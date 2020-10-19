До виборів залишається менше тижня. На Західній Україні в багатьох містах немає інтриги з тим, хто обереться мером, але є питання, хто складе більшість і чи не вплине це на партійні прив’язаності мерів. А Львів може отримати подвійну інтригу – і з мером, і з більшістю.

Львів

За крісло міського голови Львова цього разу змагаються 17 кандидатів, хоча шанси вийти в другий тур є лише у двох.

Теоретично головний претендент Андрій Садовий, який учетверте планує очолити місто.

Теоретично, бо соціологія по місту видається дуже рідко.

7 жовтня соціологію поширила агенція Fama, проведену на замовлення ZAXID.NET (входить до холдингу, що належить дружині Садовго ). Згідно з нею чинний мер лідирує з результатом 42,7%. Друге та третє місце, відповідно посідають Олег Синютка (20,8%) та Руслан Кошулинський (16,3%).

Водночас згідно з соціологією Социс, який пов’язують з Ігорем Гринівим і відповідно ЄС, результати геть інші: 30,4% за мера Андрія Садового, водночас 24,1% львів’ян

Підтримують Синютку.

«Садовий усім надоїв, «але стільки зробив», всі його знають. Ролики знімає душевні, всі проекти підписує під собою», – каже львів’янка Оксана.

Ті, хто приїздить у Львів в останні 10 років можуть сказати, що місто стало європейським. Але це допоки вони не потраплять у львівський будинок чи не будуть добиратись дві години з центру до Сихова, бо в місті ремонтують дорогу. Більша ж частина реконструкції центру міста була зроблена під Євро-2012.

За останні 5 років за підрахунками видання «Слово і діло» мер Львова виконав 59 обіцянок (30%) зі 199. Що в принципі непоганий результат. Серед ключових виплата 100 тисяч родинам загиблих атовців та створення 30 тисяч робочих міст. Також на початку 2020 року громаді повернуто вкрадені нежитлові приміщення на площі Ринок, 42, вартість яких понад 7 млн грн.

Втім в місті залишається невирішеним питання хаотичної забудови, а також проблема сміття, через яку в Садового стався найбільший конфлікт з владою Петра Порошенка. Мер звинувачував центральну владу в тому, що йому влаштували сміттєву кризу в місті, а команда Порошенка натомість звинувачувала мера в пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Одним з активних критиків мера тоді став голова Львівської ОДА Олег Синютка. Найцікавіше, що останній довгий час працював в команді Садового і був його правою рукою.

« Я не можу навіть сказати, що у мене зараз є конфлікт з міським головою. Це різні світогляди», – пояснив свій відхід від мера Олег Синютка в інтерв’ю Цензор.нет.

Серед його головних претензій до Садового – вже згадана хаотична забудова та транспортний колапс у місті.

Сам Синютка не може похвалитися великою впізнаваністю в місті, але на нього працює бренд партії Петра Порошенка, яка має потужну підтримку в місті. Це вже дозволило Синютці обійти в цих перегонах Руслана Кошулинского. Крім, того останні тижні в боротьбу включились усі важковаговики ЄС: Турчинов, Луценко, і сам Петро Порошенко.

В першому турі Садовий вже навряд чи переможе, тому в Синютки є ще три тижні на те, щоб здобути перемогу.

Але навіть якщо Синюта не зможе обійти Садового, то нинішнього очільника міста все одно чекає грандіозна проблема – опинитися без більшості в міськраді.

Ті ж соціологи на сьогодні дають такий електоральний розклад по місті: «Європейська солідарність» (36%), «Самопоміч» (20%), «Варта» (10%), «Свобода» (8%) і «Голос» (7%).

Коаліція ЄС, Свободи і Варти не лише може заблокувати ухвалення потрібних Садовому рішень, але й відсторонити його від посади.

Тернопіль

Свободівець Сергій Надал втретє претендує на посаду мера Тернополя. Вперше він обрався на цю посаду у 2010. За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведенного 23 липня, діяльність чинного міського голови як місцевого політика позитивно оцінює 78% опитаних. Віддати голоси за його третю мерську каденцію зголошується 66,3% тернополян.

Попри те, що Надал «свободівець» – він веде свою особисту політику, а в партії радше є «чужим серед своїх». Як і більшість українських мерів його критикують за забудову парків, а також – за смердючі торфяні котельні, з яких мер начебто має певний гешефт, та браковану бруківку.

Втім відремонтовані двори, боротьба з коронавірусом і захист української мови фактично роблять Надала недосяжним для конкурентів.

Найближчі переслідувачі Надала мають рейтинг в районі 5%, зокрема і кандидат від «Слуг» Віктор Гевко.

В місті він відомий учасник команди КВК “VIP Тернопіль”, триразовий переможець шоу “Розсміши коміка” та актор скетч-шоу “Країна У”. В 2015 він вже балотувався в місцеві депутати від БПП. А його брат обрався до Ради від «Слуг» минулого року.

