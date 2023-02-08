8-го березня у будинок, де ховалася від окупантів вся родина Маргарити, прилетіла ворожа авіабомба. Одразу 12 родичів дівчинки загинули. Вижили тільки вона та її мама. За словами психологів, Маргарита має яскраві ознаки обтяженого горювання, вона хоче стати детективом у майбутньому, а її найзаповітнішим бажанням є те, аби тато був знову живий.

Інтерв’ю дівчинки #Буквам ексклюзивно надав освітньо-психологічний табір Gen.Camp.

“Бабуся Валя, бабуся Зоя, мій брат Кирило, мій тато, мій дядько, моя мама, я, мій хрещений, моя двоюрідна сестра Іра, Олена – дівчина брата”, – розповіла Маргарита про усіх, хто ховався в будинку тоді, коли 8-го березня у них влучила авіабомба.

Вижила лише дівчинка, її мама та дівчина брата – усі решта загинули під завалами.

Марго згадує минуле та розповідає, що до війни вони “жили прекрасно”, згадує маріупольський парк “Веселка”, де завжди гуляли дорослі та діти.

8 березня, коли майже уся рідня Марго загинула від ворожого снаряда, дівчинка згадує так:

“Коли я прийшла до тями, я закричала: “Де моя мама? Де мій тато?… Моя бабуся теж могла вижити, але її не врятували”.

Дівчинка констатує, що в приватні будинки не повинні були прилітати снаряди.

“Я відреагувала шоком, але не плачем. Я декілька днів була в шоці. Не дуже добре таке відчуття…”

Марго мріє стати детективом – шукати докази та ловити злочинців.

“Треба бути щасливою”, – переконана дівчинка. Вона радить іншим діткам, які пережили горе війни, продовжувати жити, придумати собі якесь хобі, лишатися спокійними та неагресивними.

Марго зізнається: її найпотаємніша та найбільша мрія – знову побачити свого тата та хоч трохи з ним поспілкуватися. Дитина і зараз спілкується з батьком – через вікно, сподіваючись, що він її чує.

Маргарита – одна з вихованиць освітньо-психологічного табору Gen.Camp. Він працює для дітей, які постраждали від воєнних злочинів Росії в Україні, залишилися сиротами або напівсиротами.

Щоб отримати допомогу та стати учасником табору, необхідно заповнити анкету на сайті https://genukrainian.com.ua та пройти співбесіду з куратором проєкту.

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