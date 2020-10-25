Екзитполи обіцяють перемогу в першому турі лише Геннадію Кернесу, а ось Віталій Кличко, Борис Філатов, Геннадій Труханов та Андрій Садовий змагатимуться за своє крісло через два тижні. Як відбувається підрахунок в Україні на місцевих виборах, стежать Букви.

25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. На них обирали 369 міських голів, 5 366 депутатів райрад, 11 124 депутатів міських рад, 1 780 депутатів обласних і Київської міської ради. Паралельно ткож проводилося опитування від президента України щодо 5 питань. Але за підрахунками ОПОРИ розпіарений захід сумнівної законності змогли провести лише на 50 дільницях.

Голосування пройшло з порушеннями – від незабезпечення умов для людей з обмеженими можливостями і п’яних членів ДВК до порушення таємниці голосування через номери на бюлетенях, як в Броварах на Київщині.

22:30 – Віталій Кличко задоволений своїм результатом на виборах і нагадує, що минулого разу було на 10% менше. Також вінзадоволений результатом партії УДАР. А ось свого можливого суперника Олександра Попова він прокоментував так: “У мене складається таке враження, що виборці Попова – це ті люди, які не пам’ятають, що таке “йолка” на Майдані, вони не пам’ятають, що таке Янукович у місті Києві. І тільки з цим я можу пов’язати достатньо високу підтримку Олександра Попова”.

22:00 – українці показали низьку явку на виборах.

21:00 Як показало опитування групи “Рейтинг” ці вибори були не цікаві виборцям.

20:30 – Кандидат від “Слуги народу” Ірина Верещук нікого не звинувачує в тому, що у неї менше 10% підтримки, але сподівається вийти в другий тур.

А ось так коментар вона дала після оголошення екзитполу.

Президент Володимир Зеленський в штаб “Слуг” цього разу не прийшов. А вечірка була сумною

20:00 – соціологічна група Рейтинг, а також студія Савіка Шустера оприлюднили свої екзитполи.

Судячи з усього, Київ попри солідну перевагу мера Кличка чекає другий тур.

За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” перша 20-ка виглядає так:

1. Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 45.93%

2. Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя”— 9.62%

3. Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.53%

4. Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина”— 7.82%

5. Сергій Притула, “Голос” — 7.27%

Екзитпол “Рейтингу” також свідчить про те, що жоден кандидат не отримав понад 50% голосів виборців. Перша 10 кандидатів виглядає так:

Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 47,8%

Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя” — 8,6%

Сергій Притула, “Голос” — 8,3%

Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.0%

Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина” — 6,3%.

На виборах депутатів міськради лідирують УДАР та Європейська солідарність.

Екзитпол “Студії Савіка Шустера” свідчить, що в Харкові вже в першому турі перемогу здобуває чинний міський голова Геннадій Кернес.

Геннадій Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ” 57.90

Олександр Фельдман, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” 12.12

Олексій Кучер, “СЛУГА НАРОДУ” 11.98

Олег Абрамичев, “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 6.23

Ігор Черняк, “БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!” 4.51

Його ж партія абсолютний лідер на виборах.

У Дніпрі нинішній мер Борис Філатов лідирує і виходить у другий тур на місцевих виборах. Його результат – 44,47%. Його найближчі конкуренти Загід Краснов та Олександр Вілкул мають результати в районі 11-12%.

Результати виборів в Дніпровську міськраду поки виглядають так (проходять партії, що набрали більше 5%):

“Пропозиція” 28.33%

“Опозиційна платформа – За життя” 17.15%

“Слуга народу” 15.21%

“Громадська сила” 10.44%

“Європейська солідарність” 7.5%

Блок Вілкула “Українська перспектива” 5.24%

У Львові долю виборів такожвирішить другий тур. Тут Олег Синютка відстає від чинного мера Андрія Садовго на 14%.

Згідно з результатами екзит-полу на виборах в Одесі в другий тур вийдуть чинний міський голова Геннадій Труханов та нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик.

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