Сьогодні пропонуємо приготувати дуже простий та смачний морквяний торт за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Морква використовувалася для приготування солодких пиріжків ще в Середньовіччі, коли підсолоджувачі були рідкісними й дорогими, тоді як морква, яка містить більше цукру, ніж будь-який інший овоч крім цукрових буряків, була набагато доступніша і часто використовувалася для приготування солодких десертів.

З того часу все змінилося, але цей десерт і нині займає особливе місце в серцях ласунів. А за нашим рецептом морквяний торт вдасться приготувати будь-кому.

Морквяний торт

Інгредієнти:

Коржі:

250 г борошна

300 г цукру

180 г олії

200 г моркви на мілку терку

4 яйця

1 ст. л. розпушувача

кориця, мускатний горіх, сіль, горіхи

Крем:

500 г крем-сиру

100 г вершкового масла (м’якого)

100 г цукру та ванільний екстракт

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром, додати олію, знову збити й додати моркву. Просіяти в масу всі сухі інгредієнти та перемішати.

Випікати 30 хвилин при 180 °C.

Розрізати корж на дві частини, промочити коржі апельсиновим соком і змастити кремом.

Залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч.

Смачного!