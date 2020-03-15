Давайте поговоримо чесно про ціни на товари для захисту від вірусу.

Всі обурюються ціною 1200 гривень за пачку з 50 звичайних масок в Новусі. Я теж в шоці від цієї ціни.

Я ніколи не приховував, що є великим імпортером і продавцем медтехніки в Україні.

Великий склад.

Прямі контракти.

Велика мережа збуту.

У нас на цю секунду.

ШВЛ немає.

Масок немає.

Антисептиків немає.

Бактерицидних ламп немає.

Інфрачервоних термометрів немає.

Немає взагалі.

Все було і все продали.

Продали за звичайними цінами, а купили у нас майже всі спекулянти для перепродажу на ОЛХ, на Промі, на інших маркетплейсах.

І взяти ніде!

Свої склади порожні.

Склади партнерів порожні.

Склади виробників порожні.

Є тільки у спекулянтів, які в основному і скупили наші залишки. Тепер вони нам же і пропонують це викупити назад тільки в 10 РАЗІВ дорожче.

Що робити?

– Купувати як Новус у спекулянтів і стати ворогом українців ?!

– Не купувати і значить не давати можливість людям забезпечити себе ?!

Ми вибрали друге.

Ми відмовилися купувати у спекулянтів за захмарними цінами і продавати за ціною діамантів – тому стоїмо порожні.

Біда наша.

В Україні практично нічого не роблять. У кращому випадку збірка з імпортних комплектуючих. Комплектуючі у виробників цього асортименту теж закінчилися. Тому поставок внутрішнього виробництва немає.

Наприклад.

Український виробник бактерицидних ламп стоїть бо немає самих лампочок. Корпуси є, в того що світить немає.

Наприклад.

Знаєте чому немає антисептиків.

Ви будете плакати зараз – рідина то якраз є. Але су*ка – немає баночок. Немає ємностей куди її розливати. У тих хто робить антисептики закінчилася тара. Коли буде невідомо.

Мені кожен день дзвонять всякі спекулянти і пропонують всі ці товари купити до себе в магазини.

Наприклад. Вони пропонують.

Купи маску в опті по 20 гривень за штуку, яка коштувала 1 гривню.

Купи термометр по 3000 гривень за штуку, який в опті був 500 гривень за штуку.

Купи кварцову лампу по 4000 гривень за штуку, яка коштувала в опті 900 гривень за штуку.

Так це якщо я куплю маску по 20 в опті, то навіть якщо я її поставлю продавати в нуль – мене заслужено зміщують з гі*ном.

Всіх спекулянтів послав.

Вирішив – буду чекати два-три тижні і привезу сам.

Дзвоню вчора виробнику масок в Китаї.

– відвантажуєте вже?

– так.

– потрібен 1 мільйон масок

– є. $1 за штуку.

– ви що з глузду з’їхали. Це 25 гривень за штуку в Китаї. Ви ж продавали її два місяці тому по 0.03 цента? Скільки ж вона буде коштувати в Україні. Її ж треба сюди літаком привезти і розмитнити.

– не хочете не беріть. У нас черга з країн.

– а респіратор з фільтром?

– Теж є. $3 за штуку.

– пи*дець.

І це виробник. Китай. Вчора.

Аналогічно з інфрачервоним термометром.

Сьогодні, виробник з великими боями погодився відвантажити нам 500 штук по $70 за штуку. Хочеш бери, ні – у нас черга на них з інших країн.

Що робити?!

Вперше, зможу сказати – ні це не про Україну. Це про весь світ. Світ виявився не готовий до такої атаки вірусу.

Світові запаси і світові потужності значно поступаються попиту.

І тут постає головна дилема.

Забезпечити за будь-яку ціну або залишитися без захисту, але зате з гордо піднятою головою.

Ми вибрали друге, але чесно кажучи – я не впевнений що це правильно.

Така реальність. А не те що ви собі думаєте.