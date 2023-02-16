12 лютого, намагаючись добратися з Черкас до Києва, військовий Василь Ригель зіткнувся зі зневажливим ставленням водія маршрутки. Той у грубій формі не дозволив військовому продовжити поїздку зі своїм собакою, що, за словами захисника, приїхала з ним з-під Бахмутського напрямку. Військовому довелося покинути маршрутку.

В інтерв’ю #Буквам Василь Ригель зауважив, що зіштовхнувся з ганебним проявом неповаги до захисника: “Я приїжджаю з “нуля”, де сплю в землі під посівними прильотами. Повертаюсь у мирне місто, і маю ще тут розгрібати”.

Центром інциденту стала автостанція “Дашковича”. За словами Василя, станом на сьогодні, попри розголос, автостанція не намагалась зв’язатися з ним для врегулювання конфлікту.

#Букви поспілкувалися із керівництвом автостанції, щоб дізнатися їх позицію та готовність налагодити контакт з військовим.

В управлінні автостанції зазначили, що про неприємну ситуацію дізнались насамперед після її розголосу.

“Ми про це дізнались з Інтернету, бо ніхто не вирішував непорозуміння з нами напряму. Згодом ми підняли усі камери відеоспостереження, де побачили, що людина просто вийшла з маршрутки, бо йому здалося, що його не готові прийняти. Для того, щоб реально побачити картину, ми окремо проводили бесіду з водієм і знаємо ситуацію лише з його слів, тож робимо висновки з цього.”

Також у керівництві наголосили, що вони неодноразово перевозили тварин, тож не розуміють, що спричинило конфліктну ситуацію. За їх словами, врешті водій запропонував військовому продовжити поїздку, але спільної згоди вони не дійшли.

“Ми діємо згідно із законодавством, тож возимо і котиків, і собачок, без винятків. Проте це потрібно узгоджувати. Є диспетчер, який може все врахувати. Річ у тім, що в даній ситуації водій знаходився за маршруткою і побачив тільки, як зайшла собака. Звісно, в нього була неочікувана реакція, він підійшов і запитав щодо цього. Має бути діалог. Якби військовий підійшов і сказав: “нам потрібно їхати, це мій друг”, то проблем не було б. Тільки це потрібно проговорити. Водій не заперечує, що вони мали непорозуміння, але стверджує, що в грубій формі спілкувався військовий. Також, після розмови з військовим він запросив його на своє місце, але людина не захотіла.”

На запитання щодо встановлення зв’язку з Василем і можливістю особисто врегулювати конфлікт, керівництво висловило бажання щодо спільних перемовин.

“Якщо людину образили, він мав звернутися до працівника автостанції. Ми цього не бачили і не чули. Він мав одразу звернутися до диспетчера, попросити поспілкуватися з керівництвом. Коли виникає конфлікт, його потрібно вирішувати одразу. Але в результаті ми отримали величезну кількість бруду в мережі. Ми готові з ним спілкуватися, якщо він впевнений у тому, що ми його образили. Ми готові поспілкуватися з військовим, готові до розв’язання питання, готові попросити вибачення. Ми живемо в такий час, коли маємо об’єднатися.”