Від партії Порошенка в мери висунули голову тернопільської облради Віктора Овчарука.

У рейтингу політичних сил на виборах до Тернопільської міської ради станом на липень лідерами є партії «Свобода», яку підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, та партія «Європейська солідарність», за яку голосують 20,7% таких опитаних. Партію «Слуга народу» підтримують 13,9%, партію «Батьківщина» – 7,3%, партію «Голос» – 7,0%, Українську галицьку партію – 5,2%, партію «Сила людей» – 4,3%.

Івано-Франківськ

«Гей не може бути патріотом. Справжній патріот — християнин». Навіть, якщо ви ніколи не були у Франику, ви точно знаєте, що ця фраза належить його меру Руслану Марцинківу. І, можливо, також чули, що в квітні цього року він розпорядився вивезти людей «циганської національності» з Франківська на Закарпаття.

Втім попри таку ксенофобію Марцинків має найбільшу підтримку серед мерів України, його за даними групи Рейтинг підтримують 90% містян.

В чому секрет успіху? Марцинків добре їздіть на велосипеді (засвоївши уроки серіалу «Слуга народу»), інспектує двори і завжди на зв’язку з містянами. Рух Чесно порахував, що мешканці Івано-Франківська заплатили за рекламу міського голови понад 38 мільйонів гривень. Брат мера кладе в місті плитку як Омельченко у Києві 2000-х, але франківчан це влаштовує.

Місто увійшло в трійку найкомфортніших для життя в країні, тут реалізовано найвідоміший проект громадських ініціатив «Тепле місто».

Під час приїзду в регіон президента Зеленського Марцинків попросив в нього 150 мільйонів на будівництво мосту. 60 мільйонів виділили нещодавно, якк зауважують ЗМІ, це співпало з голосуванням свободівки Оксани Савчук за створення конкурсної комісії з обрання голови САП. (Потім вона, правда, голос відкликала, але це вже не мало значення).

ZN.UA пише, що саме через Савчук реалізує свої інтереси в місті один з ключових спонсорів «свободівців» Ігор Кривецький. Раніше смотрящим від нього начебто був екс-нардеп Олексій Кайда, але наразі його позиції похитнулись.

Крім того, видання припускає, що в наступній каденції Марцинківу доведеться домовлятись з партією «За майбутнє», яка стрімко нарощує рейтинг в регіоні.

Так, за даними групи «Рейтинг» лідерами партійних перегонів до обласної ради є «Свобода» та «За майбутнє», яких готові підтримати 22,0% і 19,2% відповідно (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором). Також серед виборців і визначених 14,7% мають намір проголосувати за партію «Батьківщина», 12,3% – партію «Слуга народу», 11,6% – партію «Європейська солідарність». Близько до прохідного бар’єру – Радикальна партія з рейтингом 4,4%.

Хмельницький

Хмельницький – це третє місто на Західній Україні, де влада належить свободівцю і він має шанси переобратися. Місто також відность до сфери впливів згаданого Кривецького.

Щоправда, на відміну від мерів Тернополя і Франківська з Олександром Симчишиним все складніше. У 2015 він був самовисуванцем, якого підтримала «Свобода». А влітку 2020 мер створив свою партію «Команда Симчишина». Стався великий скандал, а як же «Свобода»?

В місто приїхав Кривецький, відбулися якісь переговори. В результаті Симчишин пішов на вибори від «Свободи». Хмельницька обласна партійна організація «Команди Симчишина» ніби припинила своє існування, а мер заявив, що не має до неї стосунку. Втім, зараз у міськраду балотується «Команда Симчишина».

«Вони зробили хитро, де балотується команда Симчишина – не балотується «Свобода» і навпаки», – розповів Буквам містянин Андрій.

Хмельницький має один з найкоротших списків кандидатів у мери – лише 5 осіб.

Крім згаданого Олександра Симчишина (“Свобода”), тут балотуються Інна Ящук (“Слуга народу”), Іван Гончар (“Сила і честь”), Богдан Лукашук (ВО “Батьківщина”), Анатолій Собко (“За конкретні справи”).

Гончар, до речі, вихідець зі «Свободи». А Ящук уже була депутатом міськради від «Самопомочі». Богдан Лукашук – син депутата народного депутата від «Батьківщини» попередніх скликань.

З «Батьківщиною» теж цікава історія. Влітку з’явились статті, що місцева «Батьківщина» об’єднується з партією Гереги «За конкретні справи». Втім, у списках в жовтні представлені обидві партії.

«Хоча в списках «Батьківщини» можна помітити людей, пов’язаних з Герегою, але офіційно вони не об’єднались. Щось там не поділили», – каже співрозмовник Букв.

Наскільки ці ігри політиків вплинуть на їхні електоральні шанси, сказати важко – солідні соціологічні фірми не оприлюднювали заміри по місту, натомість партії насичують місцеву пресу своїми псевдорейтингами.