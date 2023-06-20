Збір коштів для захисників продовжує залишатися першочерговим завданням для тих, хто зараз у тилу. Ситуація на лінії фронту набуває особливо підвищеної активності по обидві сторони, натомість ворог не припиняє використовувати тактику виснаження і тотального руйнування. По інший бік – інформаційний контекст змінюється, фокус людей потроху розмивається, а реалізовувати збори стає все складніше. Саме тому небайдужі українці продовжують шукати більш неординарні шляхи для заохочення донатів.

Подружня пара Максим Гузій та Анастасія Чекалюк почали перетворювати використані протитанкові ракетні комплекси Javelin або так звані “сувеніри” з лінії фронту – на професійні акустичні системи BOOMTank Acoustic. Окрім екологічної та практичної цінності, головною місією такої розробки залишається збір донатів для армії, а також вихід на міжнародний ринок для поширення інформації про війну в Україні.

Про раціональне використання “відходів” війни, спрямоване на підтримку Збройних Сил України, а зокрема для надання допомоги пораненим поблизу лінії фронту – в інтерв’ю для #Букв розповів волонтер благодійного фонду “ETIS.help” – Гузій Максим.

Насамперед, цікавить те, як зародилась ідея перетворювати залишки зброї на донати? Чи пов’язано це безпосередньо з Вашою причетністю до військової справи або з перебуванням близьких людей на фронті?

Як і у багатьох інших українців, минулий рік минув під девізом “знайти усе на вчора”. Ні, я ніяк не причетний до військової справи, але чимало близьких для мене людей станом на 24 лютого 2022 року перебували на службі в лавах ЗСУ та підрозділів МВС. Весь цей час ми шукаємо допомогу, просимо людей долучитись до зборів, намагаємось створити якусь додаткову мотивацію для них, тож ідея створити продукт, який буде генерувати кошти для волонтерських потреб, існувала давно. І вона зовсім не нова, таких прикладів чимало. Але ж суть не в тому, що ми беремо гільзу чи тубус і віддаємо його за пожертву. Ідея в тому, щоб використовуючи “відходи” війни, а саме пакування від зброї – створити продукт, який буде корисним для його власника. По суті давати друге життя та другий сенс цим предметам.

Розуміємо, що темпи збору коштів для військових дещо зменшились, але це продовжує бути нашим першочерговим завданням. Звідси доводиться шукати унікальні методи заохочення, що зробили і Ви. Власне, чому саме зброя? І про які її види ми можемо говорити?

В нашому випадку це не зброя. Це один єдиний наразі варіант, а саме транспортувальний контейнер від, уже легендарних, ПТРК Джавелін. За час повномасштабного вторгнення наша команда спробувала уже чимало способів пошуку ресурсів для допомоги нашим Силам Оборони. Звичайні збори коштів на банку, благодійні аукціони та розіграші, залучення допомоги в натуральному вигляді, співпраця та спільні проєкти з малим та великим бізнесом, продаж сувенірних футболок та навіть українських лимонадів на спортивних змаганнях у Європі. Різного було. Взагалі, напевно через підприємницький досвід, я сприймаю спокійно як успішні кейси, так і неуспішні. Єдине, що якщо ідея провалилась – за неї доводиться розраховуватись за власний кошт, таке правило ми встановили з дружиною для себе наразі. Так у мене залишилось чимало лимонаду в Італії.

Ідея використати контейнер від Джавеліну та перетворити його на акустичну систему виникла випадково. Взагалі, на цю весну, у мене був інший план. Я хотів просити хлопців, щоб передали кілька ящиків дерев’яних від набоїв та снарядів. І в цих ящиках створити квітники та продати їх. Адже ми займаємось ландшафтним дизайном, і це було б доволі легко реалізувати. Але замість ящиків, хлопці віддячили сувеніром – саме цим контейнером. Він тиждень простояв у нас в офісі, але я ніяк не міг зрозуміти як в ньому посадити тюльпани, нарциси й гіацинти, та й взагалі навіщо це робити. І тут ідея перетворити його на аудіо-колонку з’явилася сама собою. Подивіться на нього, він же наче й задуманий для цього.

Повернімося до реалізації задуму та викликів, які може передбачати даний формат. Чи не було проблем із доступом до так званих “сувенірів” з лінії фронту? А також, чи передбачає подальша робота із цією категорією офіційні дозволи?

