Найгучніші скандали 2021 року: #Букви підбивають підсумки

#Букви підбивають підсумки року та згадують найцікавіші та найгучніші скандали 2021 року.

2021 рік був насичений для українського політикуму, зокрема й на скандали. Деякі з них були в межах інтернет-спільноти, а деякі протягом місяців не сходили зі шпальт міжнародних видань.

Вагнергейт

Наприкінці липня 2020 року правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Тоді заявили, що було отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи. Згодом стало відомо, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операцію понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про операцію в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні. Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

22 липня 2021 Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.

3 вересня 2021 активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР. Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського.

10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.

Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.

Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба публічно розповів, що за день до відправлення найманців він та заступник голови СБУ Руслан Баранецький мали намір доповісти про остаточний статус майбутньої операції президентові. Однак замість нього на зустріч прийшов очільник ОПУ Андрій Єрмак. 26 листопада Зеленський назвав Бурбу “аферистом”, а також звинуватив його у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну в скандал з Туреччиною. У зв’язку із цим Василь Бурба заявив, що подаватиме до суду на Зеленського. Ексрозвідник Головного управління розвідки (ГУР) Роман Червінський заявив, що Єрмак і Зеленський свідомо робили кроки назустріч зриву спецоперації з затримання бойовиків приватної військової компанії Вагнера.

Ілля Кива захистив дисертацію

26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”. Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи. Згодом Кива заявив, що його позбавили наукового ступеня.

Анастасія Топольська давала концерти у Москві

Дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.

Лещенко у відповідь на критику заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.

При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна. До того ж травневий візит до РФ не був єдиним за останні роки.

Анастасія Топольська під час свого виступу на секс-вечірці в Москві “підтримала ЛГБТ й інших маргіналізованих меншин у Росії, яких вбиває режим Путіна і Кадирова, і які там вмирають”.

5 грудня стало відомо, що Dj Nastia знову виступатиме у Москві. Але через інфікування коронавірусом вона не змогла поїхати туди.

ДТП за ймовірної участі Трухіна

Олександр Трухін відомий скандалом навколо ДТП за участі автомобіля Audi, у якому він сидів. Авто не розташовувалося на безпечній дистанції та швидкості руху і зіткнулося з автомобілем Ford, в якому був голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Після поширення цієї інформації у ЗМІ вона почала раптом зникати. Публікації або видаляли, або замінювали іншим текстом. Зокрема, так зробили понад 30 національних ЗМІ. Згодом Олександр Трухін заперечував свою причетність до видалення новин про цю ДТП. За місяць ДБР так і не змогло встановити, чи точно саме нардеп президентської партії Трухін був за кермом. Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився цим ДТП. Протягом 4 місяців ДБР так і не просунулися у цій справі.

Жест Гео Лероса у бік Зеленського

4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником:

“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – і показав президенту жест, який складається зі стиснутого кулака та середнього пальця.

У зв’язку з цим він підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України). Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

18 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутатові Гео Леросу. 30 листопада нардеп Гео Лерос заявив про перешкоджання його депутатській діяльності.

Народний депутат від партії “Слуга народу” Гео Лерос стверджує, що “за вказівкою Банкової” його адвокатів найближчим часом планують позбавити адвокатських свідоцтв.

Микола Тищенко зганьбився розповіддю про вартість продуктів

Народний депутат Микола Тищенко переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, на Бесарабському ринку коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70. Він сказав, що вартість сала коливається від 50 до 100 гривень за кілограм.

За даними Держстату за вересень 2021 року, середня вартість цього продукту — майже 87 гривень за кілограм. Супермаркети пропонують сало за ціною від 140 гривень. На Бессарабському ринку ціна сягає 650 гривень за кілограм.

Третьякову відсторонили від п’яти засідань Ради через коментарі щодо смерті нардепа Полякова

8 жовтня, в день смерті нардепа від партії “Слуга народу” Антона Полякова, Голову комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова написала в чаті, що стало “одним ворогом менше”.

Згодом її відсторонили від п’яти засідань Верховної Ради через цей коментар.

День народження Єрмака

Президент України Володимир Зеленський відсвяткував день народження голови Офісу Президента Андрія Єрмака на державній дачі “Синегори”, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.

Кримінальна справа щодо Бутусова після перепалки з Зеленським

Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналістові безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

2 грудня Бутусов повідомив, що подає судовий позов проти Державного бюро розслідувань через відкриття кримінального провадження.

“Говорити бруд про Єрмака – державна зрада”, – Тищенко

Депутат Верховної Ради від партії “Слуга народу” Микола Тищенко заявив, що критикувати голову Офісу президента Андрія Єрмака – державна зрада.

Микола Тищенко дав коментар стосовно звіту міжнародної експертно-журналістської групи Bellingcat щодо так званої “справи вагнерівців”, який вийшов 17 листопада. Як сповіщалося, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat впродовж року проводили власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації.

Коли у Тищенка запитали, чи мав право Андрій Єрмак давати накази щодо спецоперації, він заявив: “Дивіться, я Єрмака знаю понад 30 років [Єрмак і Тищенко – куми, прим.ред.], він – патріот, він – людина на 300% українець, я знаю його як він думає, про що він мріє. І казати про нього бруд – я вважаю, що це вже є державна зрада”.

Єрмак поширював дописи з анонімних Telegram-каналів про Ірину Геращенко

Андрій Єрмак надіслав голові партії “Слуга народу” Олені Шуляк посилання на анонімний Telegram-канал, де розміщується інформація проти опозиційної народної депутатки від “Європейської Солідарності” Ірини Геращенко.

За посиланням йдеться про нібито участь Ірини Геращенко в інформаційній кампанії проти Георгія Гонгадзе. “Якісна пропаганда від Ірини Геращенко. Гонгадзе помер. Ні, він живий і бігає по Льову”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Шуляк прокоментували її листування з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, де той надіслав їй посилання на анонімний Telegram-канал, де розміщувалася інформація проти Ірини Геращенко.

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