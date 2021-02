В англійській мові скорочень дуже багато – точна кількість не встановлена. Скорочені загальні слова, словосполучення й навіть речення стали частиною твітів та миттєвих повідомлень. Вони допомагають не лише скоротити обсяг тексту, але й зануритися в іншомовне середовище, звучати органічніше, скорочувати дистанцію між культурами.

Пригадайте, як у школі нам доводилося чути довгі конструкції в англійській мові, на кшталт: William Shakespeare was considered to be the world’s greatest dramatist also known as the Bard of Avon (Вільям Шекспір ​​вважався найбільшим світовим драматургом, відомим також як Бард Ейвона). Уявіть тепер якби замість also known as було б написано AKA, скорочена форма. Це речення має такий самий зміст, єдиний нюанс – воно не таке довге та менш формальне.

Сучасний світ постійно вносить корективи у мову. Тому щоб зійти за свого в англомовному текстовому середовищі, варто знати пару-трійку скорочень. Ось список-помічник найпопулярніших скорочень у 2021 від EnglishDom, який надихне вас на їхнє використання.

Категорії скорочень

Соціальні мережі, особисті текстові повідомлення, робочі чати – скороченнями користуються всюди та повсякчас. Це жива мова, яка швидко виходить з ужитку. Скорочення в англійській мові ще інколи називають інтернет-сленгом, оскільки вони здебільшого використовуються в неформальних бесідах у соціальних мережах.

Існує безліч способів скорочення слів в текстових повідомленнях англійською мовою – деякі з них загальні, наприклад, GB – goodbye (бувай), а інші більш нестандартні, як-от SOML – story of my life (історія мого життя). З кожним поколінням текстовий сленг змінюється і необхідно тримати руку на пульсі, щоб не виглядати старомодним.

Для кращого розуміння та запам’ятовування, ми розділили найпопулярніші абревіатури англійською на три категорії: вираження емоцій та почуттів; вираження думки; повідомлення, побажання та привітання. Ми виділили саме ці категорії, проаналізувавши дані з нашої внутрішньої цифрової платформи, зокрема, дані з розмовних клубів. Це найбільш поширені теми, які порушують люди в спілкуванні, тож знайте їх.

Висловлення емоцій та почуттів

Скорочення в цій категорії працюють найвдаліше, оскільки декількома літерами можна передати всю палітру емоційного стану. Вони передають прямий меседж, тому ваш іноземний співрозмовник не залишиться збентеженим.

CSL – Can’t stop laughing – коли ви не можете перестати сміятися, бо сталася дуже кумедна ситуація або під час перегляду стендапу вам стало так смішно, що аж живіт звело від коліків. “His jokes are so offbeat. I just CSL!” – «Його жарти дуже незвичні. Я просто не можу перестати сміятися!»

IFYP – I feel your pain – коли хтось із друзів або близьких переживає неприємну ситуацію і ви пишете IFYP, бо можете швидко продемонструвати підтримку. "Sometimes people behave really unfairly. IFYP." – «Інколи люди поводяться несправедливо. Я розумію тебе/відчуваю твій біль.»

JK – Just kidding – коли сталась незручна ситуація і ви хочете згладити гострі кути, щоб не виглядати нетактовним, грубим, то додаєте в кінці JK. "Don't be sad, mate! We're JK!" – «Не засмучуйся, друже! Ми просто жартуємо!»

ZZZ – Sleeping, bored, tired – коли ви втомлені, але попереду ще нудна зустріч, ваш стан можна описати як ZZZ. Також це скорочення може використовуватися, коли хтось спить. "The next meeting will start in 20 minutes. I'm just ZZZ." – «Наступна зустріч відбудеться через 20 хвилин. А я хочу спати, мені нудно і я втомлений (а)».

MRW – My reaction when – моя реакція коли…і тут можна продовжити речення тим, що ви побачили/почули/що вас дуже вразило. Часто йде як підпис до зображення. "(Excitement) MRW my favourite serial is being streamed on TV." – «(Приємне хвилювання/радість) Моя реакція, коли показують улюблений серіал по телевізору».

QQ – Crying – Трохи історії про виникнення цього скорочення. Згідно Urban Dictionary, QQ спочатку означало вийти з гри Warcraft II, натиснувши клавіші Alt+Q+Q. Коли гравець починав нити, інші пропонували йому QQ – "Why don't you QQ, noob?" (Чому б тобі не вийти з гри, новачок?) Незабаром це стало асоціюватися з тими, хто просто плаче, а також використовуватися в текстових повідомленнях і твітах. Наприклад: "Are you QQ again? He doesn't deserve you!" – «Ти знову плачеш? Він тебе не заслуговує!»

Вираження думки

Коли не хочеться гаяти час на написання довгих конструкцій, які ми часто вживаємо для формулювання думок або оціночних суджень, можна звернутися по допомогу до англійських абревіатур. У цій категорії вони позитивно сприймаються іноземцями, такий собі інтелектуальний жест з вашого боку.

