Ще Ліна Костенко говорила: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову". Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна й у ХХІ сторіччі. Ми як громадяни своєї країни маємо долучитися та доглядати "свій сад" – українську літературну мову.

Як ми знаємо, проблема збереження мови для українців завжди була важливою. Українська мова є потужною зброєю проти гібридної війни. Навіть не замислюючись, як ми говоримо, ми калічимо рідне слово. Найбільшу загрозу українській мові становлять саме в її носії, що не дбають про чистоту власного мовлення, не заглядають в правопис і словники.

Найбільшої шкоди, на нашу думку українській мові завдала радянська доба, коли всі мусили спілкуватися російською, а національна ідентичність була злочином.

На сьогодні ми маємо купу кальок з російської. Ми звикли перекладати з російської механічно, не замислюючись, чи можна назвати певне висловлювання українським.

До речі, варто відзначити вебсайт Кабінету Міністрів через високу фаховість його літературних редакторів.

Отже, поїхали! Чомусь найбільше обурення в мене виникає від слова вказаний. Навіть міністерство охорони здоров’я вимагає надати “вказані” документи. Вказати можна Жестом, рухом, спрямованим кудись, на когось, щось, привертати до кого, чого-небудь увагу; показувати. Указувати можна дорогу, шлях, напрям вітру тощо. Наказувати кому-небудь, робити зауваження, давати розпорядження, повчати – також указувати. Указати можна указкою. Але якщо йдеться про надання переліку документів, називання чогось, тоді – зазначити, назвати, надати перелік тощо.

Україна покращила свої показники. Це улюблене висловлювання Офісу президента України. Покращити можна лише те, що стосується вроди, краси покращувати зачіску, покращувати вигляд. А поліпшувати — це робити досконалішим якістю чи властивістю, робити більш досконалим, задовільним: поліпшувати умови праці, поліпшувати якість.

Під покращенням у часи Януковича почали розуміти щось абсолютно протилежне, коли щось, що було цілком нормальним, стало гіршим.

Про проєкт ми говоримо постійно. І до речі, більшість державних інституцій правильно пишуть це слово. Окрім офісу президента. Вони вперто й наполегливо використовують проект . За час існування проекту послугами “Дія. Бізнес” скористалися понад 1,2 млн українців. Це цитата.

Слово підкреслив в солов’їній вживається в значенні саме підкреслити – взяти лінійку, олівець – і підкреслити.

Якщо йдеться про логічний наголос, наполягання на чомусь, то наголосив, акцентував. Міністр підкреслив, що проєкт допоможе учням старших класів закладів загальної середньої освіти обрати професію мрії, стати успішними та реалізуватися. Це з сайту Міністерства освіти і науки України. Тож просимо колег з міністерства уважніше готувати тексти на сайт.

Далі.

Таке рішення дозволить виробникам цих продуктів не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти. (Кабмін). В українській мові слово дозволить означає надати дозвіл. Жодного більше. В такому разі має бути — дасть змогу виробникам не зупиняти…

Міністерство культури потішило — пов’язані з культурними цінностями, у рамках якої також планується обговорення низки питань. (Мікультури). Знову калька з російської. У межах, в контексті – було б правильним вибором в такому разі.

РНБО….обговорила питання про першочергові заходи із забезпечення національної безпеки. (РНБО). Рада національної безпеки і оборони не надто добре сформулювала думку. Обговорюється питання чого – першочергових заходів….Так слід написати.

Зокрема було розглянуто питання щодо висновків з оцінки обстановки довкола державного кордону України. (РНБО). Обстановка – це русизм.РНБО мала б знати це й вжити інше слово. Обставини, ситуація були б доречними.

Затверджено План реалізації Стратегії кібербезпеки, який передбачає виконання заходів, (РНБО). Це є поширена помилка. План передбачити нічого не може. Передбачають люди. Тож слід написати – план, яким передбачається.

На сьогоднішній день така можливість є, але для цього стягувачу необхідно здійснити певний алгоритм дій (Міністерство юстиції). Це також поширена калька з російської мови, яку вживають чимало державних інституцій. Можливі варіанти – на сьогодні, наразі, нині, тепер.

Якщо виникнуть додаткові запитання з цього приводу рекомендуємо звертатись до відділу судової роботи (Міністерство юстиції). Це також досить поширена калька російського по этому поводу. Пропонуємо вживати – щодо цього, стосовно цього. Без приводу.

Ми запрошуємо всіх долучитися до нашої роботи з порятунку та очищення української мови. Гібридна війна проти України триває не день, не рік і навіть не десятиріччя. Наша історія є історією боротьби не за гроші, не за чиїсь землі. А за свою землю, мову й незалежність.

Ми цілком згодні з вами щодо помилок в дописах наших СММ-ників у соцмережах. Ми не цензуруємо їх дописи. Натомість спільно з вами розглядатимемо й коментуватимемо їх помилки.

Ми чекаємо на ваші пропозиції, зауваження, побажання. Разом сила!