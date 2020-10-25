25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. На них обирали 369 міських голів, 5 366 депутатів райрад, 11 124 депутатів міських рад, 1 780 депутатів обласних і Київської міської ради. Паралельно ткож проводилося опитування від президента України щодо 5 питань. Але за підрахунками ОПОРИ розпіарений захід сумнівної законності змогли провести лише на 50 дільницях.
Голосування пройшло з порушеннями – від незабезпечення умов для людей з обмеженими можливостями і п’яних членів ДВК до порушення таємниці голосування через номери на бюлетенях, як в Броварах на Київщині.
22:30 – Віталій Кличко задоволений своїм результатом на виборах і нагадує, що минулого разу було на 10% менше. Також вінзадоволений результатом партії УДАР. А ось свого можливого суперника Олександра Попова він прокоментував так: “У мене складається таке враження, що виборці Попова – це ті люди, які не пам’ятають, що таке “йолка” на Майдані, вони не пам’ятають, що таке Янукович у місті Києві. І тільки з цим я можу пов’язати достатньо високу підтримку Олександра Попова”.
22:00 – українці показали низьку явку на виборах.
21:00 Як показало опитування групи “Рейтинг” ці вибори були не цікаві виборцям.
20:30 – Кандидат від “Слуги народу” Ірина Верещук нікого не звинувачує в тому, що у неї менше 10% підтримки, але сподівається вийти в другий тур.
А ось так коментар вона дала після оголошення екзитполу.
Президент Володимир Зеленський в штаб “Слуг” цього разу не прийшов. А вечірка була сумною
20:00 – соціологічна група Рейтинг, а також студія Савіка Шустера оприлюднили свої екзитполи.
Судячи з усього, Київ попри солідну перевагу мера Кличка чекає другий тур.
За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” перша 20-ка виглядає так:
1. Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 45.93%
2. Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя”— 9.62%
3. Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.53%
4. Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина”— 7.82%
5. Сергій Притула, “Голос” — 7.27%
Екзитпол “Рейтингу” також свідчить про те, що жоден кандидат не отримав понад 50% голосів виборців. Перша 10 кандидатів виглядає так:
- Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 47,8%
- Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя” — 8,6%
- Сергій Притула, “Голос” — 8,3%
- Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.0%
- Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина” — 6,3%.
На виборах депутатів міськради лідирують УДАР та Європейська солідарність.
Екзитпол “Студії Савіка Шустера” свідчить, що в Харкові вже в першому турі перемогу здобуває чинний міський голова Геннадій Кернес.
- Геннадій Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ” 57.90
- Олександр Фельдман, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” 12.12
- Олексій Кучер, “СЛУГА НАРОДУ” 11.98
- Олег Абрамичев, “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 6.23
- Ігор Черняк, “БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!” 4.51
Його ж партія абсолютний лідер на виборах.
У Дніпрі нинішній мер Борис Філатов лідирує і виходить у другий тур на місцевих виборах. Його результат – 44,47%. Його найближчі конкуренти Загід Краснов та Олександр Вілкул мають результати в районі 11-12%.
Результати виборів в Дніпровську міськраду поки виглядають так (проходять партії, що набрали більше 5%):
- “Пропозиція” 28.33%
- “Опозиційна платформа – За життя” 17.15%
- “Слуга народу” 15.21%
- “Громадська сила” 10.44%
- “Європейська солідарність” 7.5%
- Блок Вілкула “Українська перспектива” 5.24%
У Львові долю виборів такожвирішить другий тур. Тут Олег Синютка відстає від чинного мера Андрія Садовго на 14%.
Згідно з результатами екзит-полу на виборах в Одесі в другий тур вийдуть чинний міський голова Геннадій Труханов та нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик.
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