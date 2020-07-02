Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, при цьому заявивши про політичний тиск. Це вже другий голова НБУ, що хоче піти з посади фактично через тиск одного олігарха Ігоря Коломойського. Міжнародні установи висловлюють занепокоєння та говорять про тиск на НБУ. А депутати обговорюють майбутнього наступника.

“Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій учора увечері.

На фоні останніх подій в державі, ускладнених кризою, викликаною епідемією коронавірусу, заява справила ефект землетрусу.

Дітей лишили з сірниками

“Останній інститут в державі, який працював, упав під ударом популізму і некомпетентності. Останній дорослий пішов з дому, де купа інфантильних підлітків, алкоголю і сірників”, – написав економічний експерт Сергій Фурса.

Експрем’єр Олексій Гончарук нагадав, що минулого літа кожна промова президента Зеленського починалась зі слів”ми поважаємо і підтримуємо незалежність НБУ”. Тепер же по незалежний репутації НБУ завдано “важкого удару”.

“А можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводити себе прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас”, – підкреслив Гончарук.

“Унікальні “політики” у владі. При обвалі рейтингу — обвалити гривню. Дотиснули Смолія. Бо відмовився друкувати гроші і запускати маховик інфляції під пустопорожні президентські обіцянки “підняти все” в умовах кризи… Не сосни. Дуби!”, — написала депутат ЄС Вікторія Сюмар.

Її колега з “Голосу” Ярослав Железняк як секретар профільного комітету підтвердив тиск на Смолія та що це призведе до чергових проблем з МВФ.

“Я повністю підтверджую як перший заступник профільного комітету, що це відповідає дійсності. Прикладом такого тиску є, наприклад, прийняття постанови про невизнання роботи Нацбанку задовільною з великою кількістю маніпуляцій, яка більш притаманна якимось засобам масової інформації з не дуже гарною репутацією, ніж політикам. І тому зараз це рішення не про конкретну людину, а про те, як, на жаль, здійснюється політика в нашій державі”, — зазначив він.

П’ятий президент Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського відкликати з Ради звернення про відставку Смолія, а самого голову НБУ – не здаватися.

Як Дубінський збив Смолія

Нардеп Олександр Дубінський, не чужий для Коломойського, порадів, що він таки добився зміни керівництва НБУ.

Слід визнати, що депутат дійсно методично продавлював цю тему. Так само як під НБУ постійно збирались мітинги за відставку керівництва НБУ. Також Дубінський активно взяв участь у розкрутці запису Гончарука, Маркарової та керівництва НБУ щодо туману в голові президента щодо питання ОВДП.

Але мітинги і публічне хейтерство – це не все.

“Тут змішалися і інтереси “ПриватБанку” і бажання декого запустити верстат і отримати високу інфляцію, яка відразу вирішить всі проблеми з бюджетом і просто кар’єрні інтереси деяких пристосуванців. Атакують вони Національний Банк як прямо і тупо, через депутатів, так і заходячи з тилу, через Раду НБУ. Там давно окопалися не чужі ідеям Коломойського люди, від яких ми всю дорогу чули тези, тотожні висловлюванням Дубинського і Ко”, – написав Фурса.

Як приклад він навів історію з перепризначенням членів правління Нацбанку.

“У всіх членів правління рано чи пізно закінчується термін (вважай, контракт). Як в цьому місяці закінчується у Олега Чурія. І ось глава НБУ подає Чурія на новий термін. Але біда в тому, що затвердити це призначення має рада НБУ. А вона давно в опозиції до правління Нацбанку і в тісній дружбі з Коломойським. І ось ця Рада відмовляється затвердити Чурія. Просто блокуючи його призначення за надуманими приводами. Свою людину вони нав’язати поки не можуть. Але можуть не затверджувати Чурія” – зазначив експерт.

Попри те, що не відправляти Смолія у відставку вимагають інвестори та посли, Зеленський навряд чи змінить рішення. Адже питання відставки було вирішене після кількох зустрічей Смолія з президентом, кажуть депутати.

Відбувалось це на фоні заяв окремих депутатів “Слуг народу” про емісію гривні.

Нардеп Людмила Буймістер написала кілька днів тому, що Україна може дозволити собі емісію на рівні 10% ВВП, тобто 300 млрд гривень.

День тому #Букви сфотографували, як депутати “Слуг” готуються до зустрічі з президентом і хочуть поставити питання відставки голови НБУ.

Хоча у четвер в коментарі #Буквам багато з них зізнались, що про відставку дізнались з телевізора.

“Особисто я дізналась з телевізора”, – сказала Буквам Євгенія Кравчук.

Її колега Олександр Качура в коментарі журналістам називав звільнення Смолія логічним кроком за наслідком дій НБУ.

У внутрішньому чаті “Слуги” були більш відверті.

“Міг би Смолій день і почекати. Насрати під кінець …”, – написав один з нардепів.

До обговорення приєдналася нардеп Галина Третьякова, яка вважає, що відставка Смолія – ​​це “політична акція “Європейської солідарності”.

“Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку за президента Петра Порошенка). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія – ​​політична акція ЄвроСолідарності. Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко”, – написала вона.

Привіт падіння гривні

Міжбанк миттєво відреагував на новину про відставку. Курс на момент відкриття торгів склав 27,11 – 27,14 грн/$. Тоді як вчора до закриття міжбанку курс був на рівні 26,86 – 26,88 грн/$.

Це при тому, що НБУ з початку сесії продав $100 млн, трохи збивши паніку, але попит на валюту продовжує переважати.

Але це не всі проблеми.

“Угоду, яку вчора провів Мінфін з розміщення єврооблігацій, сьогодні скасовано. Причина – підрив незалежності Національного Банку. Це безпрецендентна подія. Україна не залучила 1 млрд доларів нових грошей. Інвестори не люблять, коли їх кидають. І для України грошей більше немає”, – пише Фурса.

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital, каже, що перші наслідки лише заяви про відставку Смолія вже є – це “паніка на фондових ринках” і падіння вартості українських цінних паперів.

“Ми бачимо, що через заяву про відставку Смолія Україні не вдалося закрити угоду про розміщення єврооблігацій на 1,75 млрд доларів. Ми також бачимо суттєве зниження цін на українські єврооблігації. Ми бачимо, що фондові ринки реагують дуже нервово і негативно”, – розповів аналітик ВВС Україна.

Гліб Вишлінський провів паралелі з ситуацією в Лівані та наслідками відставки голови НБУ.

“Країна мрій Дмитра Наталухи та Данила Гетьманцева після відставки Смолія. Ливан. Девальвація 40% за тиждень, зростання цін на продукти на 200% за кілька місяців, чорний ринок валюти, черги за хлібом, країна прямує до голоду. А до цього був омріяний нашими політиками дефолт, і за ним – банкрутства банків”, – написав він.

Хто далі

Після подання президента питання відставки Смолія має розглянути профільний комітет, потім його викличуть для звіту в Раду і проголосують відставку.

В.о. буде Рожкова. Далі так само Зеленський внесе подання на нову кандидатуру, її розгляне комітет і зал.

Серед найбільш вірогідних кандидатів – Кирил Шевченко, керівник державного Укргазбанку. Також серед варіантів називають Богдана Данилишина та Романа Жуковського. Соня Кошкіна також назвала серед можливих кандидатур члена ради НБУ Олену Щербакову. А опозиція пропонує Зеленському не соромитись і призначати бухгалтера “Кварталу 95”.