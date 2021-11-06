Морква використовувалася для приготування солодких пиріжків ще в Середньовіччі, коли підсолоджувачі були рідкісними й дорогими, тоді як морква, яка містить більше цукру, ніж будь-який інший овоч крім цукрових буряків, була набагато доступніша і часто використовувалася для приготування солодких десертів.
З того часу все змінилося, але цей десерт і нині займає особливе місце в серцях ласунів. А за нашим рецептом морквяний торт вдасться приготувати будь-кому.
Морквяний торт
Інгредієнти:
Коржі:
- 250 г борошна
- 300 г цукру
- 180 г олії
- 200 г моркви на мілку терку
- 4 яйця
- 1 ст. л. розпушувача
- кориця, мускатний горіх, сіль, горіхи
Крем:
- 500 г крем-сиру
- 100 г вершкового масла (м’якого)
- 100 г цукру та ванільний екстракт
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром, додати олію, знову збити й додати моркву. Просіяти в масу всі сухі інгредієнти та перемішати.
Випікати 30 хвилин при 180 °C.
Розрізати корж на дві частини, промочити коржі апельсиновим соком і змастити кремом.
Залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч.
Смачного!