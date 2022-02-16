Ми вже звикли до того, що тема війни в Україні – одна з основних у світі протягом кількох останніх місяців. Це не та популярність, до якої прагне будь-яка країна. Але це наша дійсність, у якій ми особисто живемо вже 8 років. Ми звикли чути заяви іноземних політиків стосовно України. А як до нас ставляться іноземні громадяни?

Україна вже вісім років стоїть перед викликами агресивного російського імперіалізму, який лишає два варіанти: важко та довго боротися або ж здатися і зникнути. Українці обрали перше. Але, як небагата країна, яка протистоїть одній із найсильніших армій світу, ми потребували допомоги ззовні. Українські політики, дипломати та народ мусили постійно нагадувати про свою війну, відвертаючи увагу інших країн від їхніх рутинних проблем. Ми кричали, щоб заглушити російську пропаганду та важку інформаційну війну. Україна постійно наполягала на тому, щоб країни відмовилися від дружби з Росією, накладали на неї санкції (що негативно впливало на економіку обох сторін) і псувала стосунки з країною, яка є найбільшим експортером енергоносіїв у Європу. Україна просила про допомогу – фінансову, технічну, медичну, дипломатичну. І при цьому з важким буксуванням просувалася шляхом реформ і подолання корупції, про що нам постійно нагадували.

Іноді у ЗМІ проскакували тези про втому Європи від України – це звучало і від українських експертів, і від іноземних. Цей негатив засів у головах багатьох, посилюючи відчуття самотності та незахищеності перед оскаженілим агресором. Але чи це дійсно так?

Безумовно, суспільство неоднорідне. Це видно на прикладі українців, і не менш вираженим контраст є й серед решти країн. Тому розписуватися за усіх немає змісту. Хоч, результати нещодавніх опитувань компанії Schoen Cooperman Research свідчать про те, що у Польщі про важливість підтримки України на тлі військової загрози з боку РФ заявили 71% опитаних, у США – 65%, у Канаді – 63%, у Великій Британії та Німеччині – 59%, у Франції – 53%. Водночас взяття на себе зобов’язання союзниками з НАТО захищати Україну від РФ підтримує 66% респондентів Польщі, по 61% – у США та Канаді, 57% – Франції, 49% – Німеччини та 47% – жителів Великої Британії.

Це значний результат. Також понад 80% канадців згодні надати підтримку Україні для захисту кордонів, 75% відповіли ствердно на запитання, чи має Канада надати Україні зброю.

Але такі опитування занадто абстрактні для повного розуміння – наочні приклади значно зрозуміліші. Звичайна група у Facebook на 3 млн осіб, де люди з різних країн публікують свої краєвиди з вікна. Вона так і називається – “Краєвид з мого вікна” (View from my window). Українець Богдан Василюк опублікував мальовничий краєвид зимового Києва, який розгортається за його вікном. Але результат виявився неочікуваним.

60 тисяч вподобань, 1,9 тисячі поширень, 13 тисяч коментарів, які адміністратор групи просто закрив через велику кількість. Якщо прогортаєте допис у групі, ви переконаєтеся: це вкрай рідкісний результат. Що ж спровокувало таку реакцію? Чому звичайне фото викликало таку реакцію?

Відповідь на це запитання з’являється у перших же коментарях. Це слова підтримки.

“Прекрасний краєвид. Сподіваємося та молимося за те, щоб ця криза була вирішена і що ваша країна житиме у мирі. Будь ласка, лишайтеся в безпеці!”.

“Гарне фото. Будь ласка, покажіть нам, як це виглядатиме наступного тижня. Господи, благослови народ України”.

“Так красиво. Ми молимося за вашу країну. Ми молимося за безпеку та мир. Благословення з Пагоса-Спрінгс, штат Колорадо, США, де є найглибші у світі гарячі джерела”.

“Дивовижно бачити цей краєвид і дивуватися щодо повсякденного життя всіх людей, які живуть там, з цією жахливою хмарою, що нависає над усіма вами. Сподіваючись на повернення миру та стабільності — найкращі побажання з Сіднея, Австралія”.

“Сподіваємося, що ви і ваша країна залишитеся в безпеці. Дякую за публікацію та надання нам уявлення про Київ. Зберігаючи Україну у своєму серці та посилаючи мирні думки та енергію любові всім. З найкращими побажаннями, з Боулдер, Колорадо, США”.

“Ваша країна в наших думках, коли ми молимося за мирне вирішення поточної ситуації! З Остіна, Техас, США”.

“Гарно. Сподіваюся, ви в безпеці. Ви і ваша країна в моїх думках. Я молюся за мирний результат. Український народ заслуговує свободи і заслуговує на неї без кровопролиття. З Вісконсіна, США”.

І таких от коментарів 13 тисяч. Майже усі вони – зі словами підтримки українцям і Україні. Дехто захоплювався силою та витримкою українців, дехто – розповідав свої історії знайомства з нашою країною та її жителями.

США, Велика Британія, Австралія, Кувейт, Канада, Південна Африка… Погляди світу приковані до України. Не лише від страху за себе та з інтересу. Їхні коментарі – це приклад людяності та солідарності, взаємопідтримки навіть крізь тисячі кілометрів.

Україна – це не лише скандал щодо розмови Зеленського з Трампом; Україна – це не лише Чорнобильська катастрофа, це не лише борщ і шаровари. Україна зараз – це небагата країна із сильними, хоч і такими різними людьми, які боряться за свободу та проти тиранії. Це коли мир виборюєш війною, а майбутнє щастя – болем і звитягою; а щоб було спокійно потім, зараз ми тривожимося.

Це лише наш бій. Але за нас вболівають. Нам дають необхідні речі, хоч про них потрібно просити. Про нас говорять. За нас хвилюються. Україна сотні років боролася, але, мабуть, вперше про це знають навіть у Кувейті.

Ми не самі.