З 24 лютого по 1 березня українці святкуватимуть Масляну. І головною традицією протягом тижня буде випікання млинців та пригощання ними гостей. Букви пропонують вам кілька рецептів.

В кожної господині є свої секрети і улюблені пропорції для млинців, але для випічки слід брати тільки свіжі яйця, а муку просівати кілька разів. Чим більше ви покладете цукру, тим темніші будуть млинці.

Спершу збийте яйця, додайте молоко, олію, потім сіль, цукор і останньою муку. Якщо плануєте солону начинку, то цукор не кладіть узагалі.

Тісто має бути густоти питного йогурту. Випікати їх слід на чистій розігрітій пательні з тонким дном. Якщо немає окремої сковорідки для млинців, витріть вашу перед випіканням сирою картоплиною або цибулиною, і змастіть вже розігріту шматком сала.

До речі, де і як їсти був цілий графік. В понеділок млинці роздавали біднякам, щоб пом’янути душі покійників. У вівторок ходили на оглядини перед майбутнім весіллям і їли в майбутніх невісток, в середу зятів кликали до тещі на млинці – звідти і приказка, а в п’ятницю в гості вже ходили тещі. В суботу до себе на млинці і посиденьки кликали невістки зовиць.

Млинці класичні



Інгредієнти:

– молоко (300 мл);

– 2 яйця;

– борошно (200-250 гр);

– 1 ст. ложка олії;

– цукор (2 ст. ложки);

– дрібка солі.

Збийте яйця в піну. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте. Молоко підігрійте, але не сильно. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром. Додавайте малими порціями борошно та ретельно перемішуйте, щоб не було грудочок.

Виливайте тісто на сковорідку на центр і розливайте до країв.

Зі шпинатом



Інгредієнти:

– 500 мл молока

-200 г замороженого шпинату

– 5 ст. ложок борошна

-4 ст. ложки рослинної олії

-2 яйця

-сіль

Приготуйте тісто як в попередньому рецепті, з’єднавши молоко, яйця, борошно, сіль.

Шпинат збийте в блендері і з’єднайте з тістом для млинців. Додайте рослинну олію і випікайте.

Шоколадні



Інгредієнти:

– вода 100 мл,

– йогурт 300 мл,

– какао 30 г,

– борошно пшеничне 7 ст. л.,

– цукор 2 ст. л.

Несолодкий рідкий йогурт з’єднайте з цукром та какао. Додайте просіяну муку до суміші та ретельно перемішуйте до однорідної маси, щоб не було грудочок.

Додайте ледь теплу фільтровану воду та знову добре розмішайте. Дайте тісту постояти годину в теплому місці.

Смажте млинці на сковорідці з обох боків до золотої скоринки.

Веганські кольорові

Інгридієнти:

– молоко рослинне (1 стакан)

– вода (3/4 склянки)

– масло рослинне (1 ч. л.)

– уксус (1 ст. л.)

– сода (1 / 2 ч. л.)

– харчовий барвник (1 ч. л.): можете взяти сухий або приготувати самі. Щоб отримати червоний, візьміть трохи вишневого сиропу або соку буряка, для зеленого використайте подрібнений шпинат, для помаранчевого – морквяний сік, а червонувато-фіолетовий відтінок надає їжі сік чорниці чи смородини.

Молоко кімнатної температури змішайте з водою, поступово додайте борошно, олію і барвник.

Погасіть соду оцтом і додайте до тіста.

Тісто збийте вінчиком. Випікайте млинці на сухій борошна сковороді.

Для начинки візьміть фрукти чи кокосовий крем з перетертими горіхами.