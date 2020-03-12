Силуети, кольору, принти і стилі. В огляді #Букв - головні тренди весна-літо 2020 і більше 40 ідей з подіуму - для модного оновлення гардеробу.

Новий квітковий принт

У цьому сезоні дизайнери представили безліч новаторських квіткових композицій. Ретро-візерунки, немов перенесені зі шпалер 60-х та 70-х років на сукні.

Вантажні диванні принти на костюмах, як в колекціях Prada та Marc Jacobs. Або квіткова психоделіка і богемні флористичні мотиви, як у Etro чи Alberta Ferretti.

Різноманітність візерунків вражає: в одному вбранні рекомендується поєднувати відразу кілька.

Принт tie-dye

Хіпі-кольори все так само правлять балом в колекціях нового сезону, але змінює яскраві психоделічні відтінки на спокійні і повсякденні.

Так, повсякденний сизо-блакитний tie-dye представив бренд Tibi, пропонуючи для створення кежуал-образу поєднувати прикрашену таким принтом спідницю з толстовкою в тон. Але у Versace все ж пропонують повеселитися, а саме – носити неоновий tie-dye на контрасті стилів: activewear з принтом tie-dye поєднувати з діловим одягом.

У стилі жіночої білизни

Жіноча білизна продовжує виходити за межі спальні.

Крім бюст’є, в весняних колекціях тепер з’явилися такі традиційні деталі нижньої білизни, як пояси для панчох, корсети, підв’язки, прозорі вставки і тонни шовку та мережива.

Будуарні підв’язки Mugler пропонує носити під блейзерамі, а Helmut Lang та Dion Lee прикрашає “білизняними” застібками довгі топи та водолазки.

Ностальгічний горошок

На модну сцену знову повернувся гороховий принт, який сьогодні виглядає більш ніж ностальгічно. У Dries Van Noten він навіває ретро-настрій 60-х. У Balenciaga “звучить” у стилі 80-х. А в Balmain відсилає прямо у 90-і. Більш сучасні інтерпретації горошку варто шукати у Carolina Herrera, Michael Kors та Altuzarra.

Тропічний принт

Дизайнери пропонують стекти в спекотні тропіки. Правда, не в прямому, а переносному сенсі, прикрасивши вічнозеленими тропічними рослинами сукні, спідниці, костюми та інші предмети гардероба.

Широко та яскраво тему джунглів розкрили Dolce & Gabbana, Valentino і особливо Versace: нагадаємо, наприкінці показу бренду на подіум вийшла Дженніфер Лопес в легендарній сукні 2000-го року, про яку шумів увесь Інтернет.

Тому поза усяких сумнівів, “тропічна” сукня – однозначний мастхев сезону!

Smart-костюм

Коли справа доходить до добре продуманого капсульного гардероба, обов’язковим і важливим завжди залишається костюм.

Тому дизайнери все так само роблять на нього велику ставку в своїх колекціях, але пропонують багато свіжих оновлень. Наприклад, пропонують жінкам одягнутися в костюми-трійки, додаючи до них жилетки в тон. А повсякдень носити шорти-бермуди замість брюк.

З огляду на кількість представлених костюмів з бермудами всіх видів, схоже, що бізнес-кежуал – ключовий стиль сезону весна-літо 2020: від лихої дівчата Tibi до розслабленого ансамблю Givenchy, в якому можна повеселитися в офісі і на вечірці.

Новий сафарі-стиль

Помітно, як в новому сезоні сафарі-стиль відчуває себе трохи більш витончено.

Замість очікуваного практичного комбінезона або класичних брюк-карго ми побачили великі накладні кишені та крохмалисті тканини на блейзерах, сукнях і костюмах.

Незалежно від того, куди ви йдете в такому одязі, дійсно на сафарі, на прогулянку по місту або на зустріч в офіс, очевидно, що дизайнери задумували цей одяг не для подорожей, але щоб перенести нас у подорож.

Топ-тубус з 90-х

Своє воскресіння пережив топ з 90-х. Широкий, без бретелей, він трохи довше ніж класичне бандо, іноді нагадуючи майку без шлеек, які в яскраві 90-е носила Брітні Спірс, злегка оголюючи свій засмаглий живіт.

Якщо хочеться наслідувати тренд, але не оголяти живіт, варто взяти на озброєння важливий стилістичний прийом: зав’язати навколо тулуба шарф як топ.

Всі відтінки спектру

“Хай буде колір!” – майже одноголосно заявили дизайнери і представили найсміливіші відтінки, тони і півтони усього сонячного спектра. Від ніжних зефірно-цукеркових, які довго тримали пальму першості в весняних колекціях, до яскравої фуксії, насиченого лимона, лайма та апельсина.

Розкішні сукні і справді виглядають наче фруктові льодяники: досить подивитися колекції Brandon Maxwell, Jacquemus, Bottega Veneta та інших.