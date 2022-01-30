Йдемо далі. Депутатка Македонська з Запоріжжя написала: 380 тис. грн направляли у Приморську районну лікарню. Варто зазначити, що кошти не направляють. Їх надсилають або скеровують, або переказують, залежить від контексту. І далі. “Це дозволить виконувати повний спектр надсучасних ендоскопічних втручань”. Слово дозволить в українській мові пов’язано лише з дозволом. А те, що в російській позволит, українською перекладається дасть змогу, надасть можливість.

“Його (проєкту) орієнтовний кошторис складає 100 млн грн” Кошторис становить, не складає.

Далі. Є не лише “Велике будівництво”, а й “Великий звіт”, складений в такому ж веселковому форматі. “Що стосується ключових ініціатив, над якими представники осередку працюватимуть в поточному році, то мова про….” Вираз що стосується – це типова радянська калька російського что касается. Українською правильно стосовно…., щодо….

Проблеми, питання розв’язуються, а не вирішуються. Натомість у СН — за ініціативи Юрія Літвінова вирішено низку соціально-побутових проблем».

Про знаходиться вже писали чимало. Знаходиться від знайти, знахідка. “В активній фазі будівництва знаходиться новий корпус дитячого садка “Теремок”. У такому разі ліпше перебудувати – триває активна фаза, бо українська й російська – це дві окремі мови, а калькування обмежує й краде спроможності української мови.

Зазвичай для правильного написання слід користуватися словниками, книжками та здоровим глуздом.

Крім того, що українська мова — друга у світі за милозвучністю, вона ще й державна в нашій країні. Нею складається більшість документів, нею багато спілкуються у бізнес-спільноті, тож не завадило б знати правила правопису, чи не так?