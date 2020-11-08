Сумки, прикрашені масивними ланцюжками, виконані з хутра, затишні гумові чоботи на випадок сльоти або черевики-челсі, що стали справжнім стритстайл-феноменом. У добірці Букв - найкрасивіші і бажані сумки та взуття цього сезону.

Гумові чоботи

Безумовно, найпрактичнішим взуттєвим трендом цього сезону вважаються гумові чоботи. Ще затишнішим і практичним це взуття робить хутряна підкладка, як продемонстрували на показі Prada.

Стійке до дощу, мокрого снігу та інших атмосферних впливів, це взуття завжди виручить в зимову сльоту. У нинішньому сезоні гумові чоботи аж ніяк не схожі на класичні “всюдиходи”, а мімікрують, наприклад, під челсі або витончені чоботи на платформі і підборах, як у Chloe. Рекомендовано поєднувати такі чоботи з парою затишних вовняних шкарпеток.

Чоботи вище коліна

Взуття вище коліна заполонило багато подіумів – від Proenza Schouler і Victoria Beckham до Isabel Marant і Balmain, де представили ультра-лаковані чоботи.

Високі чоботи ніколи не вийдуть з моди, тому їх можна вважати вигідним вкладенням. Носіть такі чоботи поверх джинс, як у Celine, або з короткими сукнями та спідницями, як у Valentino.

Черевики челсі

Товста масивна підошва з виступами все ще залишається трендом і на нинішній осінньо-зимовий сезон 2020/2021 року.

Челсі на платформі, з кольоровою підошвою або в стилі дев’яностих стали обов’язковим предметом гардеробу у знаменитостей на кшталт Каньє Уеста або стритстайл-зірок. Дизайнери запропонували найрізноманітніші матеріали – з класичної шкіри, лакованої шкіри або гумові моделі.

Сумка-хобо

Тренди серед сумок нинішнього сезону також включають і деякі класичні речі, про які завжди приємно згадати як про щось давно забуте, але улюблене. Це стосується сумок в елегантному і стриманому стилі хобо – у формі півмісяця: тенденція, яка набирає обертів і буде сильна ще не один сезон.

Бренд Coperni надав сучасний вигляд своїм сумкам-хобо, використовуючи чітко окреслену і строгу форму у вигляді амбарного замку і кілька браслетів-ланцюжків.

Бренд Bottega Veneta вирішив дотримуватися своєї фірмової техніки плетіння і представив серію витончених сумок-хобо в ідеальних осінніх відтінках.

Цікаве поєднання гладкої замші і багатих відтінків дорогоцінного каміння в сумках-хобо помічено на показі Brandon Maxwell. А Valentino об’єднав кілька тенденцій, використавши плюшеві мотиви в своїх об’ємних сумках-хобо.

Сумка з хутра

Що може бути краще, ніж носити з собою сумку з короткої шерсті. Ще й яка підходить під плюшеве пальто. М’які, ворсисті і пухнасті сумки забезпечували зручність нарядам Dior, Balmain і Dries Van Noten, роблячи образ по-зимовому затишним і комфортним.

Оброблені овчиною, як у Michael Kors, в поєднанні з замшею і шкірою, як у Balmain, виконані повністю з хутра, як у Dries van Noten, або з ручками-ланцюгами, як у Bottega Veneta – все це позачасові інвестиції на довгі зими.

Чохли для бездротових навушників

Якщо вже існують сумки для смартфонів, то чому б не створити подібний технологічний аксесуар для ейрподс? Тим більше що в дні, коли ми намагаємося вимушено дистанціюватися або навпаки уникнути взаємодії з людьми, бездротові навушники – це вже базова потреба. І їй необхідний не просто окремий відсік в сумці, а цілий аксесуар, який можна носити на видному місці: як брелок на пояс або сумку, в якості підвіски на шию або як браслет на зап’ясті.

При цьому дизайнери доводять, що це не просто веселий і легковажний напрямок моди і не чергова дрібничка. Це – розумне вкладення в майбутнє. Наприклад, міні-футляр Burberry для навушників – предмет вуглецево-нейтральної продукції, створений за всіма канонами стійкої моди. Шукайте шикарні технологічні аксесуари у Givenchy, Tom Ford і Prada.

Великі місткі сумки

Завдяки додатковому місцю, необхідному для нових предметів першої необхідності, таких як дезінфікуючий засіб для рук, серветки, рукавички і запасні маски, об’ємні силуети сумок – справжній маст хев 2020 року.

З одного боку дизайнери немов жартують, створюючи гіпероб’емні шопери, в які може поміститися все життя. З іншого, – цей фаворит подіумів виглядає досить практичним.

По суті це міні-чемодан, тільки розрахований для нетривалої поїздки на вихідні. При цьому він представлений в виключно елегантній формі: з плетеними ручками, як у Chloe, нагадуючи стьобану дуту куртку, як у Proenza Schouler, або виконаний дуже мінімалістично, як у Jil Sander.

Сумки з ланцюгами

Фактурні масивні ланцюги в цьому сезоні, здається, заповнили подіуми у всіх модних столицях. Відтепер їх носять не тільки на шиї як чокер, але і на сумках і навіть взутті.

Масивний короткий ланцюг може стати домінантним акцентом сумки – як у JW Anderson і No 21. А коротка тонка, як Altuzarra, додати легкий акцент повсякденного стилю. З металу і пластика, у вигляді ремінця або ручок, ланцюги на сумочках – бажаний аксесуар. Модні стилісти радять обов’язково оздобити свою сумку ремінцем-ланцюжком і спробувати створити новий образ. Тому найдоступнішим варіантом цього тренда стане придбання ланцюжка-чокера, яким можна прикрасити одну зі своїх сумок.