення, якщо це буде потрібно. Оскільки вже майже підписані контракти, точніше, документи про наміри на постачання вакцин на наступні 2022-2023 роки.

Отож, ситуація поступово покращується, проте органи публічної влади, включно з президентом Володимиром Зеленським, мають докласти неабияких зусиль, щоб відновити довіру населення до вакцинації. Ліки наразі, та й надалі, будуть наявні. Аби лише люди повірили у медично обґрунтовані дані щодо користі вакцинації.