Наразі ще не було. Сподіваюсь, що так буде і далі. Але, обговорюючи це з військовослужбовцями, була така думка, що ці контейнери мали би бути повернуті на склади озброєння. Проте, давайте дивитись на речі реально. У нас тисяча кілометрів лінії бойового зіткнення. Коли наші оборонці, хлопці та дівчата, відпрацьовують з цих ПТРК по техніці ворога – їм точно не до того, щоб думати як відвезти на склад ці контейнери. Кажуть, що в моменти активних танкових боїв, цих коробок було дуже багато розкидано в тих районах. Тому зараз ви можете їх знайти на аукціонах, на ОЛХ і навіть на привокзальному ринку у Вінниці. Це ж не зброя навіть, а просто пакування. Хоч і дуже якісне та, як бачимо, корисне.

Стосовно офіційних дозволів наразі не зрозуміло до кінця. Ми хочемо відправити перший екземпляр, який був реалізований за пожертву в 500 000 грн, в США. Олександр Худа, який зробив цю пожертву, наразі проживає там, тому на цій доставці і перевіримо. За усіма характеристиками це не зброя, а в митній декларації – акустична система, що виготовлена на офіційному підприємстві. Проте, митники можуть подивитись на це інакше. Тому, знаю, що в центрах експертизи МВС, потрібно оформити висновок, що це не є вибухомісткий предмет, нотаріальний переклад і можна відправляти. Такий досвід є у інших волонтерів. Перевіримо.

Можете, будь-ласка, детальніше розповісти про процес перетворення використаних протитанкових ракетних комплексів Javelin на професійні акустичні системи? Чи була можливість вже протестувати систему на лінії фронту?

Я не є інженером-конструктором з виробництва звукового обладнання, за це у нас відповідають партнери з Парк Аудіо. Проте, знаю точно, що все почалось зі створення 3Д моделі цієї системи та замірів, яке обладнання може там поміститись. Знаю, що сама форма труби не є доречним рішенням для звукового обладнання. Проте, розміри цього контейнера і фаховість інженерів дозволили створити ідеальний зразок. Після створення 3Д моделі та креслень, хлопці з ПаркАудіо почали фрезерування отворів в контейнері. Він створений з доволі цупкого пластику, тому ця робота займає чимало часу та потребує точносні. Далі, створення і монтаж в цей корпус, безпосередньо звукового обладнання. Для досягнення таких результатів, наші партнери обрали акустику італійського виробництва. Підсилювачі використовуються власного виробництва Парк Аудіо. Саме вони дають змогу відрегулювати та налаштувати якість звучання так, щоб це було суцільне задоволення. Ми довго обговорювали питання автономності роботи пристрою, та все ж, відмовились від акумуляторного живлення. Наразі без цього, вага готової акустичної системи складає 47 кілограм. І видає кіловат звуку. Тому збільшувати її вагу, при цьому втрачаючи якість звучання (оскільки зменшується вільний об’єм труби) заради автономності – думаємо це не доцільно. Загалом BOOMTANK (зараз хочемо змінити назву на BOOWTANK, оскільки в ньому є унікальність слова в пошукових видачах і кумедно звучить “БУВТАНК”, якщо українською сприймати) – це повноцінна та професійно виконана акустична система для тих, хто цінує якісний звук, унікальний дизайн та підтримує Україну.

На лінії фронту ми ще не тестували її. Але, кілька днів наш BOOWTANK подорожував військовими частинами, де хлопці тестували його і слухали музику. Відгуки були найкращі. Як правило, після прослуховувань пропонували домовитись, що після знищення ворожої техніки будуть відправляти “сувеніри” до нас, щоб ми могли збирати більше систем і для донатів, і для них та підрозділів особисто.

Максиме, говорячи про переваги, які можуть спонукати до раціонального використання даного способу, якою є екологічна та практична цінність акустичної системи?

Розумієте, ми намагаємось поглянути на сміття війни, як на ресурс, з якого можна отримати ще щось. Фактично ми мотивуємо людей, щоб вони зберігали ті речі, які можуть принести користь. А не просто залишали їх в лісосмугах чи спалювали в багатті. Сотні тисяч гільз, тисячі ящиків та тубусів – усе це можна перетворювати в речі, за які люди готові платити.

