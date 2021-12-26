Вчора мережею прокотився черговий скандал: під час прийому у міськраді Львова у компанії з міністром освіти й науки України Ігорем Гарбаруком і мером Львова Андрієм Садовим їх супутниця була у вечірній сукні, яку багато хто оцінив як "відверту" через виріз на грудях.

Як відреагував українське суспільство на цей одяг, розповідають #Букви.

Жінку, яка опинилася в епіцентрі скандалу, звуть Христина Тишкун. Вона сама виклала фото на сторінці в Instagram, але після хвилі хейту їй довелося закрити свій акаунт. До речі, вона не розуміє, чому в її сторону прилетіло стільки критики: думала, що в міську раду вдягаються так, як хочеться.

Критика прилетіла зусібіч: і за виріз, і за підбори, і за шубу, яку жінка вдягала в приміщенні.

Надбанням суспільства стали й фото у білизні, які витягнули з акаунта жінки – зараз вони уже є по Telegram-каналах, у новинах і публікуються в соцмережах. З етичних міркувань і поваги до приватного життя людей, ми того публікувати не будемо.

Одяг жінки став об’єктом цькування та масних жартів, а слово “екскорт” в її адресу з’являлося навіть у ЗМІ.

Однак, мізогінія тут розкрилася не лише стосовно Христини Тишкун. Багато хто на людей, особливо жінок, які критикували цей одяг, ставили не менш образливі штампи. Коментатори пояснюють критику “заздрістю”, причому заздрістю що красі, що успіху (Тишкун є власницею компанії “БК Забудова”, магістеркою права та помічницею адвоката, проживає у столиці).

Багато хто, однак, намагається пояснити, що вони вважають сукню прекрасною, але недоречною. Особливо це болюче для користувачів інтернету після нещодавнього скандалу з образливо-стереотипним образом українки у серіалі, який транслюється на стримінговій платформі Netflix під назвою “Емілі в Парижі”.

Правила ділового етикету тоді порушила не лише Христина Тишкун, але й чоловіча частина компанії. Однак, ніхто цього не зауважував.

Ось що говорять про одяг Ігоря Гарбарука: “По-перше, чорний костюм. У діловій ситуації є доречним на співробітників охорони. Крапка. А чорна краватка під діловий костюм – це жалоба. Чорний колір — це урочистість. Чи сумна, чи радісна, але це не повсякденний колір у діловій ситуації. На приємній урочистості чорний колір — це колір смокінгу та краватки-метелика”. Такий коментар лишила Анна Чаплига, експертка з етикету та ділового моделювання.

Прокоментувала Чиплига і одяг Тишкун: “По-друге, соболь, сукня, декольте, розріз та чоботи з “каблами” (вибачте, це не каблук)… Образ цілісний і гармонійний. Для певної ролі у кіно – ідеальний. Але навряд чи доречний у компанії заступника міністра освіти. Навряд чи доречний ролі помічника адвоката (Тишкун вказана помічником адвоката у компанії Advisers). І навряд чи доречний для когось у діловій ситуаці”.

Однак, зважала на чоловіків лише меншість. Зауважимо, що чутки про те, що Христина Тишкун є помічницею Гарбарука, не підтвердилися – вона приїхала на зустріч як приватна особа.

Хейт в інтернеті – явище не нове. Як і сексизм, спрямований на усіх. Однак, чи вартий хибний вибір одягу такої хвилі ненависті? І якщо так, то де межа того, за що можна цькувати, а за що – ні?