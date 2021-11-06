Морква використовувалася для приготування солодких пиріжків ще в Середньовіччі, коли підсолоджувачі були рідкісними й дорогими, тоді як морква, яка містить більше цукру, ніж будь-який інший овоч крім цукрових буряків, була набагато доступніша і часто використовувалася для приготування солодких десертів.

З того часу все змінилося, але цей десерт і нині займає особливе місце в серцях ласунів. А за нашим рецептом морквяний торт вдасться приготувати будь-кому.

Морквяний торт

Інгредієнти:

Коржі:

  • 250 г борошна
  • 300 г цукру
  • 180 г олії
  • 200 г моркви на мілку терку
  • 4 яйця
  • 1 ст. л. розпушувача
  • кориця, мускатний горіх, сіль, горіхи

Крем:

  • 500 г крем-сиру
  • 100 г вершкового масла (м’якого)
  • 100 г цукру та ванільний екстракт

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром, додати олію, знову збити й додати моркву. Просіяти в масу всі сухі інгредієнти та перемішати.

Випікати 30 хвилин при 180 °C.

Розрізати корж на дві частини, промочити коржі апельсиновим соком і змастити кремом.

Залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч.

Смачного!