FWIW – For what it’s worth – це скорочення нейтральне, слугує як вставне словосполучення та означає «як би не було». Можна використовувати тоді, коли ви висловлюєте свою зважену думку стосовно якоїсь ситуації, наприклад: “Well, FWIW, be careful” — «Ну що ж, як би не було, будь обережним».

FWIW – For what it's worth – це скорочення нейтральне, слугує як вставне словосполучення та означає «як би не було». Можна використовувати тоді, коли ви висловлюєте свою зважену думку стосовно якоїсь ситуації, наприклад: "Well, FWIW, be careful" — «Ну що ж, як би не було, будь обережним».

GMTA – Great minds think alike – коли хтось поділяє ваші думки, наприклад, щодо важливості сортування сміття, тоді ви розумієте, наскільки ви обидва класні. Це скорочення використовується лише в жартівливій формі, для самоіронії. "I suggested that we should waste sorting and Chris suggested the same thing. GMTA!" – «Я запропонував сортувати сміття, Кріс запропонував те саме. Розумники мислять однаково!»

TBH/TBF – To be honest/To be frank – скорочення-синоніми, можна використовувати в тих випадках, коли ви радісні або, навпаки, збентежені, й хочете поділитись своєю чесною, непідробною думкою. "TBF, I never liked the idea of making friends for selfish purposes. – «Відверто кажучи, мені ніколи не подобалася ідея мати друзів для корисливих цілей».

IDK – I don't know – іноді буває немає відповіді або розуміння того, що відбувається навколо, і чесно про це говориш: "IDK what is going on with my life" – «Я не знаю, що відбувається в моєму житті».

YGTR – You got that right – коли підтверджуєте правильність чиєїсь думки. Часто використовується як підпис до мему. "A: I think we'd better stick to the old plan. B: YGTR!" – «A: Думаю, нам краще дотримуватися старого плану. B: Ти правий/Слушна думка!»

CWOT – Complete waste of time – коли відволікся на годину в YouTube і раптом збагнув, що це була марна трата часу. "I've spent one hour watching silly videos instead of working. It's, without а doubt, CWOT!" – «Я витратив(ла) годину на перегляд безглуздих відео замість того, щоб працювати. Це, без сумніву, марна трата часу!»

Повідомлення, побажання, привітання

Писати скорочення, звісно, можна не лише за браком часу або у разі поспіху, але й коли просто хочеться звучати ближче до носіїв мови. Тож беріть собі на замітку та модифікуйте спілкування з іноземцями скороченими формами.

TTYL – Talk to you later – коли прощаєтесь, але хочете підкреслити, що поговорите пізніше.

GL – Good luck – форма неформального прощання, що буде особливо доречною у дружньому колективному чаті.

RUOK – Are you ok? – коли хочете поцікавитись як справи, можна використати коротку форму запитання.

HMU – Hit me up – означає напиши або подзвони мені. "Hey, you should HMU sometime" – «Тобі варто якось написати/подзвонити мені».

OMW – On my way – коли ви йдете або їдете на зустріч з кимось, можете повідомити, що ви вже OMW – в дорозі — і, ймовірно, незабаром будете, якщо не застрягнете в заторі. "I'm already OMW to the cinema. I'll be there in 10 minutes" – «Я вже йду/ по дорозі до кінотеатру. Буду там за 10 хвилин».

DBMIB – Don't bother me I'm busy – доволі різка відповідь, що означає «Не турбуй мене, я зайнятий(а)». ЇЇ ліпше писати тим людям, які точно не образяться на вас та не занесуть у чорний список.

Поради

Слідкуйте за новинками та застарілими скороченнями. Природа скорочень швидкоплинна – деякі з них виходять з моди, як-от LOL, OMG, ROFL та IMHO, а на їхнє місце приходять нові, тому бажано перевіряти їх на актуальність та поповнювати свій словник новими скороченнями.

Неможливо знати всі скорочення англійських слів. Власне, й не потрібно: більшість нейтівів користуються парою десятками загальних скорочень і ще декількома, так би мовити, “тематичними”, які вони використовують із людьми зі схожими інтересами.

Не зловживайте скороченнями. Інакше люди, яким ви пишете, будуть сприймати ваші повідомлення як азбуку Морзе, яку необхідно постійно розшифровувати, на кшталт: “OMG, I CSL! Did u do that? I want 2 do it 2! LOL!” – «О Боже, я не можу перестати сміятись! Це ти зробив? Я також хочу це зробити! Хаха!»Занадто, еге ж? Тож краще вибрати пару скорочень і цього буде достатньо.

Мова невпинно розвивається з кожним поколінням. І англійські скорочення – це класний спосіб інтегруватися в іноземну культуру та бути на одній хвилі з нейтівами. Тільки пам’ятайте: головне правило скорочень – не переборщити зі скороченнями.