Давайте поговоримо чесно про ціни на товари для захисту від вірусу.
Всі обурюються ціною 1200 гривень за пачку з 50 звичайних масок в Новусі. Я теж в шоці від цієї ціни.
Я ніколи не приховував, що є великим імпортером і продавцем медтехніки в Україні.
Великий склад.
Прямі контракти.
Велика мережа збуту.
У нас на цю секунду.
ШВЛ немає.
Масок немає.
Антисептиків немає.
Бактерицидних ламп немає.
Інфрачервоних термометрів немає.
Немає взагалі.
Все було і все продали.
Продали за звичайними цінами, а купили у нас майже всі спекулянти для перепродажу на ОЛХ, на Промі, на інших маркетплейсах.
І взяти ніде!
Свої склади порожні.
Склади партнерів порожні.
Склади виробників порожні.
Є тільки у спекулянтів, які в основному і скупили наші залишки. Тепер вони нам же і пропонують це викупити назад тільки в 10 РАЗІВ дорожче.
Що робити?
– Купувати як Новус у спекулянтів і стати ворогом українців ?!
– Не купувати і значить не давати можливість людям забезпечити себе ?!
Ми вибрали друге.
Ми відмовилися купувати у спекулянтів за захмарними цінами і продавати за ціною діамантів – тому стоїмо порожні.
Біда наша.
В Україні практично нічого не роблять. У кращому випадку збірка з імпортних комплектуючих. Комплектуючі у виробників цього асортименту теж закінчилися. Тому поставок внутрішнього виробництва немає.
Наприклад.
Український виробник бактерицидних ламп стоїть бо немає самих лампочок. Корпуси є, в того що світить немає.
Наприклад.
Знаєте чому немає антисептиків.
Ви будете плакати зараз – рідина то якраз є. Але су*ка – немає баночок. Немає ємностей куди її розливати. У тих хто робить антисептики закінчилася тара. Коли буде невідомо.
Мені кожен день дзвонять всякі спекулянти і пропонують всі ці товари купити до себе в магазини.
Наприклад. Вони пропонують.
Купи маску в опті по 20 гривень за штуку, яка коштувала 1 гривню.
Купи термометр по 3000 гривень за штуку, який в опті був 500 гривень за штуку.
Купи кварцову лампу по 4000 гривень за штуку, яка коштувала в опті 900 гривень за штуку.
Так це якщо я куплю маску по 20 в опті, то навіть якщо я її поставлю продавати в нуль – мене заслужено зміщують з гі*ном.
Всіх спекулянтів послав.
Вирішив – буду чекати два-три тижні і привезу сам.
Дзвоню вчора виробнику масок в Китаї.
– відвантажуєте вже?
– так.
– потрібен 1 мільйон масок
– є. $1 за штуку.
– ви що з глузду з’їхали. Це 25 гривень за штуку в Китаї. Ви ж продавали її два місяці тому по 0.03 цента? Скільки ж вона буде коштувати в Україні. Її ж треба сюди літаком привезти і розмитнити.
– не хочете не беріть. У нас черга з країн.
– а респіратор з фільтром?
– Теж є. $3 за штуку.
– пи*дець.
І це виробник. Китай. Вчора.
Аналогічно з інфрачервоним термометром.
Сьогодні, виробник з великими боями погодився відвантажити нам 500 штук по $70 за штуку. Хочеш бери, ні – у нас черга на них з інших країн.
Що робити?!
Вперше, зможу сказати – ні це не про Україну. Це про весь світ. Світ виявився не готовий до такої атаки вірусу.
Світові запаси і світові потужності значно поступаються попиту.
І тут постає головна дилема.
Забезпечити за будь-яку ціну або залишитися без захисту, але зате з гордо піднятою головою.
Ми вибрали друге, але чесно кажучи – я не впевнений що це правильно.
Така реальність. А не те що ви собі думаєте.