Субота 5 лютого
Брати Гадюкіни
Doker Pub. Богатирська, 25
Ціна: від 350
Брати Гадюкіни – культовий український рок-гурт. Він створений 1988 року у Львові. Серед хітів музикантів – “Файне місто Тернопіль”, “Наркомани на городі”, “Було не любити”, “117 стаття”, “Звьоздочка моя”, “Дівчина з Коломиї”, “Жовті стрічки”, “Карпати” та інші.
Брати Гадюкіни – Ой лихо! (Chervona Ruta Festival 1989)
Квитки: https://kiev.karabas.com/ua/brati-gadyukini-19
Rhythm Büro
ВДНГ, павільйон №9
Ціна: 850
“Можна сміливо сказати: перед вашими очима анонс нашої першої великої події в приміщенні за 2 роки! Ми вирішили назвати її просто Rhythm Büro, як колись називали свої перші вечірки, коли не мали планiв далi, ніж на поточну подiю.” – організатори рейву
Лайн–ап концерту:
Anthony Rother (hybrid electro set)
Blind Observatory
Hydrangea
Rrose (live)
Vera Logdanidi
Visual artist:
Blck Box
NEW … Anthony Rother – HYBRID-SET Electro 2021
Більше інформації: https://fb.me/e/1m6T19324
Квитки: https://rhythmburo.com/rb5feb/
1 YEAR OF KTM
Otel’, Нижніюкрівська, 31
Ціна: 350-450
Формація Kyiv Trance Mission з’явилася рік тому, щоб започаткувати новий етап розвитку трансової музики у дусі часу — швидкого та емоційного: відображаючи тісний зв’язок людства та технологічного прогресу у візуальному оформленні заходів та дрес-коді з кіберпанковою естетикою. 5 лютого у клубі Otel’ КТМ відсвяткує свою першу річницю з гостями із Лондону, Берліну та Конгагена.
Лайн–ап концерту:
.::audio::.
EZY (Endurance, Fast Forward, BunkerBauer / Copenhagen)
https://soundcloud.com/ezycph
Dj Hyperdrive (CRUDE / Berlin)
https://soundcloud.com/djhyperdrive
OLHA (Drift, KTM / London)
https://soundcloud.com/olha_korovina
Omon Breaker (Standart Deviation, Avantage / Kyiv)
https://soundcloud.com/omonbreaker
S.A. Tweeman (VESELKA, KTM / Kyiv)
https://soundcloud.com/stastwee
.::digital art::.
https://www.kyivdigital.net
CRUDE – DJ Hyperdrive / January 19 / 9pm-10pm
Більше інформації: https://fb.me/e/2Ppc23xNh
Квитки: https://ottry.com/services/warp/ktm
Metal Rise Gig Kyiv
Теплий Ламповий. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Ціна: 150-200
У культурній програмі заходу – слем, сайкл-піт, стіна смерті та справжній український метал!
Лайн–ап концерту:
Activated (Thrash metal, Kyiv)
Arhat (Groove\Death metal , Kyiv )
AntakXarana (Art core,Vinnitsa)
Dying Grotesque (Death metal, Kyiv)
Firelake (Melodic Death metal, Kyiv)
Selector (Groove\Thrash metal, Kyiv)
Arhat – Symbols (Full Band playthrough)
Більше інформації: https://fb.me/e/1dztmPw57
ⅩⅩⅠⅠ: YEARS OF DENIAL
ARSENAL XXII. Московська, 8
Ціна: 400
Years of Denial — це альтер-его французького музиканта / діджея / продюсера Джерома Чернеяна та чеського виконавця / діджея / продюсера Баркосіни Ганусової. Використовуючи апаратне забезпечення в поєднанні з вокалом і безліччю пристроїв для дабування, YOD знову відвідують темний куточок пост-панку, індустріального музичного руху та рейв-культури.
Лайн–ап концерту:
Years of Denial
Vani Vachi
Jana Woodstock
Clasps
Roma Khropko
Years Of Denial Live Set | Boiler Room x Kaos
Більше інформації та квитки: https://ra.co/events/1498787
DEATH LOUNGE vol.2 noise/ambient/experimental experience
Wild Stone Bar. Нижніюкрівська, 31
Ціна: 150
Ласкаво просимо на експериментальну вечірку в стилі шумової атмосфери
Лайн-ап концерту:
NIGGA KNEE
OSHKIR
SVADBA
WHAT’S-HIS-FACE
ЕЛЬЦИН
CHTONIC TRANQUILITY
(ZOB+ Christ VS Diablo = Death (of both) COLLAB)
KAVKAZKA SOUND
ROZPUSTA
OCCVLT_FOREST
Kavkazka Sound @ 20ft Radio – 28/04/2021
Більше інформації: https://fb.me/e/mGBUsayuk
Неділя 6 лютого
THE ВЙО. “Bob Marley”
Caribbean Club. Симона Петлюри, 4
Ціна: 190-250
Святкування Дня народження легендарного Bob Marley!
Лайн-ап концерту:
ТНЕ Вйо
Dub Joint
Shri-Ланка
Більше інформації: https://fb.me/e/2e510UCm0
Квитки: https://caribbean.com.ua/ua/concert_hall_ua/the-vyo-bob-marley/
Ансамбль КЦ та Бетон
Docker-G pub, Ігорівська, 13/5
Ціна: 150-700
6 лютого стіни Docker-G pub знову затремтять від вибуху гітарних рифів сатирико-ліричного панк-року! Зустрічайте старих друзів – львівський Бетон та київський Ансамбль КЦ, які роздадуть музла кожному прямо у вуха!
Спецгість – дядько HAM
Лайн-ап концерту:
Бетон
Ансамбль КЦ
Uncle Ham
Бетон – Тільки Для Своїх (OFFICIAL VIDEO 2021)
Більше інформації: https://fb.me/e/2Lc4ln1NR
Квитки: https://docker.com.ua/afisha/ansambl-kts-amp-beton-2022-01-06/