Новий квітковий принт

У цьому сезоні дизайнери представили безліч новаторських квіткових композицій. Ретро-візерунки, немов перенесені зі шпалер 60-х та 70-х років на сукні.

Emilia Wickstead_цветы

Вантажні диванні принти на костюмах, як в колекціях Prada та Marc Jacobs. Або квіткова психоделіка і богемні флористичні мотиви, як у Etro чи Alberta Ferretti.

Різноманітність візерунків вражає: в одному вбранні рекомендується поєднувати відразу кілька.

Alexander McQueen _цветы

Принт tie-dye

Хіпі-кольори все так само правлять балом в колекціях нового сезону, але змінює яскраві психоделічні відтінки на спокійні і повсякденні.

Так, повсякденний сизо-блакитний tie-dye представив бренд Tibi, пропонуючи для створення кежуал-образу поєднувати прикрашену таким принтом спідницю з толстовкою в тон. Але у Versace все ж пропонують повеселитися, а саме – носити неоновий tie-dye на контрасті стилів: activewear з принтом tie-dye поєднувати з діловим одягом.

Isabel Marant _тай дай

У стилі жіночої білизни

Жіноча білизна продовжує виходити за межі спальні.

Крім бюст’є, в весняних колекціях тепер з’явилися такі традиційні деталі нижньої білизни, як пояси для панчох, корсети, підв’язки, прозорі вставки і тонни шовку та мережива.

Givenchy

Будуарні підв’язки Mugler пропонує носити під блейзерамі, а Helmut Lang та Dion Lee прикрашає “білизняними” застібками довгі топи та водолазки.

Dion Lee Dion Lee

Ностальгічний горошок

На модну сцену знову повернувся гороховий принт, який сьогодні виглядає більш ніж ностальгічно. У Dries Van Noten він навіває ретро-настрій 60-х. У Balenciaga “звучить” у стилі 80-х. А в Balmain відсилає прямо у 90-і. Більш сучасні інтерпретації горошку варто шукати у Carolina Herrera, Michael Kors та Altuzarra.

Altuzarra_грошек Carolina Herrera _грошек Carolina Herrera_горошек

Тропічний принт

Дизайнери пропонують стекти в спекотні тропіки. Правда, не в прямому, а переносному сенсі, прикрасивши вічнозеленими тропічними рослинами сукні, спідниці, костюми та інші предмети гардероба.

Dolce & Gabbana _джунгли Dolce & Gabbana джунгли Dolce & Gabbana джунгли Marni_джунгли Valentino _джунгли

Широко та яскраво тему джунглів розкрили Dolce & Gabbana, Valentino і особливо Versace: нагадаємо, наприкінці показу бренду на подіум вийшла Дженніфер Лопес в легендарній сукні 2000-го року, про яку шумів увесь Інтернет.

Джей Ло_Versace_джунги

Тому поза усяких сумнівів, “тропічна” сукня – однозначний мастхев сезону!

Smart-костюм

Коли справа доходить до добре продуманого капсульного гардероба, обов’язковим і важливим завжди залишається костюм.

Burberry_костюм Burberry_костюм

Тому дизайнери все так само роблять на нього велику ставку в своїх колекціях, але пропонують багато свіжих оновлень. Наприклад, пропонують жінкам одягнутися в костюми-трійки, додаючи до них жилетки в тон. А повсякдень носити шорти-бермуди замість брюк.

Givenchy_костюм Tibi_костюм

З огляду на кількість представлених костюмів з бермудами всіх видів, схоже, що бізнес-кежуал – ключовий стиль сезону весна-літо 2020: від лихої дівчата Tibi до розслабленого ансамблю Givenchy, в якому можна повеселитися в офісі і на вечірці.

Новий сафарі-стиль

Помітно, як в новому сезоні сафарі-стиль відчуває себе трохи більш витончено.

Chloé_сафари Chloé_сафари

Замість очікуваного практичного комбінезона або класичних брюк-карго ми побачили великі накладні кишені та крохмалисті тканини на блейзерах, сукнях і костюмах.

Max Mara_сафари Tibi_сафари

Незалежно від того, куди ви йдете в такому одязі, дійсно на сафарі, на прогулянку по місту або на зустріч в офіс, очевидно, що дизайнери задумували цей одяг не для подорожей, але щоб перенести нас у подорож.

Топ-тубус з 90-х

Своє воскресіння пережив топ з 90-х. Широкий, без бретелей, він трохи довше ніж класичне бандо, іноді нагадуючи майку без шлеек, які в яскраві 90-е носила Брітні Спірс, злегка оголюючи свій засмаглий живіт.

Givenchy_топ бандо

Якщо хочеться наслідувати тренд, але не оголяти живіт, варто взяти на озброєння важливий стилістичний прийом: зав’язати навколо тулуба шарф як топ.

Всі відтінки спектру

“Хай буде колір!” – майже одноголосно заявили дизайнери і представили найсміливіші відтінки, тони і півтони усього сонячного спектра. Від ніжних зефірно-цукеркових, які довго тримали пальму першості в весняних колекціях, до яскравої фуксії, насиченого лимона, лайма та апельсина.

Jacquemus_цвет3 Peter Pilotto_цвет Staud_цвет

Розкішні сукні і справді виглядають наче фруктові льодяники: досить подивитися колекції Brandon Maxwell, Jacquemus, Bottega Veneta та інших.