Я правильно розумію, що Ваша діяльність спрямована на допомогу у зборі коштів на армію і медичне оснащення? Адже важливо акцентувати на масштабах і шляхах вже здійсненої підтримки

Так, цей проєкт є на 100% соціальним. Я маю на увазі, що ні наш БФ “ЕТІС.хелп”, ні компанія “ПаркАудіо” не генерує з цього прибуток на власні потреби. Наразі ми бачимо цей проєкт таким, який буде генерувати дохід, з якого буде закриватись витратна частина собівартості виробництва, а увесь прибуток буде спрямований на допомогу Силам Оборони України. Перший зразок у нас викупили за фіксовану пожертву, така опція була в нашому зборі. Ці 500 000 грн будуть спрямовані на допомогу загону Омега. Але паралельно з цим, у нас відбувається збір на 1,5 млн гривень, де кожен хто пожертвує 500 грн стане учасником розіграшу нашої акустичної системи. Метою збору коштів є придбання трьох реанімобілів для надання допомоги пораненим поблизу лінії фронту. Ці авто будуть передані безпосередньо військовим частинам. У нас уже був такий досвід, і, власне, один з цих трьох автомобілів – це заміна авто, яке ми уже передавали і яке сильно постраждало від прильотів ворожих снарядів.

Власне, скажіть, будь ласка, як саме працює механізм донатів? Важливо, щоб кожен, маючи перед собою повноту уявлення про цей процес, міг зробити власний внесок в допомогу нашим захисникам

Я створив банку, на яку ми приймаємо пожертви. Коли ми досягнемо мети збору – ми завантажемо список усіх людей, що підтримали збір. І серед тих, чий внесок буде 500 грн та більше, ми оберемо переможця і подаруємо наш BOOМTANK. Після закриття збору – кошти будуть переведені на рахунок БФ “ЕТІС.хелп”, після чого ми зможемо придбати реанімобілі. Мова йде про вживані авто, які пройшли відновлювальні роботи на італійському підприємстві. Взагалі, наразі вони можуть щомісяця продавати нам 5-6 таких авто. Потрібно тільки знайти джерела фінансування для цього. Тому якщо у вас є можливість – долучайтесь до цього. Адже найкраще що ми можемо зробити – це врятувати життя наших оборонців.

Чи орієнтовано Вашу діяльність на міжнародний ринок для поширення інформації про війну в Україну? Якщо так, то за допомогою яких інструментів впливу це здійснюється?

Акустична система BOOWTANK першочергово створюється як продукт саме для іноземної аудиторії. Ви подивіться, у нас щотижня великий збір від кількох фондів та волонтерів, і тисячі маленьких зборів в оточенні кожного з нас. Кожен збір конкурує за одні і ті ж кошти українців. Тому вони й сповільнюються, бо цих коштів реально бракує на всіх. Тому моя ідея – це створити продукт, який буде продаватись саме іноземцям. Адже це дасть змогу залучити додаткові фінанси в нашу волонтерську спільноту. Далеко не всі люди за кордоном хвилюються за нашу долю, тому ми пропонуємо їм просто купити якісну, унікальну й, справді, колекційну річ. А те, що ці кошти стануть не прибутком компанії, а будуть спрямовані на нашу оборону – це вже другорядне питання. Звичайно, ми будемо говорити про те, що це соціальний проєкт. Але першочергово ми будемо говорити про унікальність нашої системи.

Наразі ми намагаємось залучати відомих українців, щоб створити впізнаваність BOOMTANK в Україні. Але наступний крок уже готується, і ми плануємо провести кілька зборів коштів та аукціонів за межами України з акцентом саме на іноземців, завдяки співпраці з новими амбасадорами проєкту.

Насамкінець, якою буде Ваша професійна настанова для українців, щоб спонукати їх не зупинятися у допомозі захисникам, відкривати і підтримувати нові інноваційні методи, які сприятимуть якісній підтримці на фронті?

Думаю, настанови тут зайві. І кожен зараз обирає для себе. У кожного своє сумління. Проте, знаю точно – потрібно пробувати і не боятись помилок. Якщо вас просять про щось велике – не відмовляйте. Спробуйте допомогти і закрити це питання. Ймовірніше за все – вам це під силу. Бо якби наші військові так боялись починати – ми б усі вже жили під російським прапором.