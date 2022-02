Субота 5 лютого

Брати Гадюкіни

Doker Pub. Богатирська, 25

Ціна: від 350

Брати Гадюкіни – культовий український рок-гурт. Він створений 1988 року у Львові. Серед хітів музикантів – “Файне місто Тернопіль”, “Наркомани на городі”, “Було не любити”, “117 стаття”, “Звьоздочка моя”, “Дівчина з Коломиї”, “Жовті стрічки”, “Карпати” та інші.

Брати Гадюкіни – Ой лихо! (Chervona Ruta Festival 1989)

Квитки: https://kiev.karabas.com/ua/brati-gadyukini-19

Rhythm Büro

ВДНГ, павільйон №9

Ціна: 850

“Можна сміливо сказати: перед вашими очима анонс нашої першої великої події в приміщенні за 2 роки! Ми вирішили назвати її просто Rhythm Büro, як колись називали свої перші вечірки, коли не мали планiв далi, ніж на поточну подiю.” – організатори рейву

Лайн–ап концерту:

Anthony Rother (hybrid electro set)

Blind Observatory

Hydrangea

Rrose (live)

Vera Logdanidi

Visual artist:

Blck Box

NEW … Anthony Rother – HYBRID-SET Electro 2021

Більше інформації: https://fb.me/e/1m6T19324

Квитки: https://rhythmburo.com/rb5feb/

1 YEAR OF KTM

Otel’, Нижніюкрівська, 31

Ціна: 350-450

Формація Kyiv Trance Mission з’явилася рік тому, щоб започаткувати новий етап розвитку трансової музики у дусі часу — швидкого та емоційного: відображаючи тісний зв’язок людства та технологічного прогресу у візуальному оформленні заходів та дрес-коді з кіберпанковою естетикою. 5 лютого у клубі Otel’ КТМ відсвяткує свою першу річницю з гостями із Лондону, Берліну та Конгагена.

Лайн–ап концерту:

.::audio::.

EZY (Endurance, Fast Forward, BunkerBauer / Copenhagen)

https://soundcloud.com/ezycph

Dj Hyperdrive (CRUDE / Berlin)

https://soundcloud.com/djhyperdrive

OLHA (Drift, KTM / London)

https://soundcloud.com/olha_korovina

Omon Breaker (Standart Deviation, Avantage / Kyiv)

https://soundcloud.com/omonbreaker

S.A. Tweeman (VESELKA, KTM / Kyiv)

https://soundcloud.com/stastwee

.::digital art::.

https://www.kyivdigital.net

CRUDE – DJ Hyperdrive / January 19 / 9pm-10pm

Більше інформації: https://fb.me/e/2Ppc23xNh

Квитки: https://ottry.com/services/warp/ktm

Metal Rise Gig Kyiv

Теплий Ламповий. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Ціна: 150-200

У культурній програмі заходу – слем, сайкл-піт, стіна смерті та справжній український метал!

Лайн–ап концерту:

Activated (Thrash metal, Kyiv)

Arhat (Groove\Death metal , Kyiv )

AntakXarana (Art core,Vinnitsa)

Dying Grotesque (Death metal, Kyiv)

Firelake (Melodic Death metal, Kyiv)

Selector (Groove\Thrash metal, Kyiv)

Arhat – Symbols (Full Band playthrough)

Більше інформації: https://fb.me/e/1dztmPw57

ⅩⅩⅠⅠ: YEARS OF DENIAL

ARSENAL XXII. Московська, 8

Ціна: 400

Years of Denial — це альтер-его французького музиканта / діджея / продюсера Джерома Чернеяна та чеського виконавця / діджея / продюсера Баркосіни Ганусової. Використовуючи апаратне забезпечення в поєднанні з вокалом і безліччю пристроїв для дабування, YOD знову відвідують темний куточок пост-панку, індустріального музичного руху та рейв-культури.

Лайн–ап концерту:

Years of Denial

Vani Vachi

Jana Woodstock

Clasps

Roma Khropko

Years Of Denial Live Set | Boiler Room x Kaos

Більше інформації та квитки: https://ra.co/events/1498787

DEATH LOUNGE vol.2 noise/ambient/experimental experience

Wild Stone Bar. Нижніюкрівська, 31

Ціна: 150

Ласкаво просимо на експериментальну вечірку в стилі шумової атмосфери

Лайн-ап концерту:

NIGGA KNEE

OSHKIR

SVADBA

WHAT’S-HIS-FACE

ЕЛЬЦИН

CHTONIC TRANQUILITY

(ZOB+ Christ VS Diablo = Death (of both) COLLAB)

KAVKAZKA SOUND

ROZPUSTA

OCCVLT_FOREST

Kavkazka Sound @ 20ft Radio – 28/04/2021

Більше інформації: https://fb.me/e/mGBUsayuk

Неділя 6 лютого

THE ВЙО. “Bob Marley”

Caribbean Club. Симона Петлюри, 4

Ціна: 190-250

Святкування Дня народження легендарного Bob Marley!

Лайн-ап концерту:

ТНЕ Вйо

Dub Joint

Shri-Ланка

The ВЙО – Зорі (official)

Більше інформації: https://fb.me/e/2e510UCm0

Квитки: https://caribbean.com.ua/ua/concert_hall_ua/the-vyo-bob-marley/

Ансамбль КЦ та Бетон

Docker-G pub, Ігорівська, 13/5

Ціна: 150-700

6 лютого стіни Docker-G pub знову затремтять від вибуху гітарних рифів сатирико-ліричного панк-року! Зустрічайте старих друзів – львівський Бетон та київський Ансамбль КЦ, які роздадуть музла кожному прямо у вуха!

Спецгість – дядько HAM

Лайн-ап концерту:

Бетон

Ансамбль КЦ

Uncle Ham

Бетон – Тільки Для Своїх (OFFICIAL VIDEO 2021)

Більше інформації: https://fb.me/e/2Lc4ln1NR

Квитки: https://docker.com.ua/afisha/ansambl-kts-amp-beton-2022-01-06/